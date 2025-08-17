Ft
Ezt nem hiszi el! Apácarendet utasítana az amerikai bíróság abortuszra és fogamzásgátlásra

2025. augusztus 17. 07:06

Egész pontosan a rendet arra, hogy az ilyen költségeket térítse meg a nővéreknek. Egy szövetségi bíró ment ezzel szembe a Trump-adminisztráció szabályozásával.

2025. augusztus 17. 07:06
null

Pennsylvania és New Jersey mellé állt egy szövetségi bíró az Egyesült Államokban egy apácarend ellen indított perben. Ezzel a Trump-kormányzat vallási és lelkiismereti szabályozásával is szembement.

A The Post Millenial nevű lap beszámolója szerint az egyébként az érintett rend, a The Little Sisters of the Poor által megfellebbezett ítélet szerint

a szerzetesi közösség vezetésének gondoskodnia kell arról, hogy tagjai hozzáférjenek az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz,

pontosabban állnia kell ezek költségeit, s ezt pedig az egészségügyi tervben rögzíteni kell. A két állam évek óta küzd azért, hogy ezt elérje.

Két legfelsőbb bírósági döntés is az apácák oldalán döntött, de ez sem volt elég: most

a Barack Obama korábbi demokrata elnök által kinevezett Wendy Beetlestone bíró az egyébként idős szegényeket segítő vallási csoporttal szemben döntött.

Kérdés, milyen országos hatása lehet a fejleménynek.

Diana Thomson, a Becket vallási érdekvédelmi szervezet képviselője szerint a Trump-adminisztráció is fellebbezni fog a mostani, abszurd ítélet ellen.

Nyitókép: Pixabay

sersem
2025. augusztus 17. 08:21
Na és mi a helyzet a kóser disznókkal? A muszlimokat is lehet kötelezni ilyenre?
xyz123-3
2025. augusztus 17. 07:45
Elég pongyolám megfogalmazott írás lett. Amúgy a legfelsőbb bíróság ítéletét, hogyan írhatja felül egy szövetségi állam bírója?
tajoska
2025. augusztus 17. 07:44
Ki és miért indította ezt a pert? Mi volt a kereset?
ihavrilla
2025. augusztus 17. 07:26
Zavaros.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!