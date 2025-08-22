Ft
migráció Donald Trump Egyesült Államok

A vendégmunkások sem menekülhetnek – a belügyminisztérium mindenkit ellenőriz

2025. augusztus 22. 17:48

Működik Donald Trump szigorú bevándorláspolitikája.

2025. augusztus 22. 17:48
null

A Trump-kormányzat megkezdte az Egyesült Államokban élő mintegy 55 millió vízumtulajdonos átvizsgálását, hogy megállapítsa, vajon valamelyikük deportálható – írta a The New York Post. 

Azok a bevándorlók, akik amerikai vízummal rendelkeznek, és „túltartózkodásra, bűncselekményre, a közbiztonságot fenyegető magatartásra, terrorista tevékenységben való részvételre, vagy terrorszervezet támogatására utaló jeleket” mutatnak, elveszítik amerikai tartózkodási engedélyüket, és deportálják őket – jelentette be az amerikai Belügyminisztérium. A tárca képviselői az Associated Pressnek elmondták, hogy minden amerikai vízumtulajdonos „folyamatos ellenőrzés” alatt áll, amelynek célja a deportálható bűncselekmények azonosítása.

Amióta Trump januárban hivatalba lépett, 6000 diákvízumot vontak vissza – ebből körülbelül 4000-et olyan külföldi diákoktól, akik megszegték a jogszabályokat. A többségük olyan bűncselekményeket követett el, mint ittas vezetés, betörés vagy testi sértés – közölte korábban a Belügyminisztérium képviselője a The Posttal. Több mint 300 vízumot vontak vissza, miután a tulajdonosaikról kiderült, hogy „terrorista támogatásban” vettek részt, ami a minisztérium szerint magában foglalta „a Hamász militáns csoport számára történő pénzgyűjtést” is.

„Minden egyes diákvízum, amelyet a Trump-kormányzat visszavont, azért történt, mert az érintett személy vagy megszegte a törvényt, vagy terrorista támogató nézeteket fejezett ki az Egyesült Államokban tartózkodva” – fejtette ki a minisztérium.

Működik Trump szigorú bevándorlás politikája 

A diákvízumok ellenőrzésének a szigorítása része Donald Trump amerikai elnök szélesebb körű intézkedéseinek, amelyek az illegális bevándorlás megfékezésére irányulnak – ennek eredményeként az ország 50 év óta először tapasztalt csökkenést a bevándorló népességben.

Egy friss Pew Research Center által készített tanulmány szerint Trump második hivatali eskütételekor 53,3 millió bevándorló élt az Egyesült Államokban, júniusra ez a szám 51,9 millióra csökkent – ez 1,4 millió fős (2,6 százalékos) visszaesést jelent mindössze öt hónap alatt.

Nyitókép forrása: Patrick T. Fallon / AFP

vamonos-3
2025. augusztus 22. 18:50
"terrorista támogató nézeteket fejezett ki az Egyesült Államokban tartózkodva" Azaz nem tapsolta meg a zsido nepirtast
survivor
2025. augusztus 22. 18:28
Karcos karigeri...
survivor
2025. augusztus 22. 18:27
15%
karcos-2
2025. augusztus 22. 17:50
Frenetikus multikulturális pezsgés Budapesten NO-GO ZONA Budapest szívében Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Káosz az nyolcadik kerületben. arabok, afrikaiak, indiaiak, pakisztánok, cigányok. A hétvégén negyedjére megrendezett Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. A helyi Kashmir bazár által szervezett esemény a fenti elemeket gyúrja össze egyetlen hatalmas népünnepéllyé.
