Megfejtették Magyarország titkát a britek: így lehet megállítani a migrációt (VIDEÓ)

Többrétegű megközelítés

Magyarország válasza gyors és átfogó volt – hangsúlyozta Edgington. A stratégia alapja a magyar–szerb határon épített fizikai akadály. Ez a dupla kerítéssel és szervizutakkal kiegészített szerkezet korszerű technológiával, például éjszakai hőkamerákkal és mobil járőrfurgonokkal van felszerelve, amelyek segítik a migránsok észlelését. A határvadászok, akiket rendőrségi és esetenként katonai egységek támogatnak, biztosítják az intézkedések végrehajtását. 2022-ben több mint 34 000 migráns kísérelt meg átkelni a határon, gyakran fényes nappal.

2025-re azonban az illegális átkelési kísérletek száma kevesebb mint 1000-re csökkent, ami bizonyítja a magyar intézkedések hatékonyságát.A magyar hatóságok bemutatták Edgingtonnak módszereiket, demonstrálva, hogyan fogják el a migránsokat és akadályozzák meg az átkeléseket. Az illegálisan átkelőket visszaküldik Szerbiába, a „biztonságos harmadik ország” elvére hivatkozva.

Ez a politika lehetővé teszi Magyarország számára, hogy megnyissa határait azok előtt, akik közvetlen konfliktus elől menekülnek, például ukrán menekültek számára, miközben visszaküldi azokat, akik biztonságos országokon, például Szerbián keresztül érkeznek, ahol nem fenyegeti őket üldöztetés vagy háború.

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója kifejtette, hogy az 1951-es Genfi Egyezmény értelmében azok a migránsok, akik több biztonságos országon keresztül utaznak, elveszítik menekültstátuszukat.

Kontraszt Nagy-Britanniával

Nagy-Britannia folyamatos küzdelme az illegális migrációval éles ellentétben áll Magyarország sikereivel – mutat rá Edgington. A brit politikusok gyakran jogi korlátokra, például az Emberi Jogok Európai Egyezményére vagy a nemzetközi jogra hivatkoznak, mint a migráció megállításának akadályaira.

Magyarország példája azonban, az Egyesült Államok és Ausztrália sikereivel együtt, megkérdőjelezi ezt az érvet.

Marsai Viktor hangsúlyozta, hogy a kulcs a politikai akarat. Példaként említette, hogy az Egyesült Államokban az illegális határátlépések száma jelentősen csökkent Donald Trump megválasztása után, amit a szigorú intézkedések és a világos üzenetek tettek lehetővé. Hasonlóképpen, Ausztrália is határozott lépésekkel vetett véget saját migrációs válságának.

Marsai elutasította azt az elképzelést, hogy az illegális migráció megállíthatatlan erő lenne. Megjegyezte, hogy a COVID-19 járvány alatt is csökkent a migrációs áramlás, nem az eredeti országok szigorúbb határőrizete miatt, hanem mert a migránsok a bizonytalanság miatt kivártak. Ez aláássa azt az állítást, hogy a migránsok mindig közvetlen veszély elől menekülnek.

Tanulságok Nagy-Britannia számára

Magyarország tapasztalatai azt mutatják, hogy a világos politika, amelyet fizikai és technológiai intézkedések támogatnak, hatékonyan elrettentheti az illegális migránsokat.

Edgington szerint Magyarország megközelítése több tanulsággal szolgál Nagy-Britannia számára:

Fizikai akadályok: Bár önmagukban nem elegendők, jelentősen csökkenthetik a migrációt, ha erős végrehajtással párosulnak.

Fejlett technológia: A hőkamerák és a gyorsreagálású járőrök növelik a határbiztonságot.

Biztonságos harmadik ország politikája: Az illegális migránsok visszaküldése biztonságos országokba erős üzenetet küld arról, hogy az illegális belépést nem tolerálják.

Politikai akarat: A migráció megfékezéséhez elengedhetetlen a határozott politikai szándék és a bűnözői hálózatok elleni fellépés.

Edgington szerint Nagy-Britanniának követnie kellene Magyarország, az Egyesült Államok és Ausztrália példáját, hogy teljesítse állampolgárainak tett ígéreteit, és hatékonyan kezelje az illegális migrációt.

Nyitókép forrása: Nikolay DOYCHINOV / AFP

***