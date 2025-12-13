„Magától szerveződik, értékek mentén” – Rétvári Bence a fiataloknak

Közel száz fiatal gyűlt össze a Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium közös karácsonyi rendezvényén, ahol inspiráló beszédek és közösségi programok erősítették a fiatal vezetők elhivatottságát.

A vendégek között rangos személyek is jelen voltak, hogy üzenetükkel erősítsék a fiatalok elhivatottságát. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes kiemelte,

a Morus és a Slachta közössége „magától szerveződik, értékek mentén”. Hangsúlyozta, hogy a fiatalokról alkotott sztereotípiák itt egyszerűen megdőlnek. „Olyan fiatalok érkeztek ide, akiknek van jövőképük, tudatosak, keresztény közegben akarnak élni, és nem sodródni szeretnének, hanem karakteres, előremutató életet választanak” – mondta. Az elmúlt évet összefoglalva így fogalmazott: