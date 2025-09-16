Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Röszke Migrációkutató Intézet Magyarország Bakondi György migráció illegális bevándorlás Orbán Viktor Európai Unió

Megtámadták Magyarországot! – felvételeken a krízis csúcspontja

2025. szeptember 16. 05:38

Közel egy napig tartó súlyos összecsapásra került sor Röszkén a magyar hatóságok és az országba engedély nélkül betörni kívánó illegális bevándorlók között. Videón, ahogy megtámadták Magyarországot tíz évvel ezelőtt.

2025. szeptember 16. 05:38
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Pontosan tíz esztendeje, 2015. szeptember 16-án – egy nappal azután, hogy a magyar hatóságok lezárták a tömeges illegális migráció elől a határt – tömegzavargás tört ki a röszkei határátkelő szerbiai oldalán és megtámadták Magyarországot.

Megtámadták Magyarországot
Megtámadták Magyarországot: közel egy napig tartó súlyos összecsapás történt Röszkén // Forrás: MTI

Amint arra Dobó Géza, a Migrációkutató Intézet kutatója a Corvinákban emlékeztetett, a budapesti kabinet 2015. június 17-i döntése értelmében július 13. és szeptember 14. között a szerb−magyar zöldhatáron műszaki határzár épült, amelynek tulajdonképpeni átlépése, megrongálása a szeptember 15-én hatályba lépett Büntető Törvénykönyv módosítása értelmében szabadságvesztéssel, illetve kiutasítással szankcionálható bűncselekménynek minősül.

A szerb−magyar zöldhatár ennek köszönhetően 2015 szeptember 15-től elvileg átjárhatatlanná vált.

Magyarországból az Európai Unió keleti kapuőre lett, hiszen az Orbán Viktor vezette kabinet magára vállalta a Közel-Keletről Törökországon, majd Görögországon át a balkáni útvonalon keresztül érkező migránstömeg feltartóztatását.

Ezt is ajánljuk a témában

Több százezer illegális bevándorló bejutását akadályozta meg Magyarország

Épp a napokban Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, Magyarország az elmúlt 10 évben több mint 1 millió 100 ezer illegális bevándorló Európába való bejutását akadályozta meg a saját költségéből felépített kerítéssel, saját rendőri erőfeszítéseivel.

Ezért az erőfeszítésért Magyarország sem jó szót, sem politikai vagy pénzügyi támogatást nem kapott, csak politikai támadásokat, sőt, ma már pénzbírságot kell fizetnie azért, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat Európába.

Tudniillik 2020-ban az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy Magyarország, Lengyelország és Csehország megszegte az uniós jogot akkor, amikor nem teljesítette az átmeneti áthelyezési kvótát a 2015-ös migrációs válság kezelésekor. Még ebben az esztendőben egy másik, Magyarország ellenében induló eljárást követően szintén megállapították: a röszkei és tompai tranzitzónák gyakorlata ugyancsak uniós jogot sértett.

Bár az uniós verdikteket követően a budapesti kabinet változtatott a szabályozáson, az EU luxembourgi bírósága mégis drákói bírsággal sújtotta Magyarországot: 200 millió euró büntetést és késedelem esetén további napi egymillió eurót kell fizetnie Magyarországnak az Európai Unió Bírósága 2024. június 13-i ítélete értelmében. Az indokolás szerint Magyarország nem teljesítette a Bíróság 2020 decemberében hozott ítéletében foglaltakat a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárásokban.

„Itt egy kétségtelen kettős mércével találkozunk” – folytatta Bakondi György. A főtanácsadó elmondta, emiatt Orbán Viktor a napokban írt egy levelet az Európai Bizottság elnökének, amelyben ismételten és nyomatékosan kéri a magyar migrációs védekezési költségek megtérítését és a kettős mérce megszüntetését.

Ezt is ajánljuk a témában

Megtámadták Magyarországot tíz évvel ezelőtt

Tíz éve tehát annak, hogy megtörtént a röszkei csata néven elhíresült támadás a magyar határkerítés ellen, ahol

fölhergelt illegális bevándorlók megtámadták a határt védő erőket, erőszakkal megpróbáltak betörni Röszkénél”.

Egy nappal korábban mintegy 300-400 bevándorló tömörült a határ szerb oldalán, ezért a magyar rendőrség biztonsági okokból 12-kor lezárta a határátkelőt. Szeptember 16-ára viszont már több ezren táboroztak a közúti és az autópálya-határátkelő közötti területen és a környéken.

Dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek: vagy beengedik őket Magyarországra, vagy áttörik a kaput.

A magyar rendőrök és a terrorelhárító központ (TEK) állományának a tagjai arabul próbálták megnyugtatni az illegális bevándorlók tömegét – nem sok sikerrel: elszabadult az erőszak. A rendőrök, a Röszkére vezényelt készenlétisek és a terrorelhárítók mindent megtettek annak érdekében, hogy megoldják a helyzetet.

Végül sikerült visszaszorítaniuk az engedély nélkül Magyarországra és így az Európai Unió területére engedély nélkül betörni szándékozó migránstömeget.

Estére megérkeztek a szerb rendőrök is, akik úgyszintén visszaterelték az embereket a határátkelőktől. Az incidensben húsz rendőr és mintegy háromszáz migráns sérült meg.

Nyilvánvalóvá vált: az illegális migráció irányított folyamat

Bakondi György visszaemlékezésében kitért rá: közel egy napig tartó súlyos összecsapásra került sor Röszkén, ahol a magyar rendőrség példás helytállást tanúsított, és megakadályozta a tömeges áttörést. Hozzáfűzte, ekkorra vált világossá, hogy az illegális migráció irányított, szervezett és finanszírozott volt, ezek olyan új vonások voltak, amelyekkel korábban nem szembesültek.

  • Arról, hogy miként emlékezett vissza a röszkei eseményekre korábban Császár Attila tudósító a Mandinernek, ITT olvashat bővebben.
  • Révész Zsolt, a Hír TV egykori vidéki tudósítója szintén mesélt a tíz évvel ezelőtti eseményekről, ezekről IDE kattintva olvashat többet.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképen: a röszkei csata Ahmed H-val. Fotó: Police.hu

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 16. 10:11
Nem jött be az Ukrajna elleni gyűlöletkeltés, nem jött be a kamu Tisza-adó, most előveszik a migráns kártyát. Óriási, ahogy vergődik a rubelmédia, hahaha.
Válasz erre
0
0
Ergit
2025. szeptember 16. 09:46
Mesélte Orbán, hogy a felesége kint volt a határnál még ez előtt, mivel segélyszervezetnél dolgozik, és hazatérve mondta a férjének, hogy azonnal zárja le a határt, mert ezek az emberek életerős, fiatal férfiak, katonaérettek, ezek nem menekültek... És Orbán lezárta, mert tudta, hogy a felesége tudja, mit beszél.
Válasz erre
0
0
mAgyar-Peter-a-nemzetronto
2025. szeptember 16. 09:14
A kis petike is mélyen hallgat a témáról, de azért tudjuk, hogy kikkel vannak egy 💩-kupacban az EP-ben, és azok mit képviselnek. Így azt is tudjuk, hogy a kis petike mit kell, hogy képviseljen.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. szeptember 16. 09:08
A poloska, meg a tiszafos, meg a Webek, meg a pfizerkurva ezt a megfordíthatatlan katasztrófát zúditaná az országra. A Jóisten mentsen tőlük. Reméljük, a magyarok nagyon nagy többsége továbbra sem akarja, hogy migráns drogbandák uralják az országot, mint Belgiumban, Svédországban és soroljuk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!