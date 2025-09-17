Kiemelkedő szerep jutott Soros Györgynek a tíz éve kezdődött migrációs válságban

Soros György alapítványai így egyszerre gazdagodnak és politikai céljaikat is elérik.
Brüsszel több milliárd eurós összegeket fizet ki a civil szervezeteknek olyan területeken, mint a migráció. Az NGO-k emellett az adott országoktól, és a helyi önkormányzatoktól is igényelhetnek pénzt, ha segítenek a menekültek elhelyezésében.
Ahogy a portál is emlékeztet, Angela Merkel egykor német kancellár 2015-ben szimbolikusan is meghívót küldött a bevándorlóknak. Ez volt az a pillanat, amikor az EU belső határai felbomlottak, és ellenőrizetlenül özönlöttek be az emberek a kontinensre. A muszlim, észak-afrikai és közel-keleti bevándorlók korlátlan beengedése pedig egyértelműen illeszkedett a Soros-féle nyílt társadalom eszméjéhez.
A 2015-ös kölni szilveszter éjszakája ugyanakkor szimbolikus pillanattá vált, nők százait zaklatták és támadták meg migráns hátterű férfiak. Ez volt az első nyílt jele annak, hogy hiányzik a a beilleszkedés szándéka, és hogy a befogadó ország lakóit súlyos veszély fenyegeti.
A multikulturalizmus ideológiája összeomlott a valóság súlya alatt.