Bauer Bence az Exxpress lapba írt cikkében emlékeztetett: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi találkozója 2025. augusztus 15-én Alaszkában fontos kezdeti hatást gyakorolt ​​a régóta várt béke felé vezető úton Ukrajnában. Most közvetlen béketárgyalások zajlanak majd – esetleg Budapesten?

Szinte napra pontosan három és fél év telt el Oroszország támadó háborújának kezdete óta Ukrajna ellen. Ez idő alatt mindkét oldalon több mint százezer ember halt meg. Ukrajna nemcsak sok emberéletet vesztett, hanem példátlan mértékű, több mint hatmillió állampolgár kivándorlását is megtapasztalta más európai országokba. Súlyos területi veszteségeket is szenvedett, és gyakorlatilag csődben van. Folyamatos külföldi források nélkül nem tud fennmaradni – írta Bauer.

Az európaiak által nyújtott katonai, anyagi és pénzügyi segítség jelentős.

Óvatos becslések szerint valószínűleg több száz milliárd eurót tesz ki. Ehhez jönnek még a menekültügyi költségek és a potenciális újjáépítési kiadások, amelyeket a Világbank több mint 500 milliárd euróra becsül. Ezek hatalmas összegek, amelyeket egy már nem is olyan gazdag Európa hosszú távon aligha lesz képes előteremteni. A most hatályba lépett, Oroszország elleni 18. szankciócsomag ugyanolyan kevés eredményt fog hozni, mint az előző csomagok.

Az eredmény inkább az, hogy az európaiak gyengébbek, szegényebbek és sebezhetőbbek lettek – folytatja írását Bauer Bence. Az emelkedő energiaárak, a pangó gazdaság és az elpazarolt dollármilliárdok visszavetik Európát. Az európai vezetés így marginalizálta magát. Ennek oka az „értékvezérelt” külpolitikájában rejlik, amely moralizálónak és leckéztetőnek tűnik. Nem ismerik el a geopolitikai realitásokat: azokat, akik kimondják – mint például Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – démonizálják és gazemberekként ábrázolják.

Az Európai Uniónak mégis tanácsos lenne meghallgatnia őt.

A háború kezdete óta a régóta hivatalban lévő magyar kormányfő pontosan ugyanazt mondja: Európának abba kell hagynia a kioktatást, és nem szabad kizárólag jogi és erkölcsi szemüvegen keresztül szemlélnie a konfliktust. Természetesen az ukránoknak igazuk van, és segíteni kell nekik, de az Oroszország és szomszédja közötti fő konfliktust csak máshogyan lehet megoldani. Inkább tartós kapcsolatot kell kialakítani Oroszországgal – de Ukrajnával is – béketárgyalások útján – írja a magyar szerző.

A szankciók hatalmas károkat okoznak Európának. Orbán egy évvel ezelőtt, Magyarország EU-elnökségének kezdetén először Kijevbe, majd Moszkvába, Pekingbe, Ankarába, Washingtonba és Mar-a-Lagóba ment, hogy egy héten belül párbeszédet teremtsen a hatalmasokkal – Európa érdekében, európai érdekek mentén. Érvelése a következő volt: Ha Donald Trump jön, Európának kevés beleszólása lesz.

És így is történt: Trump egyedül, a Putyinnal tartott csúcstalálkozóján keresztül bizonyította, hogy képes átvágni a gordiuszi csomót.

Előrehaladt, és nem hagyta, hogy a notórius panaszkodók eltántorítsák. Közvetlenül a Vlagyimir Putyinnal való találkozója előtt, valamint az európai vezetőkkel – Macronnal, Melonival, Merz-cel, Starmerrel és Stubbal – folytatott tárgyalásai után telefonon konzultált Orbán Viktorral. Orbánnak jó keze van: minden arra utal, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogy 2022 óta többször is kijelentette: Ukrajna nem fog győztes békét elérni, Európa nem tudja finanszírozni a háborút, és diplomáciai megoldást kell találni. Az a tény, hogy Budapestet nagy számban tartják a békecsúcs lehetséges helyszínének, sok mindent elárul és megerősíti Orbán irányvonalát. Magyarország kilépése a Nemzetközi Büntetőbíróságból még valószínűbbé teszi a budapesti csúcstalálkozót.

Fotó: Drew ANGERER / AFP