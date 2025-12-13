Ft
„Magától szerveződik, értékek mentén” – Rétvári Bence a fiataloknak

2025. december 13. 16:26

Meghitt, ugyanakkor lendületes hangulatban telt a Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium közös karácsonyi ünnepsége, amelyen közel száz, közösségekért tenni akaró, elhivatott fiatal vett részt.

2025. december 13. 16:26

Nagy Gábor
Nagy Gábor

Közel száz fiatal gyűlt össze a Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium közös karácsonyi rendezvényén, ahol inspiráló beszédek és közösségi programok erősítették a fiatal vezetők elhivatottságát.

A vendégek között rangos személyek is jelen voltak, hogy üzenetükkel erősítsék a fiatalok elhivatottságát. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes kiemelte, 
a Morus és a Slachta közössége „magától szerveződik, értékek mentén”. Hangsúlyozta, hogy a fiatalokról alkotott sztereotípiák itt egyszerűen megdőlnek. „Olyan fiatalok érkeztek ide, akiknek van jövőképük, tudatosak, keresztény közegben akarnak élni, és nem sodródni szeretnének, hanem karakteres, előremutató életet választanak” – mondta. Az elmúlt évet összefoglalva így fogalmazott:

Nagyon jó év volt, beérett, kész, kompakt, egész.”

Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja köszöntőjében a jelenlévőket a „Jó, hogy itt vagytok” szavakkal üdvözölte, majd a karácsonyi várakozásról elmélkedett.

A házigazdák képviseletében Endrédy Gábor, a Slachta Margit Kollégium igazgatója hangsúlyozta, hogy a kollégium igazi otthont kínál, ahol a fiatalok szakmailag, közösségileg és lelkileg is megerősödve léphetnek tovább.

A Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium célja változatlan: olyan fiatalokat nevelni, akik tudásukkal, hitükkel és közösségteremtő erejükkel képesek alakítani Magyarország jövőjét.

Nyitókép forrása: MVA, SMK

 

