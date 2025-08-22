A magyar demokrácia sokkal erősebb, mint Verebes István mézes-mázos kormánygyűlölete

Amikor Verebes István hatévnyi politikai felforgatás után távozott a Heti Hetesből, Gálvölgyi János árulónak bélyegezte. Talán azért, mert az első Orbán-kormány megbuktatására szerveződött műsorral a szabad gondolat írmagját is ki akarták írtani a magyarokból, amihez Verebes is kellett. Tudta ezt Verebes is, s talán ezért is mondta, hogy „Szégyenkezve mentem mindig, mint egy cirkuszi ló”, meg hogy: „kurvaság volt ez a részemről”, miután részvétele – elmondása szerint – gazdasági okokból történt, gyermekei külföldi taníttatása miatt.

Verebes a Kádár-rendszert jobbnak tartotta, mint az Orbán-rendszert. Ha tetszik: a diktatúra számára jobb volt, mint a demokrácia. A Magyar Közöny című podcastban erről így beszél:

„Soha nem hittem volna, hogy a Kádárt meg fogom védeni. Egy dologban nagyon nagy a különbség. A Kádár egy szorított, csapdahelyzetben [Csapdahelyzet? Ő hívta be a szovjet csapatokat 56 leverésére – H.K.J.] napról napra egy kicsit mindent jobbá tett. Ilyen picit.

Orbánnál pedig picit minden rosszabb lett. Amikor megállt az a pici jó a Kádárnál, zuhant. Amikor tetőzik a rossz Orbánnál, akkor zuhanás van.”

Amit mond, az természetesen fából vaskarika. A Kádár-rendszer egyszerűen összeomlott. Ahogy a Szovjetunió összeomlott, a szocialista Magyarországnak is befellegzett.

Hogy Verebesnek mekkora káosz van a fejében, azt jól mutatja véleménye Orbán Viktorról. „Meg tudta szervezni maga körül azt, hogy kövessék azt a karizmát. Azt nem lehet elvitatni, hogy az az organizációs kvalitás, ami az Orbánban van, aki valahogy ezt az egészet nem csak kitalálta, hanem pontról pontra, lépésről lépésre, tégláról téglára fölépítette, az fantasztikus. Ezt jószerivel még tán a Kádár se tudta, már csak annyira tudta, hogy mögötte volt a Szovjetunió. Itt még az sincs, hogy valami nyomja, valami világpolitika nyomja, hanem ő, ő akar belepofázni mindenbe.”

Csak kérdem: a sikerrel kecsegtető békemisszió Verebesnek belepofázás?

Erre varrjon gombot a kedves olvasó.

Az áruló arca a legigazabb ember álarcát öltheti, mondja Danilo Kis magyar-zsidó származású szerb író. Gálvölgyi szerint áruló volt a Heti Hetesben, önnönmaga szerint „kurvaság volt a részéről” a szereplés, mert nem értett ugyan egyet a műsor tematikájával, de mert kellett a pénz, a „legigazabb ember álarcát” öltötte magára. Verebes azt meri állítani, hogy a rendszerváltás előtt is szabad ember volt. „Természetesen nem parttalanul, pontosan tudtam, hogy hol vannak a határok. De engem nem lehetett bezupálni. Sehova.” Magyarán nem volt szabad ember. Micsoda szemforgató, képmutató magatartás – ami azóta is lételeme. A Fideszről így beszél: „Ellenem a Fidesz semmit nem tett. Semmit. A baloldal még többet ártott. Nem rakott keresztbe nekem egyáltalán a Fidesz. Én nem vagyok sértett. Csak más a véleményem, mint nekik. Nagyon más.”

Ehhez képest Orbánt nyugodt lelkiismerettel gyalázza, a sokmillió magyar támogatását semmibe veszi. „Aki a Trumpnak, a Putyinnak, az Orbánnak feltétlen híve, ott én egyetlenegyet nem értek. Morálisan hogy képes mellé állni valaminek, ami látványosan hazug, hamis, csalás. Ezt nem tudom. Lehet, hogy Orbánt elismerem, mert ezt tette, meg a családokkal, meg fölépítette, meg leépítette.”

Eszterházy Péter mondta: „Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá.” Verebes pedig alásüllyed, bizony. Rossz komcsi megmondóemberek szintjén érvelt Orbán ellen, s képes elhallgatni, hogy Oroszországgal létfontosságú a kapcsolatunk az olcsó olaj miatt. Nélküle tönkre menne az ország. Ez neki nem számít.

Most a Tiszát isteníti:

„Döntsön úgy a nem Tiszás ellenzék, ahogy akar. De az a vád, hogy majd ő is ugyanazt fogja csinálni, amit az Orbán, az azért nem áll meg, mert amit másfél éve a Magyar Péter beszél és mond, én úgy látom, hogy őszintén, hitelesen.” (…) „Abban bízom, ha ez a pasas hatalomba kerül, ennél mérsékeltebben kezeli majd a hatalmat, ha ugyan nem adja át valakinek, és aratja le azt a történelmi dicsőséget, hogy ennek a 16 évnek ő vetett véget.”

Nagy tévedés.

Ezt a rendszert magyarok milliói támogatják. Bármilyen szomorú lehet ez számára, de a magyar demokrácia erősebb még Verebes mézes-mázos gyűlöleténél is.

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép