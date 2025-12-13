Ft
békejavaslat Putyin orosz-ukrán háború

Megdöbbentő magyarázat született arra, miért utasít el Putyin minden kompromisszumot a béketervvel kapcsolatban

2025. december 13. 16:16

A Kreml falain belül évek óta egyetlen hang uralja a politikai döntéseket: a feltétlen lojalitásé. A beszámolók szerint Putyin azért nem hajlik a kompromisszumra, mert minden körülötte lévő szereplő ugyanazt ismétli: Oroszország nyerésre áll, és a háború a terv szerint halad.

2025. december 13. 16:16
null

A The Washington Post elemzése arra mutat rá, hogy Putyin döntéshozatali köre mára szinte teljes visszhangkamrává alakult: tábornokai, tanácsadói és diplomatái minden irányból ugyanazt ismételgetik, hogy Oroszország nyerésre áll, és a háború a Kreml tervei szerint halad.

A lap szerint nem meglepő, hogy az orosz elnök nem lát okot valódi kompromisszumra, hiszen a környezete folyamatosan azt a narratívát táplálja benne, hogy nincs veszítenivalója.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
Tovább a cikkhezchevron
Putyin kompromisszumokhoz való hozzáállása összefügg a Kremlben kialakult döntési struktúrákkal és a környezetéből érkező egyirányú jelzésekkel.
Putyin kompromisszumokhoz való hozzáállása összefügg a Kremlben kialakult döntési struktúrákkal és a környezetéből érkező egyirányú jelzésekkel.
Forrás: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

A cikk emlékeztet rá, hogy még az amerikai elnök, Donald Trump is úgy fogalmazott, hogy Oroszország sokkal erősebb, és Kijevnek nincsenek eszközei. A belső megerősítések alapján Putyin úgy látja, a háborús célok elérhetők, a gazdaság pedig – tanácsadói szerint – erősebbnek bizonyul Ukrajnáénál, ezért minden békejavaslat kevés, amely nem teljesíti maradéktalanul elképzeléseit.

Putyin környezetének beszűkülése évtizedek alatt vált teljessé

A The Washington Post szerint az elmúlt 25 évben drámaian beszűkült az a véleményskála, amely a Kreml vezetőjéhez eljut. Borisz Bondarev, a 2022-ben lemondott orosz diplomata úgy fogalmazott: 

Az invázió egyik központi tanulsága az volt, hogy láttam, mi történik, amikor egy kormányt lassan eltorzít a saját propagandája.

Szerinte az orosz–ukrán háború éppen azt bizonyítja, milyen veszélyesen torz döntések születnek akkor, amikor a hatalom kizárólag saját visszhangjaira hallgat. A lap egy archív Instagram-projektet is említ, amely régi felvételeket mutat meg a 2000-es évek elejéről. Ezek ma már szinte idegennek hatnak: egy 2005-ös videón Vlagyimir Medinszkij, az orosz delegáció jelenlegi vezető tárgyalója szenvedéllyel tiltakozik a Sztálin-emlékművek visszaállítása ellen. 

Két évtizeddel később azonban ő maga a Kreml geopolitikai törekvéseinek egyik leghűségesebb hangja, miközben új Sztálin-mellszobor áll a moszkvai metróban.

A cikk szerint Dmitrij Medvegyev átalakulása a legszembetűnőbb: a korábbi nyugatbarát, modernizációpárti elnök ma már a Kreml egyik legagresszívebb, nukleáris fenyegetéseket hangoztató politikusa. Elemzők szerint ez valójában alkalmazkodási kényszer: aki nem igazodik tökéletesen Putyinhoz, eltűnik a hatalmi hierarchiából.

Ezt is ajánljuk a témában

A kritika teljes eltűnése a döntéshozatalból

A The Washington Post felidézi a háború előtti biztonsági tanácsi ülést is, ahol a vezetők látható zavarodottsággal vonultak kamera elé, amikor Putyin sorban felszólította őket a tervei támogatására. 

A háttérben állítólag egyetlen magas rangú tisztviselő, Dmitrij Kozak próbált érvelni a katonai beavatkozás ellen, de szavai nem kerültek be a vágott felvételbe, ő maga pedig rövid időn belül eltűnt a nyilvánosság elől.

Borisz Bondarev azt is leírja: az orosz diplomaták évek alatt hozzászoktak ahhoz, hogy ne csak külföldön ismételjék a Kreml narratíváit, hanem hazatérve is arról számoljanak be, hogy ezek a narratívák sikeresek. 

Végül a propaganda célközönsége nem a külföld volt, hanem a saját vezetésünk

– fogalmazott. Hozzátette: Szergej Lavrov azért kényelmes Putyinnak, mert mindig azt mondja, amit az elnök hallani akar. A The Washington Post több olyan politikai fordulópontot is felsorol, amelyek tovább szűkítették Putyin világát: 

  • egyes elemzők 2012-t, 
  • mások a Krím 2014-es annektálását tartják döntőnek. 

A végeredmény ugyanaz lett: 2022-re elképzelhetetlenné vált, hogy bármely tisztviselő nyíltan ellentmondjon a Kremlnek. A lap szerint ez a belső szerkezeti torzulás határozza meg azt is, hogyan érhet véget a háború. Ha a Kremlben minden hang megerősíti, hogy Oroszország előnyben van, akkor Putyin számára a kompromisszum logikailag értelmezhetetlen. Bondarev még úgy is fogalmazott: 

Kis csoda, hogy Putyin azt hitte, könnyű lesz legyőzni Kijevet.

A cikk végkövetkeztetése szerint autoriter rendszerekben törvényszerű a politikai alkalmazkodás: aki egyszer belép a rendszerbe, idővel közvetett vagy közvetlen részese lesz valami rossznak. A Putyin körül kialakult visszhangkamra pedig éppen ezt a folyamatot teszi visszafordíthatatlanná — és egyúttal lehetetlenné minden valódi kompromisszumot.

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
eljolesz
2025. december 13. 17:50
Már a cím is hazug propaganda: miért utasít el Putyin minden kompromisszumot a béketervvel kapcsolatban. Az oroszok már az elején megmondták, mit akarnak elérni. Ehhez képest bármilyen vágyvezérelt elképzelést hiába neveznek békejavaslatnak. Ahogy az USA sem hagyta volna, hogy pl. Kanada vagy Mexick csatlakozzon a FÁK-hoz, Oroszország sem hagyja, hogy a maradék Puccsrajna csatlakozzon a NATO-hoz.
Válasz erre
0
0
StresszTeszt
2025. december 13. 17:21
Akkor ki miatt nincs béke?
Válasz erre
1
0
kbs-real
2025. december 13. 17:11
"Oroszország nyerésre áll," És nem?
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 13. 16:41
"Putyin azért nem hajlik a kompromisszumra, mert minden körülötte lévő szereplő ugyanazt ismétli: Oroszország nyerésre áll, és a háború a terv szerint halad." Hát, ha egyszer ez az igazság! Minek hazudjanak? Ukrajna előbb utóbb kifogy vagy a pénzből, vagy a hadianyagból vagy a katonából. És akkor el fog jönni az oroszok ideje. Az, hogy ez mikor következik be másodlagos, nem számít. Ha egy év múlva, ha húsz év múlva akkor is jó és akkor is az oroszok fogják megnyerni a háborút.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!