Projekt Hüdra: a rend és a normalitás ellen – Soros-képzések a gyakorlatban, a mintapéldányoktól az iskolai LMBTQ-propagandáig

Magdaléna 16 éves transzlány. A tornaórához a lányöltözőben szeretne átöltözni, de vannak lányok, akik tiltakoznak ez ellen. Játsszátok el a jelenetet.

A Dózsa igazgatónője ekkor a 2022-es választásokra hivatkozva nem volt hajlandó válaszolni a sajtó kérdéseire.

Gelencsér Gabriella a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikum igazgatóhelyettese azonban ennél is tovább ment. A hatosztályos intézménybe – tehát az „előadást” 13 éves gyermekek is hallgathatták – meghívtak egy transzvesztitát is, aki az élettörténetét és gondolatait mesélte el a kisdiákoknak. A szülőket nem értesítették a rendezvényről. A korábbi esethez hasonlóan az igazgatóhelyettes itt sem vállalta a felelősséget, és nem volt hajlandó válaszolni a sajtó megkereséseire.

A Soros-hálózat azonban nem csak a tanárokat és a diákokat vette célba. A korábban már bemutatott Labrisz Leszbikus Egyesület 2022 elején online beszélgetősorozatot indított szülőknek. A Labrisz azért hirdette meg a képzést, mert a kormány intézkedései miatt kiszorultak az iskolákból. „Mivel az iskolai programok leálltak, és egyébként is vannak pedagógusképzéseink, úgy mehetünk tovább, ha őket [a szülőket] szólítjuk meg, hiszen ők vannak minden nap a gyerekekkel. Fontos, hogy ők milyen attitűddel vannak jelen az iskolában, fontosabb, minthogy mi ott vagyunk 90 percig.” – áll a sorosista NGO felhívásában.

Ezzel lezárjuk kilenc részes sorozatunkat, melyben feltártuk, hogy a Soros-hálózat hogyan szövi át a magyar közéletet: aktivistákat képez, gyerekeket indoktrinál, a jogásztársadalmat befolyásolja, az illegális migrációt népszerűsíti, és a környezetvédelmet is politikai eszközzé változtatja. Mindezt az alulról szerveződés álcája mögé bújva, brüsszeli és nemzetközi milliárdok támogatásával. Az LMBTQ-lobbi iskolákba toldul, a migrációt „emberi jogként” adják el, és az uniós bíróságokat hívják segítségül.

