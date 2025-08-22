A vendégmunkások sem menekülhetnek – a belügyminisztérium mindenkit ellenőriz

A Trump-kormányzat megkezdte az Egyesült Államokban élő mintegy 55 millió vízumtulajdonos átvizsgálását, hogy megállapítsa, vajon valamelyikük deportálható – írta a The New York Post.

Azok a bevándorlók, akik amerikai vízummal rendelkeznek, és „túltartózkodásra, bűncselekményre, a közbiztonságot fenyegető magatartásra, terrorista tevékenységben való részvételre, vagy terrorszervezet támogatására utaló jeleket” mutatnak, elveszítik amerikai tartózkodási engedélyüket, és deportálják őket – jelentette be az amerikai Belügyminisztérium. A tárca képviselői az Associated Pressnek elmondták, hogy minden amerikai vízumtulajdonos „folyamatos ellenőrzés” alatt áll, amelynek célja a deportálható bűncselekmények azonosítása.

Amióta Trump januárban hivatalba lépett, 6000 diákvízumot vontak vissza – ebből körülbelül 4000-et olyan külföldi diákoktól, akik megszegték a jogszabályokat. A többségük olyan bűncselekményeket követett el, mint ittas vezetés, betörés vagy testi sértés – közölte korábban a Belügyminisztérium képviselője a The Posttal. Több mint 300 vízumot vontak vissza, miután a tulajdonosaikról kiderült, hogy „terrorista támogatásban” vettek részt, ami a minisztérium szerint magában foglalta „a Hamász militáns csoport számára történő pénzgyűjtést” is.

„Minden egyes diákvízum, amelyet a Trump-kormányzat visszavont, azért történt, mert az érintett személy vagy megszegte a törvényt, vagy terrorista támogató nézeteket fejezett ki az Egyesült Államokban tartózkodva” – fejtette ki a minisztérium.