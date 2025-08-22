Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Szakértő a tárgyalások helyszínéről: Zelenszkijnek nincs beleszólása, oda megy, ahová a nagyhatalmak küldik (VIDEÓ)

2025. augusztus 22. 16:26

Ha az amerikaiak és az oroszok Budapestet választják, akkor az ukrán elnök kénytelen lesz eljönni Magyarországra.

2025. augusztus 22. 16:26
null

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Hír TV műsorában bírálta az Európai Unió és Ukrajna döntéseit a Barátság-kőolajvezeték elleni támadásokkal kapcsolatban. Felidézte: az Európai Bizottság korábban bejelentette, hogy szigorúan fellép bárki ellen, aki veszélyezteti az unió energiaellátását, ám szerinte Brüsszel nem tett konkrét lépéseket ennek az ígéretnek a megvalósítására. Nógrádi úgy látja, hogy az EU vezetői szemet hunynak Ukrajna cselekedetei felett, mondván: „lopnak, csalnak, hazudnak, de a háborút folytatják”.

Hangsúlyozta, hogy

Ukrajna célja Magyarország elszigetelése a nemzetközi színtéren, de úgy gondolja, ez a törekvés kudarcra van ítélve.

Kiemelte továbbá, hogy Ukrajna európai uniós tagsága elképzelhetetlen, mert az ország jelenlegi állapota destabilizálná az EU-t, és „szétverné” az uniós rendszert.

A Barátság-kőolajvezeték elleni támadást Nógrádi György provokációnak nevezte, amely mögött Ukrajna azt szeretné bizonyítani, hogy erős és önállóan cselekvő hatalom, amely képes megvédeni Európát. Úgy véli, ezek az állítások nem állják meg a helyüket.

Senki nem kérte Ukrajnát, hogy védje meg Európát, ráadásul nem is védi meg”

– fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a nyugati nagyhatalmak támogatása miatt Ukrajna úgy érezheti, a pozíciói javultak, ám egy esetleges nemzetközi csúcstalálkozón a döntéseket valójában Oroszország és az Egyesült Államok hozza meg

Zelenszkij oda megy, ahová küldik, legyen az Budapest, a Vatikán vagy Törökország. Ebben a kérdésben nincs vétójoga”

– zárta gondolatait Nógrádi György, hangsúlyozva, hogy Ukrajna mozgástere korlátozott a nagyhatalmi játszmákban.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. augusztus 22. 18:41
ugy legyen
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. augusztus 22. 18:10
A szászhalombattai olajfinomító tökéletes helyszín lenne egy hármas találkozóhoz.
Válasz erre
2
0
Nasi12
2025. augusztus 22. 18:04
Ukrajna védelmi pénzt kér az EU-tól, e barátságtalan lépéssel bizonyítva (a barátság kőolajvezeték ellen), hogy igenis szükségük lesz rá. Ha már így felfegyverezték és pénzelték a hadserege felduzzastását.
Válasz erre
3
0
balbako_
2025. augusztus 22. 17:30
A kurva oda megy és azt csinál amit a strici parancsol. Zelenszki egy báb, aki a népét feláldozta a globalista tőke kényének persze busás jövedelmekért. De már az életéért fut a szó legszorosabb értelmében, mert a bűneit nem lehet tovább palástolni. Vesztes háborúba sodorta az országát és ebből már nemigen tud jól kijönni. Immár nagyobb erők akarják a békét, mint a háborút és ez az ukrán hóhér végét jelenti.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!