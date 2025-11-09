Ft
kőolaj Barack Obama Donald Trump földgáz Joe Biden Orbán Viktor

Obama és Sleepy Joe alatt a kórus azt fújta, miért tért le az atlantista útról a magyar miniszterelnök

2025. november 09. 07:29

Értem én ezt vagy nem?

2025. november 09. 07:29
Joó István
Joó István
„Értem én ezt vagy nem? Obama és Sleepy Joe alatt a kórus azt fújta, miért tért le az atlantista útról a magyar miniszterelnök, hogy mer nem törekedni arra, hogy a világ legerősebb hatalmával jóban legyen, most meg azt: mi lesz az ára, jaj, mi lesz az ára, hogy Trump a sokadszorra barátjának nevezett Orbán kérésére mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gáz szankcionálása alól!”

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Válasz Schiffer András kérdésére

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

neszteklipschik
2025. november 09. 10:04 Szerkesztve
Soha se az "atlantizmus" volt itt a lényeg, hanem a sorosizmus. Az atlantizmus csupán ennek a fedőszava volt. Akkor is, most is azt kéri számon a "haladó értelmiség", hogy mi, magyarok miért nem akarjuk SzarosGyuri szaros seggét kinyalni! Szerintük ezt "kötelessége" megtenni mindenkinek és botrány, hogy mi nem tesszük! Mivel SzarosGyuri áttette a (politikai) székhelyét Washingtonból Brüsszelbe, most már az "européerek" szerint jó brüsszelitának kell lenni. Aki pedig nem az, az "fasiszta-populista-illiberális szörnyeteg"! (Vagyis ellenség, akit el kell pusztítani. Akár fizikailag is.)
westend
2025. november 09. 10:04
a moslékbagázstól bármiféle következetességet vagy koherenciát várni már nem is naivitás, hanem hiba.
balbako_
2025. november 09. 09:06
A magyar ellenzék azon búsongott, hogy az euroatlanti kapcsolatok - természetesen Orbán miatt - a porban vannak. Most soha nem volt ilyen jó ez a kapcsolat akkor mi a jajgatás oka?
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 09. 08:53
Sleepy Joe, ez jó. Mintha Trump nem aludt volna be többször vagy nem fingotta volna el magát a bíróságon. :)
