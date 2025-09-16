Megtámadták Magyarországot! – felvételeken a krízis csúcspontja

Pontosan tíz esztendeje, 2015. szeptember 16-án – egy nappal azután, hogy a magyar hatóságok lezárták a tömeges illegális migráció elől a határt – tömegzavargás tört ki a röszkei határátkelő szerbiai oldalán és megtámadták Magyarországot.

Megtámadták Magyarországot: közel egy napig tartó súlyos összecsapás történt Röszkén // Forrás: MTI

Amint arra Dobó Géza, a Migrációkutató Intézet kutatója a Corvinákban emlékeztetett, a budapesti kabinet 2015. június 17-i döntése értelmében július 13. és szeptember 14. között a szerb−magyar zöldhatáron műszaki határzár épült, amelynek tulajdonképpeni átlépése, megrongálása a szeptember 15-én hatályba lépett Büntető Törvénykönyv módosítása értelmében szabadságvesztéssel, illetve kiutasítással szankcionálható bűncselekménynek minősül.

A szerb−magyar zöldhatár ennek köszönhetően 2015 szeptember 15-től elvileg átjárhatatlanná vált.

Magyarországból az Európai Unió keleti kapuőre lett, hiszen az Orbán Viktor vezette kabinet magára vállalta a Közel-Keletről Törökországon, majd Görögországon át a balkáni útvonalon keresztül érkező migránstömeg feltartóztatását.