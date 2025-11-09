Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 09.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paks Magyar Péter Donald Trump Orbán Viktor Dobrev Klára

Válasz Schiffer András kérdésére

2025. november 09. 06:13

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

2025. november 09. 06:13
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Amikor 2014 elején a paksi bővítés ellen tiltakoztunk, a bajnaisták legfőbb problémája az volt, hogy miért Roszatom, miért nem Westinghouse. Gondolom, most boldogok.«

Schiffer András tömör, lényegre törő megjegyzését olvasták.

No, és vajon boldogok?

Nem boldogok.

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást. Akkor nagyon boldogok lennének.

Ha a komcsi-muszlim-LMBTQ New York-i polgármester lenne az elnök, akkor olyan boldogok lennének, mint a légy a kint felejtett túrórudin, bágyadt, őszi napsütésben.

Most viszont boldogtalanok.

Hirtelen kiderült, hogy a Westinghouse rossz. Rossz, drága, felesleges. És Orbán „megkente” sok pénzzel Trumpot. A Facebook kis p...cse meg is írta az üresség netes kódexébe:

»Orbán Trumpnál kuncsorog«. (…)

Jó mi?

Itt a válasz Schiffer kérdésére. A Westinghouse hirtelen rossz. Rossz, drága, felesleges. És olcsóbb lenne a francia vagy a brit. Persze csak addig, ameddig nem Le Pen vagy Farage a francia és a brit vezető. Ha ők lennének (lesznek), az is drága lesz, felesleges, rossz, és a »zorbán« köreit fogja gazdagítani.

De a legjobb ez:

»Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak.«

Nyilván. És nyilván ez az oka, hogy Magyarországon a legolcsóbb az energia az egész diliházzá vált Európai Unióban. (…)

Dobrev hazudik. Ugyanis egy gazember. És mivel nekem van a legerősebb felmentésem az apák és fiúk, nagyapák és fiúk összevetésének tilalma alól, én mondhatom nyugodtan: ameddig a szovjetek megszállás alatt tartották a hazánkat, addig Dobrev nagyapja, a hazaáruló és gyilkos Apró Antal megszállottan szolgálta ki a szovjetek érdekeit és megszállottan nyalta a s...ggüket. Mint az összes többi.

Most, hogy Brüsszel s...ggét kell megszállottan nyalni, azt nyalják megszállottan. Mert ezek ilyenek. Ilyenek voltak, ilyenek maradtak.

Megszállott s...ggnyalók és hazaárulók.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Schiffer András

Facebook

Idézőjel

A bajnaisták legfőbb problémája az volt, hogy miért Roszatom, miért nem Westinghouse

Gondolom, most boldogok.

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Süsüke
2025. november 09. 06:26
Kedves Zsolt! A mondandóddal egyetértek, de hidd el ha "szabadon" választhatnánk akkor a Roszatomot választanánk. Merthogy jobb. Biztonságosabb A világ egyéb részei nem véletlenül választják az oroszt. Sajnos kényszerhelyzetben vagyunk, politikai okokból ezt kellett választani. Az oroszok tudomásul vették,ők máshova is el tudják adni a cuccot, például az USA-nak! Nincs gáz! Ilyen a politika.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!