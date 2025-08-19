Megfejtették Magyarország titkát a britek: így lehet megállítani a migrációt (VIDEÓ)

Itt a bejelentés: magyar zsenialitással változtatná meg a világot az Egyesült Államok
Robert Palladino szerint ez Amerika „legjobb oldalát” mutatja: egy olyan nemzetet, amely üdvözli a tehetséget és jutalmazza az érdemeket.
Steven Edgington csodájára járt a magyar bevándorláspolitikának.
Az elmúlt években Nagy-Britannia komoly kihívásokkal szembesült az illegális migráció miatt, különösen a La Manche-csatornán át érkező migránsok kapcsán. Évente tízezrek érkeznek kis csónakokon, annak ellenére, hogy a brit politikusok többször megígérték a „csónakok megállítását”. Ezzel szemben
Magyarország hatékonyan kezelte az illegális migrációt, olyan stratégiákat alkalmazva, amelyek tanulságokkal szolgálhatnak Nagy-Britannia számára.
A GB News újságírója, Steven Edgington nemrégiben készített riportjában Magyarország megközelítését vizsgálta, feltárva a fizikai akadályok, az erős rendőri jelenlét és a világos politikai döntések kombinációját, amelyek drámaian csökkentették az illegális határátlépéseket. Edgington kiemelte, hogy Magyarország, mint az EU és a schengeni övezet tagja, Szerbiával határos, amely nem EU-tagország. Ez a határ az elmúlt évtizedben kulcsfontosságú belépési pont volt az Európába, sőt esetenként Nagy-Britanniába igyekvő migránsok számára. 2015-ben közel 400 000 illegális migráns lépte át Magyarország déli határát. A magyar kormány ekkor felismerte, hogy határozott lépésekre van szükség a migrációs hullám megfékezéséhez és a belépők ellenőrzéséhez.
Magyarország válasza gyors és átfogó volt – hangsúlyozta Edgington. A stratégia alapja a magyar–szerb határon épített fizikai akadály. Ez a dupla kerítéssel és szervizutakkal kiegészített szerkezet korszerű technológiával, például éjszakai hőkamerákkal és mobil járőrfurgonokkal van felszerelve, amelyek segítik a migránsok észlelését. A határvadászok, akiket rendőrségi és esetenként katonai egységek támogatnak, biztosítják az intézkedések végrehajtását. 2022-ben több mint 34 000 migráns kísérelt meg átkelni a határon, gyakran fényes nappal.
2025-re azonban az illegális átkelési kísérletek száma kevesebb mint 1000-re csökkent, ami bizonyítja a magyar intézkedések hatékonyságát.A magyar hatóságok bemutatták Edgingtonnak módszereiket, demonstrálva, hogyan fogják el a migránsokat és akadályozzák meg az átkeléseket. Az illegálisan átkelőket visszaküldik Szerbiába, a „biztonságos harmadik ország” elvére hivatkozva.
Ez a politika lehetővé teszi Magyarország számára, hogy megnyissa határait azok előtt, akik közvetlen konfliktus elől menekülnek, például ukrán menekültek számára, miközben visszaküldi azokat, akik biztonságos országokon, például Szerbián keresztül érkeznek, ahol nem fenyegeti őket üldöztetés vagy háború.
Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója kifejtette, hogy az 1951-es Genfi Egyezmény értelmében azok a migránsok, akik több biztonságos országon keresztül utaznak, elveszítik menekültstátuszukat.
Nagy-Britannia folyamatos küzdelme az illegális migrációval éles ellentétben áll Magyarország sikereivel – mutat rá Edgington. A brit politikusok gyakran jogi korlátokra, például az Emberi Jogok Európai Egyezményére vagy a nemzetközi jogra hivatkoznak, mint a migráció megállításának akadályaira.
Magyarország példája azonban, az Egyesült Államok és Ausztrália sikereivel együtt, megkérdőjelezi ezt az érvet.
Marsai Viktor hangsúlyozta, hogy a kulcs a politikai akarat. Példaként említette, hogy az Egyesült Államokban az illegális határátlépések száma jelentősen csökkent Donald Trump megválasztása után, amit a szigorú intézkedések és a világos üzenetek tettek lehetővé. Hasonlóképpen, Ausztrália is határozott lépésekkel vetett véget saját migrációs válságának.
Marsai elutasította azt az elképzelést, hogy az illegális migráció megállíthatatlan erő lenne. Megjegyezte, hogy a COVID-19 járvány alatt is csökkent a migrációs áramlás, nem az eredeti országok szigorúbb határőrizete miatt, hanem mert a migránsok a bizonytalanság miatt kivártak. Ez aláássa azt az állítást, hogy a migránsok mindig közvetlen veszély elől menekülnek.
Magyarország tapasztalatai azt mutatják, hogy a világos politika, amelyet fizikai és technológiai intézkedések támogatnak, hatékonyan elrettentheti az illegális migránsokat.
Edgington szerint Magyarország megközelítése több tanulsággal szolgál Nagy-Britannia számára:
Edgington szerint Nagy-Britanniának követnie kellene Magyarország, az Egyesült Államok és Ausztrália példáját, hogy teljesítse állampolgárainak tett ígéreteit, és hatékonyan kezelje az illegális migrációt.
