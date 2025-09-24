Megint lebuktak Sorosék: szélsőséges tüntetéseket szervező és terrorizmust dicsőítő szervezeteket támogattak

Az amerikai Capital Research Center (CRC) jelentése szerint Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül több mint 80 millió dollárt adományozott olyan szervezeteknek, amelyek amelyek terroristákat dicsőítettek vagy erőszakos tüntetéseket szerveztek Amerikában. A jelentés szerint olyan szervezetek is kaptak támogatást, amelyek tevékenysége az FBI szerint kimeríti a belföldi terrorizmus fogalmát.

Trump szerint Soros György és fia rengeteget ártott Amerikának.

Forrás: Alexander Soros Facebook-oldala

Erre azután derült fény, hogy a hatóságok vizsgálatot indítottak több baloldali szervezettel szemben Charlie Kirk szeptemberi meggyilkolása után.