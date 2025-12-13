Megdöbbentő magyarázat született arra, miért utasít el Putyin minden kompromisszumot a béketervvel kapcsolatban

A gyors béke elmarad: ez lehet Trump következő lépése
A Kreml falain belül évek óta egyetlen hang uralja a politikai döntéseket: a feltétlen lojalitásé. A beszámolók szerint Putyin azért nem hajlik a kompromisszumra, mert minden körülötte lévő szereplő ugyanazt ismétli: Oroszország nyerésre áll, és a háború a terv szerint halad.
A The Washington Post elemzése arra mutat rá, hogy Putyin döntéshozatali köre mára szinte teljes visszhangkamrává alakult: tábornokai, tanácsadói és diplomatái minden irányból ugyanazt ismételgetik, hogy Oroszország nyerésre áll, és a háború a Kreml tervei szerint halad.
A lap szerint nem meglepő, hogy az orosz elnök nem lát okot valódi kompromisszumra, hiszen a környezete folyamatosan azt a narratívát táplálja benne, hogy nincs veszítenivalója.
A cikk emlékeztet rá, hogy még az amerikai elnök, Donald Trump is úgy fogalmazott, hogy Oroszország sokkal erősebb, és Kijevnek nincsenek eszközei. A belső megerősítések alapján Putyin úgy látja, a háborús célok elérhetők, a gazdaság pedig – tanácsadói szerint – erősebbnek bizonyul Ukrajnáénál, ezért minden békejavaslat kevés, amely nem teljesíti maradéktalanul elképzeléseit.
A The Washington Post szerint az elmúlt 25 évben drámaian beszűkült az a véleményskála, amely a Kreml vezetőjéhez eljut. Borisz Bondarev, a 2022-ben lemondott orosz diplomata úgy fogalmazott:
Az invázió egyik központi tanulsága az volt, hogy láttam, mi történik, amikor egy kormányt lassan eltorzít a saját propagandája.
Szerinte az orosz–ukrán háború éppen azt bizonyítja, milyen veszélyesen torz döntések születnek akkor, amikor a hatalom kizárólag saját visszhangjaira hallgat. A lap egy archív Instagram-projektet is említ, amely régi felvételeket mutat meg a 2000-es évek elejéről. Ezek ma már szinte idegennek hatnak: egy 2005-ös videón Vlagyimir Medinszkij, az orosz delegáció jelenlegi vezető tárgyalója szenvedéllyel tiltakozik a Sztálin-emlékművek visszaállítása ellen.
Két évtizeddel később azonban ő maga a Kreml geopolitikai törekvéseinek egyik leghűségesebb hangja, miközben új Sztálin-mellszobor áll a moszkvai metróban.
A cikk szerint Dmitrij Medvegyev átalakulása a legszembetűnőbb: a korábbi nyugatbarát, modernizációpárti elnök ma már a Kreml egyik legagresszívebb, nukleáris fenyegetéseket hangoztató politikusa. Elemzők szerint ez valójában alkalmazkodási kényszer: aki nem igazodik tökéletesen Putyinhoz, eltűnik a hatalmi hierarchiából.
A The Washington Post felidézi a háború előtti biztonsági tanácsi ülést is, ahol a vezetők látható zavarodottsággal vonultak kamera elé, amikor Putyin sorban felszólította őket a tervei támogatására.
A háttérben állítólag egyetlen magas rangú tisztviselő, Dmitrij Kozak próbált érvelni a katonai beavatkozás ellen, de szavai nem kerültek be a vágott felvételbe, ő maga pedig rövid időn belül eltűnt a nyilvánosság elől.
Borisz Bondarev azt is leírja: az orosz diplomaták évek alatt hozzászoktak ahhoz, hogy ne csak külföldön ismételjék a Kreml narratíváit, hanem hazatérve is arról számoljanak be, hogy ezek a narratívák sikeresek.
Végül a propaganda célközönsége nem a külföld volt, hanem a saját vezetésünk
– fogalmazott. Hozzátette: Szergej Lavrov azért kényelmes Putyinnak, mert mindig azt mondja, amit az elnök hallani akar. A The Washington Post több olyan politikai fordulópontot is felsorol, amelyek tovább szűkítették Putyin világát:
A végeredmény ugyanaz lett: 2022-re elképzelhetetlenné vált, hogy bármely tisztviselő nyíltan ellentmondjon a Kremlnek. A lap szerint ez a belső szerkezeti torzulás határozza meg azt is, hogyan érhet véget a háború. Ha a Kremlben minden hang megerősíti, hogy Oroszország előnyben van, akkor Putyin számára a kompromisszum logikailag értelmezhetetlen. Bondarev még úgy is fogalmazott:
Kis csoda, hogy Putyin azt hitte, könnyű lesz legyőzni Kijevet.
A cikk végkövetkeztetése szerint autoriter rendszerekben törvényszerű a politikai alkalmazkodás: aki egyszer belép a rendszerbe, idővel közvetett vagy közvetlen részese lesz valami rossznak. A Putyin körül kialakult visszhangkamra pedig éppen ezt a folyamatot teszi visszafordíthatatlanná — és egyúttal lehetetlenné minden valódi kompromisszumot.
