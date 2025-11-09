Magyar Péter nem valódi politikus, hanem egy nevetséges senki
Egy notórius hazudozó, bármiről képes komoly arccal a legnagyobb képtelenségeket állítani.
Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.
„»Amikor 2014 elején a paksi bővítés ellen tiltakoztunk, a bajnaisták legfőbb problémája az volt, hogy miért Roszatom, miért nem Westinghouse. Gondolom, most boldogok.«
Schiffer András tömör, lényegre törő megjegyzését olvasták.
No, és vajon boldogok?
Nem boldogok.
Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást. Akkor nagyon boldogok lennének.
Ha a komcsi-muszlim-LMBTQ New York-i polgármester lenne az elnök, akkor olyan boldogok lennének, mint a légy a kint felejtett túrórudin, bágyadt, őszi napsütésben.
Most viszont boldogtalanok.
Hirtelen kiderült, hogy a Westinghouse rossz. Rossz, drága, felesleges. És Orbán „megkente” sok pénzzel Trumpot. A Facebook kis p...cse meg is írta az üresség netes kódexébe:
»Orbán Trumpnál kuncsorog«. (…)
Jó mi?
Itt a válasz Schiffer kérdésére. A Westinghouse hirtelen rossz. Rossz, drága, felesleges. És olcsóbb lenne a francia vagy a brit. Persze csak addig, ameddig nem Le Pen vagy Farage a francia és a brit vezető. Ha ők lennének (lesznek), az is drága lesz, felesleges, rossz, és a »zorbán« köreit fogja gazdagítani.
De a legjobb ez:
»Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak.«
Nyilván. És nyilván ez az oka, hogy Magyarországon a legolcsóbb az energia az egész diliházzá vált Európai Unióban. (…)
Dobrev hazudik. Ugyanis egy gazember. És mivel nekem van a legerősebb felmentésem az apák és fiúk, nagyapák és fiúk összevetésének tilalma alól, én mondhatom nyugodtan: ameddig a szovjetek megszállás alatt tartották a hazánkat, addig Dobrev nagyapja, a hazaáruló és gyilkos Apró Antal megszállottan szolgálta ki a szovjetek érdekeit és megszállottan nyalta a s...ggüket. Mint az összes többi.
Most, hogy Brüsszel s...ggét kell megszállottan nyalni, azt nyalják megszállottan. Mert ezek ilyenek. Ilyenek voltak, ilyenek maradtak.
Megszállott s...ggnyalók és hazaárulók.”
Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala