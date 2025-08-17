Ezt nem hiszi el! Apácarendet utasítana az amerikai bíróság abortuszra és fogamzásgátlásra

A lengyel külügyminisztert nem érdekli a béke: tovább folytatná a háborút
Radosław Sikorski megnyugtatta Zelenszkijt: Kijev európai szövetségesei folytatják a fegyverszállítást és sürgetik az EU-csatlakozást.
Egész pontosan a rendet arra, hogy az ilyen költségeket térítse meg a nővéreknek. Egy szövetségi bíró ment ezzel szembe a Trump-adminisztráció szabályozásával.
Pennsylvania és New Jersey mellé állt egy szövetségi bíró az Egyesült Államokban egy apácarend ellen indított perben. Ezzel a Trump-kormányzat vallási és lelkiismereti szabályozásával is szembement.
A The Post Millenial nevű lap beszámolója szerint az egyébként az érintett rend, a The Little Sisters of the Poor által megfellebbezett ítélet szerint
a szerzetesi közösség vezetésének gondoskodnia kell arról, hogy tagjai hozzáférjenek az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz,
pontosabban állnia kell ezek költségeit, s ezt pedig az egészségügyi tervben rögzíteni kell. A két állam évek óta küzd azért, hogy ezt elérje.
Két legfelsőbb bírósági döntés is az apácák oldalán döntött, de ez sem volt elég: most
a Barack Obama korábbi demokrata elnök által kinevezett Wendy Beetlestone bíró az egyébként idős szegényeket segítő vallási csoporttal szemben döntött.
Kérdés, milyen országos hatása lehet a fejleménynek.
Diana Thomson, a Becket vallási érdekvédelmi szervezet képviselője szerint a Trump-adminisztráció is fellebbezni fog a mostani, abszurd ítélet ellen.
