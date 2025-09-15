Gál Kinga Madridban: Igazunk van és igazunk is lesz a migrációellenes politikával
Miniszterelnöki videóüzenettel és a Patrióták magyar alelnökének felszólalásával zajlott le a spanyol jobboldali Vox madridi nagygyűlése.
Mi Magyarországon pontosan tudjuk, mekkora veszélyt jelent a migráció.
„A migrációs nyomás nem szűnt meg – akár egyetlen rossz döntés is elegendő, hogy ismét veszélybe kerüljön a jövőnk. Mi Magyarországon pontosan tudjuk, mekkora veszélyt jelent a migráció: 2015-ben első kézből tapasztaltuk meg, milyen az, amikor a migrációs nyomás hirtelen elszabadul.
Több mint négyszázezer illegális határátlépést regisztráltunk egyetlen év alatt. Ez volt az a pillanat, amikor világossá vált: ha nem védjük meg a határainkat, Magyarország is ugyanabba a káoszba sodródik, ami mára a nyugat-európai mindennapok része lett – migrációs hátterű bűnbandák, állandósult utcai erőszak és egyre fokozódó társadalmi feszültség. Ezért építettünk határkerítést, ezért erősítettük meg a határvédelmet, és ezért hoztunk olyan törvényeket, amelyek lehetővé tették az illegális migránsok kívül tartását és azonnali visszafordítását.
Brüsszel ezzel szemben egy sokkal liberálisabb migrációs politikát erőltet immár 10 éve. Ennek a lényege, hogy mindenkit be kell engedni, válogatás nélkül. Sőt, aki nem akar mindenkit beengedni, azt büntetni kell: az Európai Bíróság 2024-ben 200 millió eurós büntetést és egy naponta egymillió eurós bírságot is kiszabott Magyarországra, mert nem hajtotta végre a brüsszeli elvárásokat a menedékkérők kezelésében. Mi mégis kitartunk, mert nekünk a magyar emberek biztonsága a legfontosabb!
Hogy hová vezet a felelőtlen brüsszeli migrációs politika? Elég csak Görögországra néznünk: nem szűnik a migrációs nyomás, sőt, az athéni kormány szerint több mint 300%-kal nőtt az illegális határátlépések száma az elmúlt év azonos időszakához képest. A hatóságok visszajelzése szerint a migránsok száma már olyan szintet ért el, hogy a helyzet kezd kicsúszni az ellenőrzés alól, a személyzet túlterhelt, és egy emberre akár száz illegális bevándorló is jut.
A görög kormány mostanra mérte fel a helyzet súlyosságát: szigorú intézkedéseket hoztak, mely értelmében a tengeren érkezők többé nem kapnak menedékjogot, és aki nem tesz eleget a távozási felszólításnak, az legalább három év börtönre számíthat.
Az Európai Unió külső határain továbbra is óriási a nyomás, az elmúlt tíz évben tízmillió illegális bevándorló özönlött be. Brüsszel nem oldotta meg a migrációs válságot, ezért fontos, hogy továbbra is meg tudjuk őrizni a jogainkat az ország védelméhez. Mi tíz éve következetesen azt képviseljük, hogy az európai emberek joga eldönteni, kikkel szeretnének együtt élni – ezért továbbra is a tagállamok szuverenitása mellett fogunk küzdeni a migráció kapcsán is.”
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala