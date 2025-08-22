Szakértő a tárgyalások helyszínéről: Zelenszkijnek nincs beleszólása, oda megy, ahová a nagyhatalmak küldik (VIDEÓ)

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Hír TV műsorában bírálta az Európai Unió és Ukrajna döntéseit a Barátság-kőolajvezeték elleni támadásokkal kapcsolatban. Felidézte: az Európai Bizottság korábban bejelentette, hogy szigorúan fellép bárki ellen, aki veszélyezteti az unió energiaellátását, ám szerinte Brüsszel nem tett konkrét lépéseket ennek az ígéretnek a megvalósítására. Nógrádi úgy látja, hogy az EU vezetői szemet hunynak Ukrajna cselekedetei felett, mondván: „lopnak, csalnak, hazudnak, de a háborút folytatják”.

Hangsúlyozta, hogy

Ukrajna célja Magyarország elszigetelése a nemzetközi színtéren, de úgy gondolja, ez a törekvés kudarcra van ítélve.

Kiemelte továbbá, hogy Ukrajna európai uniós tagsága elképzelhetetlen, mert az ország jelenlegi állapota destabilizálná az EU-t, és „szétverné” az uniós rendszert.

A Barátság-kőolajvezeték elleni támadást Nógrádi György provokációnak nevezte, amely mögött Ukrajna azt szeretné bizonyítani, hogy erős és önállóan cselekvő hatalom, amely képes megvédeni Európát. Úgy véli, ezek az állítások nem állják meg a helyüket.

Senki nem kérte Ukrajnát, hogy védje meg Európát, ráadásul nem is védi meg”

– fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a nyugati nagyhatalmak támogatása miatt Ukrajna úgy érezheti, a pozíciói javultak, ám egy esetleges nemzetközi csúcstalálkozón a döntéseket valójában Oroszország és az Egyesült Államok hozza meg.

Zelenszkij oda megy, ahová küldik, legyen az Budapest, a Vatikán vagy Törökország. Ebben a kérdésben nincs vétójoga”

– zárta gondolatait Nógrádi György, hangsúlyozva, hogy Ukrajna mozgástere korlátozott a nagyhatalmi játszmákban.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP