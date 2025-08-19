Meglepő vélemény jött Amerikából: a magyarok a legerősebbek Európában (VIDEÓ)

Itt a bejelentés: magyar zsenialitással változtatná meg a világot az Egyesült Államok
Robert Palladino szerint ez Amerika „legjobb oldalát" mutatja: egy olyan nemzetet, amely üdvözli a tehetséget és jutalmazza az érdemeket.
Dave Rubin szerint Magyarország a stabilitás jelzőfénye a zűrzavaros Európában.
Dave Rubin, a The Rubin Report műsorvezetője legutóbbi adásában megosztotta magyarországi élményeit és benyomásait, szerinte a magyar egy olyan nemzet, amely szilárdan áll Európa kulturális és politikai kihívásai közepette. Rubin szerint budapesti látogatása és a CPAC Magyarországon való részvétele során szerzett tapasztalatai rávilágítanak arra, hogy Magyarország miért válik egyre inkább példaképpé a régió többi országa számára.
Rubin elsőként azt a megfigyelést teszi meg, hogy Nyugat-, Kelet- és Közép-Európa összes országa közül Magyarország a legerősebb. Mindössze 9,7 milliós lakosságával és szerény földrajzi kiterjedésével Magyarország nem feltétlenül tűnik elsőre nagyhatalomnak. Mégis, Rubin szerint az ország a „zűrzavar elleni bástya” szerepét tölti be Nyugat-Európa nagy részével ellentétben, ahol a hanyatlás és a kiábrándultság érzése tapintható. Míg Londonban Rubin alig talált olyan helyi britet, aki optimista lenne országa jövőjét illetően, és a városban a biztonsági problémák és a kulturális erózió szembetűnő,
addig Budapesten egy pezsgő, biztonságos és tiszta városi környezetet tapasztalt meg.
A Duna folyón átkelve, a lenyűgöző Parlament épületét csodálva és az éjszaka közepén is biztonságosan sétálva Rubin egy olyan várost látott, amely „egy sikeres város kísérletének tűnik”. A bűnözés vagy az ellenőrizetlen migráció hiánya – amelyek Nyugat-Európa számos fővárosát sújtják – alátámasztja Magyarország elkötelezettségét kulturális és társadalmi szövetének megőrzése iránt.
Robert Palladino szerint ez Amerika „legjobb oldalát” mutatja: egy olyan nemzetet, amely üdvözli a tehetséget és jutalmazza az érdemeket.
Rubin szerint Magyarország ellenállóképessége történelmében gyökerezik, a magyarok tisztában vannak a nemzeti szuverenitás elvesztésének árával. „Őseik megfizették ennek az árát” – jegyzi meg Rubin, hangsúlyozva, hogy ez a történelmi emlékezet táplálja Magyarország elszántságát határai, értékei és identitása védelmére.
Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt Magyarország egyensúlyozik az EU-tagság előnyei és szuverenitása iránti rendíthetetlen elkötelezettsége között.
Rubin inspirálónak találja ezt az eltökéltséget, különösen Nyugat-Európával összehasonlítva, ahol szerinte a társadalmak beletörődtek a kulturális és demográfiai változásokba. Magyarország azonban továbbra is magyarként marad meg, lakossága közös történelmében és kulturális büszkeségében egységes. Ez a kohézió, állítja Rubin, Magyarország erőssége – egy lecke, amelyet más nemzetek is megtanulhatnának.
Rubin párhuzamot von Magyarország erőfeszítései és az „Amerika az első” mozgalom között, megjegyezve, hogy mindkettőt a kulturális és nemzeti integritás megőrzésére irányuló vágy hajtja. „Ha nem véded meg ezt, akkor nincs nemzeted” – állítja.
Rubin egyik legfeltűnőbb megfigyelése Magyarország biztonsága, különösen a kisebbségek számára. Az országban élő 100 000 zsidóval Magyarország „messze a legbiztonságosabb hely Európában a zsidók számára” – állítja, ami éles ellentétben áll a kontinens más részein növekvő antiszemitizmussal. Ez a biztonság minden állampolgárra kiterjed. Budapest történelmi varázsa és modern vibrálása – amely az építészetben, a konyhában és az élénk utcákban mutatkozik meg – olyan környezetet teremt, ahol a hagyomány és a haladás harmonikusan együtt él.
Ez a világosság az, ami miatt Magyarország friss levegőként hat
– egy hely, ahol az emberek szabadon gyakorolhatják a szólásszabadságot, élvezhetik az éjszakát, és elfogyaszthatnak egy tál gulyást félelem nélkül.
Rubin szerint Magyarország példája cselekvésre ösztönöz. Arra buzdít mindenkit, hogy látogasson el az országba, és saját szemével lássa egy olyan nemzet sikerét, amely a biztonságot, a kultúrát és a szuverenitást helyezi előtérbe. Floridához, hasonlítva Rubin mindkettőt olyan helyként írja le, ahol „normális, épeszű és tisztességes” kormányzás érvényesül, de csak azért, mert az állampolgárok és a vezetők aktívan ezt választják. Azt javasolja, hogy az egyéni és közösségi szintű értékek iránti elkötelezettség a politikai változás alapja.
Magyarország sikere, akárcsak az Egyesült Államokban a MAGA mozgalom, annak jele, hogy az emberek készek visszavenni nemzetüket.
Dave Rubin szerint egy olyan nagy történelemmel rendelkező kis nemzet, mint a magyar példát mutathat egy olyan világban, amely kulturális és politikai zűrzavarral küzd. Magyarország elkötelezettsége identitása, biztonsága és szuverenitása bizonyítja, hogy lehetséges megőrizni egy nemzet lényegét anélkül, hogy megosztottságba vagy hanyatlásba süllyedne. Azok számára, akik saját országuk állapotában kiábrándultak, Rubin tanácsa világos: látogassanak el Magyarországra, lássák saját szemükkel a sikert, és hagyják, hogy ez inspirálja őket saját nemzetük jövőjéért való küzdelemre.
