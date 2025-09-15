„A migrációs nyomás nem szűnt meg – akár egyetlen rossz döntés is elegendő, hogy ismét veszélybe kerüljön a jövőnk. Mi Magyarországon pontosan tudjuk, mekkora veszélyt jelent a migráció: 2015-ben első kézből tapasztaltuk meg, milyen az, amikor a migrációs nyomás hirtelen elszabadul.

Több mint négyszázezer illegális határátlépést regisztráltunk egyetlen év alatt. Ez volt az a pillanat, amikor világossá vált: ha nem védjük meg a határainkat, Magyarország is ugyanabba a káoszba sodródik, ami mára a nyugat-európai mindennapok része lett – migrációs hátterű bűnbandák, állandósult utcai erőszak és egyre fokozódó társadalmi feszültség. Ezért építettünk határkerítést, ezért erősítettük meg a határvédelmet, és ezért hoztunk olyan törvényeket, amelyek lehetővé tették az illegális migránsok kívül tartását és azonnali visszafordítását.