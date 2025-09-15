Gál Kinga Madridban: Igazunk van és igazunk is lesz a migrációellenes politikával

„Európa él – Kezdődik a rekonkviszta” címmel tartott gyűlést Madridban a Patrióták Európáért spanyol tagpártja, a Vox. A Vox ma Spanyolország hármas számú politikai ereje folyamatosan növekvő, jelenleg 16 százalékos támogatottságával ez a jobboldali párt jelenti az egyedüli alternatíváját a jelenleg is kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt és a jobbközép Néppárt váltógazdaságának.

A rendezvényt a Vox vezetője, Santiago Abascal a nemrég meggyilkolt Charlie Kirk amerikai konzervatív influencerről való megemlékezéssel kezdte.

Kirk „az ország legismertebb patriótáinak egyikévé vált a kereszténység, a család és a szabadság védelme révén. Számos alkalommal fenyegették meg balos csőcselékek, akik átvették a hatalmat a campusokon, és egyazon álláspontot és cenzúrát erőltetnek” – fogalmazott Abascal.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 14, 2025

A rendezvényre videóüzenetet küldött Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a Fidesz mint patrióta tagpárt elnöke is. Orbán jelezte: „a brüsszeli birodalmi központban már remegnek a lábak, mert mi, patrióták egyre többen vagyunk, egyre szervezettebbek vagyunk és egyre erősebbek vagyunk”. Figyelmeztetett azonban: „a munka oroszlánrésze még hátravan”, hiszen