Álcivilek vagy külföldi ügynökök? Leleplezzük, kik támadják az átláthatósági törvényt!

Az Ökotárs friss, 2024-es éves beszámolójának közhasznúsági melléklete szerint tavalyi bevételeik döntő többségét 625,16 millió forintot az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás adta. Ugyebár az NGO által összefogott protestáló szervezetek érvelése, hogy támogatásaik többségét magyar mikroadományozóktól kapták, így érdemes egy pillantást vetni erre a számra is.

Az Ökotárs 2024-ben összesen 661 ezer forintnyi egyszázalékos szja-felajánlást kapott, amely akárhogy nézzük, körülbelül egy ezredszázaléka annak, amit külföldről juttattak nekik.

„A sajtó munkatársai”

A független ellenzéki médiától másfél évtizede, egy-két évente meghallgatjuk, hogy Magyarországon (ismét) megszűnt a sajtószabadság. Megszűnt a médiatörvény elfogadásakor, a Népszabadság bezárásakor, a Klubrádió online formátumra váltásakor és megszűnhet akkor is, ha az Országgyűlés elfogadja az átláthatósági törvényt. Igaz, idén nem „megszűnik”, most „ellehetetlenítik” – legalább a kifejezést kicserélték a 2025-ös kiadásra.

A Civil koalíció listáján jelenleg 54 médium szerepel, ezért mindannyiuk bemutatása szétfeszítené cikkünk kereteit, ezért most csak a legismertebbekre koncentrálunk.

Az Átlátszó 2023-as (legfrissebb elérhető) pénzügyi beszámolója szerint az olvasók pedig 34,6 millió forinttal támogatták az oldalt. Emellett az Átlátszónet Alapítvány 48 millió forinttal járult hozzá a működéshez, valamint külföldi forrásokból összesen 83 millió forint értékű támogatást használt fel a portál. (Olvasói mikroadományok aránya: 26,4%)

A Direkt36 kevésbé büszke külföldi támogatásaira pénzügyi beszámolójában, így tőlük csak azt tudjuk meg, hogy egészen kerek összeget – 0 forintot – kaptak 2023-ban 1%-os SZJA felajánlásokból.

A Lakmusz / 444 / Magyar Jeti / Qubit tengellyel kapcsolatban először is szögezzük le, hogy ezek mind-mind az Uj Péterhez köthető Soros média részét képezik. A 444-et már 2013-as alapítása óta külföldről finanszírozzák. A Nyílt Társadalom Alapítvány első dollárjai 2013 októberében gördültek be a szerkesztőségbe, amikor 49 500 dollárral – mai árfolyamon közel 18 millió forint – tolta meg a 444.hu kiadóját, a Magyar Jeti Zrt.-t. A 444 egyébként arra kapta a pénzt, hogy „felügyelje” a 2014-es kampányidőszakot, valamint a választást, mind a 106 választókerületben.

2021 decemberében, közvetlenül a választások előtt, az Európai Bizottság kijelentette, hogy Magyarországon „torz a médiaszabályozás”, ennek megfelelően alig egy hónappal később 2,2 millió eurós pályázati támogatást ítéltek oda egy konzorciumnak, amelyet a francia AFP hírügynökség vezetett. Ebből hét „tényellenőrző csapatot” finanszíroztak 12–15 hónapos időtartamra, egyenként több mint 120 millió forinttal. Az AFP stratégiai együttműködést kötött a Magyar Jeti Zrt.-vel, így jött létre a Lakmusz. És ez még nem minden: a Lakmusz további 30 hónapon át, azaz két és fél évig ismét külföldi finanszírozásban részesül. Ahogy maguk is elismerték: „A második, 30 hónapos fázis is az Európai Bizottság résztámogatásával valósul meg.” A program keretében a Lakmusz további öt szervezettel működik együtt a „hamis és félrevezető információk elleni” küzdelemben – köztük a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az AFP, az Idea Alapítvány és a francia Epresspack.

A Magyar Hang, mely a hazai médiaszuverenitás kérlelhetetlen harcosa, szintén érdekes adatokat közölt 2023-as pénzügyi beszámolójában. Eszerint az 4.772.000 forintot kaptak az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás formájában.

Ugyanebben az időben ők szintén pontosan zéró forintot kaptak magyar 1%-os SZJA felajánlásokból.

A Mérce – a többiekkel ellentétben – már közzétette a 2024-es beszámolóját, melyből kiderül, hogy velük bőkezűbbek olvasóik, ám ez nagyon sovány lenne működési költségeik fedezésére. A Kettős Mérce Blog Egyesület tavaly 3.865.626 forintot kapott 1%-os SZJA felajánlásokból, valamint 23.257.008 forintot egyéb forrásokból. Ez jellemzően EU-s pénzt és Soros dollárokat jelentett. (Olvasói mikroadományok aránya: 16,6%)

A Telex, mint a legolvasottabb ellenzéki portál jobban áll a támogatások arányát tekintve. A 2023-as pénzügyi beszámolójukból kiderül, hogy a Van Másik Zrt. teljes árbevétele 1.434.212.000 forint volt. Ebből 504.723.000 forintot tettek ki az olvasói támogatások, míg 101.234.000 forint külföldi pályázatokból származott.

Azonban az, hogy működésüket a piacról is fenn tudják tartani nem jelenti azt, hogy nem kaptak pénzt külföldi érdekeket szolgáló projektekre. 2022-ben ugyanis 740 ezer dollár érkezett hozzájuk az újságírók új generációjának kiképzésére, a Telex Akadémia létrehozására. A pénz az amerikai Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatal) részéről érkezett, mely az amerikai külügyminisztérium egyik befolyásszerző kifizetőhelye, akárcsak a USAID.