09. 24.
szerda
CTWO börtön Nyílt Társadalom Alapítvány Soros György terrorizmus

Megint lebuktak Sorosék: szélsőséges tüntetéseket szervező és terrorizmust dicsőítő szervezeteket támogattak

2025. szeptember 24. 20:03

Donald Trump szerint hatalmas károkat okoztak az országnak. Az elnök nem köntörfalazott: börtönbe kell csukni Soros Györgyöt és a fiát.

2025. szeptember 24. 20:03
null

Az amerikai Capital Research Center (CRC) jelentése szerint Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül  több mint 80 millió dollárt adományozott olyan szervezeteknek, amelyek amelyek terroristákat dicsőítettek vagy erőszakos tüntetéseket szerveztek Amerikában. A jelentés szerint olyan szervezetek is kaptak támogatást, amelyek tevékenysége az FBI szerint kimeríti a belföldi terrorizmus fogalmát.

Soros
Trump szerint Soros György és fia rengeteget ártott Amerikának.
Forrás: Alexander Soros Facebook-oldala

Erre azután derült fény, hogy a hatóságok vizsgálatot indítottak több baloldali szervezettel szemben Charlie Kirk szeptemberi meggyilkolása után.

Kiderült, hogy Soros György alapítványa 2020 óta 400 ezer dollárt (133 millió forintot) adományozott a Harmadik Világ Szerveződési Központnak (CTWO), amely azzal büszkélkedik, hogy a George Floyd halála utáni lázongások alatt ők „ültették ki az embereket” az utak közepére tiltakozni. Továbbá 1,85 millió dollárt kapott a Dream Defenders és 

18 millió dollárt a Movement for Black Lives, amely egy Hamászt támogató útmutatót készített.

 2 millió dollárt kapott a Sunrise Movement, amely az Antifákhoz köthető Stop Cop City mozgalmat népszerűsítette.

Donald Trump szerint Soroséknak bíróság elé kell állniuk

A jelentés publikálását követően a Daily Caller News Foundation megkereste az érintett szervezeteket, de egyikük sem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban. A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője a lapnak úgy kommentálta a hírt:

„A Nyílt Társadalom Alapítványok nem támogatják a terrorizmust. Tevékenységünk békés és törvényes, és az általunk támogatott szervezetektől is elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogi elveket és betartsák a törvényeket Munkánk kizárólag az amerikai demokrácia megerősítésére és az amerikai alkotmányban rögzített alapvető szabadságjogok védelmére irányul” – nyilatkozta a szóvivő.

Donald Trump amerikai elnök viszont az NBC News-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy 

Soros Györgynek és a fiának, Alexandernek bíróság elé kell állnia, sőt, akár börtönbe is kell zárni őket az erőszakos tüntetések és a szélsőségesek támogatása miatt.

Soros és pszichopata csoportja hatalmas kárt okozott országunknak!” – írta az elnök augusztusban Truth Social közösségi oldalán.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 

