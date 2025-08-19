Meglepő vélemény jött Amerikából: a magyarok a legerősebbek Európában (VIDEÓ)

Dave Rubin, a The Rubin Report műsorvezetője legutóbbi adásában megosztotta magyarországi élményeit és benyomásait, szerinte a magyar egy olyan nemzet, amely szilárdan áll Európa kulturális és politikai kihívásai közepette. Rubin szerint budapesti látogatása és a CPAC Magyarországon való részvétele során szerzett tapasztalatai rávilágítanak arra, hogy Magyarország miért válik egyre inkább példaképpé a régió többi országa számára.

Magyarország egyedülálló helyzete Európában

Rubin elsőként azt a megfigyelést teszi meg, hogy Nyugat-, Kelet- és Közép-Európa összes országa közül Magyarország a legerősebb. Mindössze 9,7 milliós lakosságával és szerény földrajzi kiterjedésével Magyarország nem feltétlenül tűnik elsőre nagyhatalomnak. Mégis, Rubin szerint az ország a „zűrzavar elleni bástya” szerepét tölti be Nyugat-Európa nagy részével ellentétben, ahol a hanyatlás és a kiábrándultság érzése tapintható. Míg Londonban Rubin alig talált olyan helyi britet, aki optimista lenne országa jövőjét illetően, és a városban a biztonsági problémák és a kulturális erózió szembetűnő,

addig Budapesten egy pezsgő, biztonságos és tiszta városi környezetet tapasztalt meg.

A Duna folyón átkelve, a lenyűgöző Parlament épületét csodálva és az éjszaka közepén is biztonságosan sétálva Rubin egy olyan várost látott, amely „egy sikeres város kísérletének tűnik”. A bűnözés vagy az ellenőrizetlen migráció hiánya – amelyek Nyugat-Európa számos fővárosát sújtják – alátámasztja Magyarország elkötelezettségét kulturális és társadalmi szövetének megőrzése iránt.