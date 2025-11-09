„Értem én ezt vagy nem? Obama és Sleepy Joe alatt a kórus azt fújta, miért tért le az atlantista útról a magyar miniszterelnök, hogy mer nem törekedni arra, hogy a világ legerősebb hatalmával jóban legyen, most meg azt: mi lesz az ára, jaj, mi lesz az ára, hogy Trump a sokadszorra barátjának nevezett Orbán kérésére mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gáz szankcionálása alól!”