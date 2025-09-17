Ft
09. 17.
szerda
Soros György Nyílt Társadalom Alapítvány migrációs válság migráció Soros György

Kiemelkedő szerep jutott Soros Györgynek a tíz éve kezdődött migrációs válságban

2025. szeptember 17. 22:02

Így kovácsolt politikai tőkét és gazdagította hálózatát a milliárdos az illegális bevándorlásból.

2025. szeptember 17. 22:02
null

A tíz évvel ezelőtt kezdődött migrációs válság kapcsán készített visszatekintést a hirado.hu, rávilágítva hogy milyen szerepet játszott ebben Soros György és az általa finanszírozott NGO-hálózat. 

Ahogy a cikk is hangsúlyozza, a magyar származású amerikai üzletember már évtizedek óta hirdeti a nyílt társadalom eszméjét, amelynek célja a nemzeti határok eltörlése, a kulturális és vallási identitás megszüntetése, hogy egy globális, egységesített világrend jöjjön létre.

Ez a koncepció nemcsak a szuverén államokat gyengíti, hanem 

alapjaiban támadja a keresztény civilizációt, a hagyományos értékeket és a közösségi összetartozást. 

A lakosság tudatos keverésével, a migráció erőltetésével a nemzetek ereje meggyengül, helyüket pedig egy könnyen irányítható, identitás nélküli tömeg veszi át – írja a cikk.

Orbán Viktor miniszterelnök viszont már a migrációs válság korai időszakában felhívta a figyelmet Soros György céljára, amelynek lényegét az üzletember sem tagadta.

„Orbán tervének lényege a nemzeti határok megőrzése, amiben a migránsok képezik az akadályt. A mi tervünk a migránsok megsegítését célozza meg, amiben a nemzeti határok képeznek akadályt” – hangsúlyozta akkor amerikai üzletember.

A balliberális oldal rendszerint összeesküvés-elméletnek próbálja beállítani a Soros-tervet, miközben az említett idézet egyértelműen beismerése volt a tömeges migráció mögötti céloknak.

A Közel-Keleten már jóval 2015 előtt is voltak háborúk és fegyveres konfliktusok, mégsem indultak el milliós nagyságrendű tömegek Európa felé. A folyamatban kiemelt szerepe volt Soros Györgynek, és az általa finanszírozott NGO-knak, 

amelyek politikai és társadalmi nyomással, valamint jelentős pénzügyi támogatással alakították a migrációt.

A jelentések szerint Soros György és a hozzá köthető NGO-k aktívan segítették a 2015-ös migrációt, beleértve a különböző népcsoportokhoz tartozó emberek tömeges útra kelését.

A migránsok közül sokan nagy összegű készpénzzel, új ruhákban, csúcskategóriás mobiltelefonokkal érkeztek Európába, amely tovább erősítette a narratívát, miszerint nem pusztán menekülésről, hanem kívülről szervezett betelepítésről van szó.

Mi Magyarországon pontosan tudjuk, mekkora veszélyt jelent a migráció.

A Soros-hálózat és NGO-k nem puszta emberszeretetből cselekszenek, ugyanis a migráció irányítása hatalmas üzlet és politikai tőke. Minél több migránst hoznak Európába, annál több forrást és támogatást kapnak nemzetközi intézményektől, miközben befolyásukat is növelik. 

Soros György alapítványai így egyszerre gazdagodnak és politikai céljaikat is elérik.

Brüsszel több milliárd eurós összegeket fizet ki a civil szervezeteknek olyan területeken, mint a migráció. Az NGO-k emellett az adott országoktól, és a helyi önkormányzatoktól is igényelhetnek pénzt, ha segítenek a menekültek elhelyezésében.

Ahogy a portál is emlékeztet, Angela Merkel egykor német kancellár 2015-ben szimbolikusan is meghívót küldött a bevándorlóknak. Ez volt az a pillanat, amikor az EU belső határai felbomlottak, és ellenőrizetlenül özönlöttek be az emberek a kontinensre. A muszlim, észak-afrikai és közel-keleti bevándorlók korlátlan beengedése pedig egyértelműen illeszkedett a Soros-féle nyílt társadalom eszméjéhez.

A 2015-ös kölni szilveszter éjszakája ugyanakkor szimbolikus pillanattá vált, nők százait zaklatták és támadták meg migráns hátterű férfiak. Ez volt az első nyílt jele annak, hogy hiányzik a a beilleszkedés szándéka, és hogy a befogadó ország lakóit súlyos veszély fenyegeti. 

A multikulturalizmus ideológiája összeomlott a valóság súlya alatt.

Európa, amely a második világháború után évtizedekig békében élt, hirtelen újra vallási és etnikai feszültségektől lett terhes.

Soros György és az általa finanszírozott NGO-k szerepe megkérdőjelezhetetlen. Szervezetei kulcsszerepet játszottak abban, hogy a migránsok Európába induljanak, és hogy a politikai döntéshozók a befogadás irányába mozduljanak el – írja cikkében a hirado.hu, amely szerint nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök is felhívta a figyelmet a Soros-hálózat befolyására, és hogy lépéseket kezdeményezett az NGO-k ellen.

Fotó: AFP/Sameer Al-DOUMY

***

 

LevEDIa
2025. szeptember 17. 23:06
Kevés lesz ennek a vénségnek a "megsemmisítése". Akik pénzelik és irányítják, azok alól kell a szőnyeget kihúzni. Csak az tudná ezt a "jelenséget" semmissé tenni.
