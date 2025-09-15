Gál Kinga Madridban: Igazunk van és igazunk is lesz a migrációellenes politikával

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
„Európa él – Kezdődik a rekonkviszta” címmel tartott gyűlést Madridban a Patrióták Európáért spanyol tagpártja, a Vox. A Vox ma Spanyolország hármas számú politikai ereje folyamatosan növekvő, jelenleg 16 százalékos támogatottságával ez a jobboldali párt jelenti az egyedüli alternatíváját a jelenleg is kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt és a jobbközép Néppárt váltógazdaságának.
A rendezvényt a Vox vezetője, Santiago Abascal a nemrég meggyilkolt Charlie Kirk amerikai konzervatív influencerről való megemlékezéssel kezdte.
Kirk „az ország legismertebb patriótáinak egyikévé vált a kereszténység, a család és a szabadság védelme révén. Számos alkalommal fenyegették meg balos csőcselékek, akik átvették a hatalmat a campusokon, és egyazon álláspontot és cenzúrát erőltetnek” – fogalmazott Abascal.
A rendezvényre videóüzenetet küldött Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a Fidesz mint patrióta tagpárt elnöke is. Orbán jelezte: „a brüsszeli birodalmi központban már remegnek a lábak, mert mi, patrióták egyre többen vagyunk, egyre szervezettebbek vagyunk és egyre erősebbek vagyunk”. Figyelmeztetett azonban: „a munka oroszlánrésze még hátravan”, hiszen
„a brüsszeli globalisták egyre hangosabban, egyre durvább eszközöket bevetve meg akarják mondani, hogyan éljünk, hogyan neveljük a gyerekeinket, kiket engedjünk be az országainkba. Attól sem riadnak vissza, hogy háborúba küldjék fiainkat és eladósítsák nemzeteinket”.
A Patrióták számára pedig „az a feladat, hogy megakadályozzuk ezt a brüsszeli ámokfutást” – fogalmazott Orbán.
A miniszterelnök mellett fellépett a rendezvényen Gál Kinga fideszes EP-képviselő, a Fidesz és a Patrióták alelnöke, az EP Patrióták Európáért frakciójának első frakcióvezető-helyettese. Gál két másik EP-képviselővel, a Flamand Érdek színeiben politizáló Tom Vandendriesschével, valamint a voxos Jorge Buxadé Villalbával beszélgetett.
Buxadé Villalba a panelbeszélgetés során dicsérte a magyar migrációs politikát, különösen azt, hogy nincs egyetlen illegális menedékkérő sem – egyúttal megemlékezett arról is, hogy „Magyarország úgy szenvedi el a következményeit Brüsszel központosított hatalmának, mint senki más”.
Gál Kinga emlékeztetett: mikor tíz éve Merkel híres mondatával elindult a migrációs válság, Magyarország más útra lépett, „az a döntés született, hogy nem fogunk beengedni illegális migránsokat, és nem fogunk engedelmeskedni a Brüsszel által előírt kötelmeknek”.
Úgy látja: tíz év után már elmondhatjuk, hogy „Magyarországon nincs illegális tömeges migráció, ennek minden előnyével együtt” – ezt pedig Brüsszel nem viseli jól, bosszúból a „szuverenitásunkat támadja”,
s napi egymillió eurót fizettet Magyarországgal azért, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, és nem alkalmazzuk a „ránk erőltetett migrációs paktumot”. „Igazunk van és igazunk lesz a jövőben is ezzel a politikával” – szögezte le.
Buxadé Villalba hozzáfűzte: a magyar kormány, valamint a spanyol szocialista és néppárti kormányok között a különbség az, hogy míg a spanyol kormányok megnyitják a határokat, hogy európai pénzt kapjanak, a magyar kormány még fizetni is hajlandó azért, hogy ne kelljen beengednie a migránsokat.
Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről mondott szerdai beszédéről, valamint az azt követő európai parlamenti vitáról Gál Kinga elmondta: beszédében a bizottsági elnök,
illetve Manfred Weber, az Európai Néppárt elnök-frakcióvezetője egyértelműen megkérdőjelezte, hogy „ez az Európai Unió a szerződésekre és a nemzeti szuverenitásra épül”.
Már csak ezért is nagyon fontosnak látja, hogy létrejöttek a Patrióták, hiszen ők a harmadik legnagyobb párt az Európai Parlamentben, „van hatalmunk mondani dolgokat”, például ezért is tudtak a beszéd után vitát tartani az illegális migráció valódi problémáiról, vagy felkérdezni a „mindannyiunkat megölő” zöld átállásról a bizottsági elnököt. „Ez korábban hihetetlen lett volna” – fogalmazott Gál.
