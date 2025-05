„Itt a Fidesz mögött álló oligarchák, állami intézmények, káderek, fociultrák, verőemberek, nyugdíjas harcosok és nyilván sok jó szándékú, de félrevezetett ember jogi és lelki hangolása folyik. Nem a többség megteremtése a cél, hanem egy olyan tömeg létrehozása, ami végigmegy Orbán Viktorral az úton, vezessen akár Moszkvába, akár Szibériába.

Mi sem jellemzi jobban a minden kontrollt nélkülöző hatalmi tébolyt, hogy Orbán 115 képviselővel íratta alá az ellehetetlenítési törvényjavaslatot. Nápolyban a hajléktanverés tölt be hasonló funkciót az utcai bandáknál. A közös bűn, a kölcsönösen véres és mocskos kéz ad biztonságot a főnöknek: »Ti is bűnrészesek vagytok, nem vagytok semmivel sem jobbak nálam, és ti is velem buktok, ha én bukni fogok.«