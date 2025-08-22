A vendégmunkások sem menekülhetnek – a belügyminisztérium mindenkit ellenőriz

Alaszkából Budapestre? – az Európai Uniónak tanácsos lenne meghallgatnia Orbán Viktort
Működik Donald Trump szigorú bevándorláspolitikája.
A Trump-kormányzat megkezdte az Egyesült Államokban élő mintegy 55 millió vízumtulajdonos átvizsgálását, hogy megállapítsa, vajon valamelyikük deportálható – írta a The New York Post.
Azok a bevándorlók, akik amerikai vízummal rendelkeznek, és „túltartózkodásra, bűncselekményre, a közbiztonságot fenyegető magatartásra, terrorista tevékenységben való részvételre, vagy terrorszervezet támogatására utaló jeleket” mutatnak, elveszítik amerikai tartózkodási engedélyüket, és deportálják őket – jelentette be az amerikai Belügyminisztérium. A tárca képviselői az Associated Pressnek elmondták, hogy minden amerikai vízumtulajdonos „folyamatos ellenőrzés” alatt áll, amelynek célja a deportálható bűncselekmények azonosítása.
Amióta Trump januárban hivatalba lépett, 6000 diákvízumot vontak vissza – ebből körülbelül 4000-et olyan külföldi diákoktól, akik megszegték a jogszabályokat. A többségük olyan bűncselekményeket követett el, mint ittas vezetés, betörés vagy testi sértés – közölte korábban a Belügyminisztérium képviselője a The Posttal. Több mint 300 vízumot vontak vissza, miután a tulajdonosaikról kiderült, hogy „terrorista támogatásban” vettek részt, ami a minisztérium szerint magában foglalta „a Hamász militáns csoport számára történő pénzgyűjtést” is.
„Minden egyes diákvízum, amelyet a Trump-kormányzat visszavont, azért történt, mert az érintett személy vagy megszegte a törvényt, vagy terrorista támogató nézeteket fejezett ki az Egyesült Államokban tartózkodva” – fejtette ki a minisztérium.
A diákvízumok ellenőrzésének a szigorítása része Donald Trump amerikai elnök szélesebb körű intézkedéseinek, amelyek az illegális bevándorlás megfékezésére irányulnak – ennek eredményeként az ország 50 év óta először tapasztalt csökkenést a bevándorló népességben.
Egy friss Pew Research Center által készített tanulmány szerint Trump második hivatali eskütételekor 53,3 millió bevándorló élt az Egyesült Államokban, júniusra ez a szám 51,9 millióra csökkent – ez 1,4 millió fős (2,6 százalékos) visszaesést jelent mindössze öt hónap alatt.
