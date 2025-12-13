Megdöbbentő magyarázat született arra, miért utasít el Putyin minden kompromisszumot a béketervvel kapcsolatban

A The Washington Post elemzése arra mutat rá, hogy Putyin döntéshozatali köre mára szinte teljes visszhangkamrává alakult: tábornokai, tanácsadói és diplomatái minden irányból ugyanazt ismételgetik, hogy Oroszország nyerésre áll, és a háború a Kreml tervei szerint halad.

A lap szerint nem meglepő, hogy az orosz elnök nem lát okot valódi kompromisszumra, hiszen a környezete folyamatosan azt a narratívát táplálja benne, hogy nincs veszítenivalója.