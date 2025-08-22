Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
békemisszió Magyar Péter Verebes István Kádár János Orbán Viktor

A magyar demokrácia sokkal erősebb, mint Verebes István mézes-mázos kormánygyűlölete

2025. augusztus 22. 18:25

Verebes a Kádár-rendszert jobbnak tartotta, mint az Orbán-rendszert. Ha tetszik: a diktatúra számára jobb volt, mint a demokrácia.

2025. augusztus 22. 18:25
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Amikor Verebes István hatévnyi politikai felforgatás után távozott a Heti Hetesből, Gálvölgyi János árulónak bélyegezte. Talán azért, mert az első Orbán-kormány megbuktatására szerveződött műsorral a szabad gondolat írmagját is ki akarták írtani a magyarokból, amihez Verebes is kellett. Tudta ezt Verebes is, s talán ezért is mondta, hogy „Szégyenkezve mentem mindig, mint egy cirkuszi ló”, meg hogy: „kurvaság volt ez a részemről”, miután részvétele – elmondása szerint – gazdasági okokból történt, gyermekei külföldi taníttatása miatt. 

Verebes a Kádár-rendszert jobbnak tartotta, mint az Orbán-rendszert. Ha tetszik: a diktatúra számára jobb volt, mint a demokrácia. A Magyar Közöny című podcastban erről így beszél: 

„Soha nem hittem volna, hogy a Kádárt meg fogom védeni. Egy dologban nagyon nagy a különbség. A Kádár egy szorított, csapdahelyzetben [Csapdahelyzet? Ő hívta be a szovjet csapatokat 56 leverésére – H.K.J.] napról napra egy kicsit mindent jobbá tett. Ilyen picit.

Orbánnál pedig picit minden rosszabb lett. Amikor megállt az a pici jó a Kádárnál, zuhant. Amikor tetőzik a rossz Orbánnál, akkor zuhanás van.”

Amit mond, az természetesen fából vaskarika. A Kádár-rendszer egyszerűen összeomlott. Ahogy a Szovjetunió összeomlott, a szocialista Magyarországnak is befellegzett. 
Hogy Verebesnek mekkora káosz van a fejében, azt jól mutatja véleménye Orbán Viktorról. „Meg tudta szervezni maga körül azt, hogy kövessék azt a karizmát. Azt nem lehet elvitatni, hogy az az organizációs kvalitás, ami az Orbánban van, aki valahogy ezt az egészet nem csak kitalálta, hanem pontról pontra, lépésről lépésre, tégláról téglára fölépítette, az fantasztikus. Ezt jószerivel még tán a Kádár se tudta, már csak annyira tudta, hogy mögötte volt a Szovjetunió. Itt még az sincs, hogy valami nyomja, valami világpolitika nyomja, hanem ő, ő akar belepofázni mindenbe.” 

Csak kérdem: a sikerrel kecsegtető békemisszió Verebesnek belepofázás?

Erre varrjon gombot a kedves olvasó. 

Az áruló arca a legigazabb ember álarcát öltheti, mondja Danilo Kis magyar-zsidó származású szerb író. Gálvölgyi szerint áruló volt a Heti Hetesben, önnönmaga szerint „kurvaság volt a részéről” a szereplés, mert nem értett ugyan egyet a műsor tematikájával, de mert kellett a pénz, a „legigazabb ember álarcát” öltötte magára. Verebes azt meri állítani, hogy a rendszerváltás előtt is szabad ember volt. „Természetesen nem parttalanul, pontosan tudtam, hogy hol vannak a határok. De engem nem lehetett bezupálni. Sehova.” Magyarán nem volt szabad ember. Micsoda szemforgató, képmutató magatartás – ami azóta is lételeme. A Fideszről így beszél: „Ellenem a Fidesz semmit nem tett. Semmit. A baloldal még többet ártott. Nem rakott keresztbe nekem egyáltalán a Fidesz. Én nem vagyok sértett. Csak más a véleményem, mint nekik. Nagyon más.” 

Ehhez képest Orbánt nyugodt lelkiismerettel gyalázza, a sokmillió magyar támogatását semmibe veszi. „Aki a Trumpnak, a Putyinnak, az Orbánnak feltétlen híve, ott én egyetlenegyet nem értek. Morálisan hogy képes mellé állni valaminek, ami látványosan hazug, hamis, csalás. Ezt nem tudom. Lehet, hogy Orbánt elismerem, mert ezt tette, meg a családokkal, meg fölépítette, meg leépítette.” 

Eszterházy Péter mondta: „Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá.” Verebes pedig alásüllyed, bizony. Rossz komcsi megmondóemberek szintjén érvelt Orbán ellen, s képes elhallgatni, hogy Oroszországgal létfontosságú a kapcsolatunk az olcsó olaj miatt. Nélküle tönkre menne az ország. Ez neki nem számít. 

Most a Tiszát isteníti: 

„Döntsön úgy a nem Tiszás ellenzék, ahogy akar. De az a vád, hogy majd ő is ugyanazt fogja csinálni, amit az Orbán, az azért nem áll meg, mert amit másfél éve a Magyar Péter beszél és mond, én úgy látom, hogy őszintén, hitelesen.” (…) „Abban bízom, ha ez a pasas hatalomba kerül, ennél mérsékeltebben kezeli majd a hatalmat, ha ugyan nem adja át valakinek, és aratja le azt a történelmi dicsőséget, hogy ennek a 16 évnek ő vetett véget.”

Nagy tévedés. 

Ezt a rendszert magyarok milliói támogatják. Bármilyen szomorú lehet ez számára, de a magyar demokrácia erősebb még Verebes mézes-mázos gyűlöleténél is.  

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toronyőr
2025. augusztus 22. 18:57
Az számít valamicskét Verebesnél, hogy Kádár közel háromszáz magyar embert fölakasztatott? Csak kérdezem.
Válasz erre
2
0
mnmn
2025. augusztus 22. 18:55
Akkor fiatal volt, futott a szekér, most megöregedett, jönnek elő a problémák mint prosztata, izületek, stb, ezért szarabb az élet és ha valaki nem tud szembesülni az öregedéssel, akkor jön a régen minden jobb volt.
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. augusztus 22. 18:48
Ezek a balogok mindent láttak már mindig nálunk, bármikor, amikor nem ők voltak hatalmon: faccsizmus, nácik az utcán, Kádár-rendszer, sztalinizmus. Tisztára a leginnovatívabb politikai rendszer ez az orbánizmus. Itt minden van, mint a búcsúban.
Válasz erre
1
0
vamonos-3
2025. augusztus 22. 18:45
A demokracia a gyozikek kormanyzasa Ezert ertuk utol Romaniat
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!