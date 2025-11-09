Itt a válasz Schiffer kérdésére. A Westinghouse hirtelen rossz. Rossz, drága, felesleges. És olcsóbb lenne a francia vagy a brit. Persze csak addig, ameddig nem Le Pen vagy Farage a francia és a brit vezető. Ha ők lennének (lesznek), az is drága lesz, felesleges, rossz, és a »zorbán« köreit fogja gazdagítani.

De a legjobb ez:

»Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak.«

Nyilván. És nyilván ez az oka, hogy Magyarországon a legolcsóbb az energia az egész diliházzá vált Európai Unióban. (…)

Dobrev hazudik. Ugyanis egy gazember. És mivel nekem van a legerősebb felmentésem az apák és fiúk, nagyapák és fiúk összevetésének tilalma alól, én mondhatom nyugodtan: ameddig a szovjetek megszállás alatt tartották a hazánkat, addig Dobrev nagyapja, a hazaáruló és gyilkos Apró Antal megszállottan szolgálta ki a szovjetek érdekeit és megszállottan nyalta a s...ggüket. Mint az összes többi.