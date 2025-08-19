Itt a bejelentés: magyar zsenialitással változtatná meg a világot az Egyesült Államok

Olyasmit mondott az Egyesült Államok ügyvivője Magyarországról, amire mindannyian büszkék lehetünk
A Vörösmarty téren nyílt meg a „Marslakók: Magyar tudósok és Nobel-díjasok” című interaktív vándorkiállítás, amely a magyar tudományos kiválóságok életműve előtt tiszteleg. A megnyitón elhangzott beszédek hangsúlyozták a magyar innováció globális hatását, miközben Robert Palladino, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője új tudományos együttműködést jelentett be Magyarország és az Egyesült Államok között, amely tovább erősíti a két ország közötti kutatási kapcsolatokat.
A kiállítást a Magyar Brand Egyesület, az Alapjogokért Központ és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat szervezésében valósult meg.
Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke megnyitóbeszédében felidézte a magyar „marslakók” legendáját. Enrico Fermi olasz fizikus kérdésére, hogy hol vannak az intelligens földönkívüliek, Szilárd Leó tréfásan azt felelte, hogy már itt vannak, csak magyaroknak hívják magukat. E kifejezés ragadt rá az Amerikában alkotó magyar tudósokra, például Neumann Jánosra, Teller Edére és Wigner Jenőre.
A kiállítás nem csupán a 20. századi „marslakókra” koncentrál, hanem több mint ötven kiemelkedő magyar tudós – köztük Nobel-díjasok – életútját mutatja be interaktív formában, angol nyelven is elérhető tartalmakkal. „Ez egy időutazás a 19. századtól napjainkig, amely betekintést nyújt a világot megváltoztató gondolatok születésébe” – fogalmazott Gulyás Balázs. Hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medence mindig is a tehetségek bölcsője volt, és a HUN-REN célja, hogy a jövő magyar tudományos sikerei itthon valósuljanak meg, hozzájárulva Európa és a világ fejlődéséhez.
Mátyus Bálint, az V. kerület önkormányzati képviselője kiemelte, hogy a kerület számos tudós szülőhelye vagy iskolája volt: Neumann János a Báthory utcában született, Gábor Dénes pedig a Markó utcai gimnáziumban tanult. Az önkormányzat tehetséggondozó programjairól – például az Ifjú Tehetségek Ösztöndíjról és a Belvárosi Művészeti Ösztöndíjról – szólva hangsúlyozta a fiatalok támogatásának jelentőségét. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédében a kiállítás formabontó címét, a „Marslakók” elnevezést méltatta, amely különleges üzenetet hordoz.
Ma, augusztus 19-én, Szent István királyunk államalapításának ünnepe előtt egy nappal méltó módon kapcsoljuk össze a magyar tudomány kiválóságait és nemzetünk történelmi nagyságát”
– mondta.
Hozzátette, a magyar tudósok sikerei nem csupán a magyar állam, hanem a határokat nem ismerő magyar szellem diadalát is jelzik. Sok nemzeti nagyjaink itthon alkottak és küzdöttek a hazáért, míg mások az emigrációban találtak lehetőséget, gyakran olyan időkben, amikor birodalmak próbálták elnyomni Magyarországot. Tudósaink azonban a nehézségek közepette is maradandót alkottak, bizonyítva, hogy ami nem tör meg, az megerősít. Kertész Imre Nobel-díjas írót idézve Szánthó kiemelte: a magyar nép mérhetetlen szenvedés árán mérhetetlen tudásra tett szert.
„Képzeljük el, mennyi tudományos és politikai sikert érhettünk volna el, ha történelmünket nem megpróbáltatások, hanem béke és biztonság jellemezte volna!” – fogalmazott. A háborús hősök és a konfliktusok elől menekülő tudósok története arra tanít, hogy értékeljük a békés létezést. „Ma is békére és biztonságra vágyunk, és tudjuk, hogy ebben amerikai barátaink mellettünk állnak” – tette hozzá.
Szent István királytól Nagy Lajoson és Széchenyi Istvánon át Bethlen Istvánig nagy államférfiaink megértették, hogy a haza gyarapodásához békére, biztonságra, valamint a hit és tudás egyensúlyára van szükség.
Szánthó szerint e harmónia törékeny: ha megbomlik – gyakran a hit kárára –, annak tragikus következményei lehetnek. Koszorús Ferenc ezredes, a budapesti zsidóság 1944-es megmentőjének emlékiratait idézve hangsúlyozta: a bajok gyökere ott kezdődik, ahol az istentagadás teret nyer. Az intézményesített istentagadás, a rossz dicsőítése és a jó cinikus kigúnyolása korunk legnagyobb kihívása.
Robert Palladino amerikai ügyvivő a magyar-amerikai tudományos szimbiózist méltatta, példaként említve Neumann Jánost, a számítástechnika atyját, Teller Edét, aki átalakította a modern fizikát, valamint Wigner Jenőt, akinek kvantummechanikai munkássága segítette az Egyesült Államokat tudományos vezető szerepének elérésében.
Ez bizonyíték arra, hogy a magyar zsenialitás és az amerikai lehetőségek együttesen hogyan változtatják meg a világot”
– mondta. Palladino bejelentette a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság és a HUN-REN közötti új partnerséget, amely lehetővé teszi magyar kutatók amerikai tanulmányútjait, valamint amerikai kutatók fogadását Magyarországon. Az első amerikai kutató ösztöndíjas már ősszel megérkezik Budapestre, folytatva a két ország közötti büszke hagyományt.
Palladino hangsúlyozta, hogy ez Amerika „legjobb oldalát” mutatja: egy olyan nemzetet, amely üdvözli a tehetséget és jutalmazza az érdemeket. Hozzátette, hogy a tudomány, akárcsak a szabadság, nem ismer határokat, és akkor virágzik, ha nemzetek – mint Magyarország és az USA – egyenrangúként dolgoznak együtt egy közös jövőért. A kiállítás megnyitója rámutatott, hogy Magyarország továbbra is „messze súlycsoportja fölött teljesít” a tudományban, és az új amerikai partnerség újabb lendületet adhat e hagyomány folytatásához.
Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt
