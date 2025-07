Tíz év után is Orbán győz: a számok bizonyítják, működik a kerítés

Nem csökkent a migrációs veszély: itt vannak a számok

A hivatalos statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy az illegális határátlépések – bár 2015 óta csökkentek – továbbra is jelentős nagyságrendet képviselnek – olvasható az Origo vonatkozó írásában.

Ugyan a határzárak kiépítése után mérséklődött a nyomás (2020-ban még így is 150 977 esetben kellett intézkednie a határrendészetnek),

az elmúlt években ismét romló tendencia észlelhető.

A magyar rendőrség adatai szerint 2022-ben összesen 385 965 olyan esetet regisztráltak, amikor illegális belépési kísérlet miatt intézkedniük kellett.

2023-ban ez a szám 281 166, míg 2024-ben 88 890 volt.

A valódi menekültek menedékkérelmeinek száma előbbi esztendőben mindösszesen 31, 2024-ben pedig 29 volt.

Fontos kiemelni, hogy az ORFK ezeket az adatokat eset-, nem pedig személyszámokként tartja nyilván, tehát egy ember többször is szerepelhet például visszatartások között. Ugyanakkor e számok is mutatják, az illegális migráció jelentős mértékű terhet jelent a határvédelmi rendszernek, a rendőrségnek és bíróságoknak is.

Ezenfelül a rendőrségi és határvédelmi szervek adatbázisai nemcsak a határsértési esetek mennyiségét rögzítik, hanem a kapcsolódó bűncselekményeket is. 2022-ben például az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények száma 70 295 volt, 2023-ban 65 795, 2024-ben pedig 36 353.

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP