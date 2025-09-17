Kiemelkedő szerep jutott Soros Györgynek a tíz éve kezdődött migrációs válságban

A tíz évvel ezelőtt kezdődött migrációs válság kapcsán készített visszatekintést a hirado.hu, rávilágítva hogy milyen szerepet játszott ebben Soros György és az általa finanszírozott NGO-hálózat.

Ahogy a cikk is hangsúlyozza, a magyar származású amerikai üzletember már évtizedek óta hirdeti a nyílt társadalom eszméjét, amelynek célja a nemzeti határok eltörlése, a kulturális és vallási identitás megszüntetése, hogy egy globális, egységesített világrend jöjjön létre.

Ez a koncepció nemcsak a szuverén államokat gyengíti, hanem

alapjaiban támadja a keresztény civilizációt, a hagyományos értékeket és a közösségi összetartozást.

A lakosság tudatos keverésével, a migráció erőltetésével a nemzetek ereje meggyengül, helyüket pedig egy könnyen irányítható, identitás nélküli tömeg veszi át – írja a cikk.