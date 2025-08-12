Ft
Palladino Magyarország Donald Trump kapcsolat Egyesült Államok

Olyasmit mondott az Egyesült Államok ügyvivője Magyarországról, amire mindannyian büszkék lehetünk

2025. augusztus 12. 09:59

Robert Palladino magasztos szavakkal méltatta a két ország kapcsolatát.

2025. augusztus 12. 09:59
null

Donald Trump visszatérése a Fehér Házba új kezdetet jelentett a magyar-amerikai kapcsolatokban, ugyanis a régi-új elnök olyan szövetségesre lelt hazánk képében, mellyel közös elveket és stratégiai célokat vall. Ebben az összefüggésben nevezte ki  Donald Trump külügyminisztere, Marco Rubio Robert Palladinót az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivőjévé – olvasható a European conservative cikkében.

A két ország kapcsolatát Palladino a European Conservative-nak tett interjújában így jellemezte:

az Egyesült Államok és Magyarország ma ismét kölcsönös tisztelettel viszonyul egymáshoz.

A Biden kormány attitűdjéhez képest óriási a különbség: az Egyesült Államok és Magyarország ismét kölcsönös tisztelettel bánik egymással, így tudunk beszélni és közösen haladni előre. Ennek eredményeként nemrég aláírtunk egy szándéknyilatkozatot az amerikai kis moduláris atomerőmű-technológia magyarországi bevezetésének lehetőségéről. Ez a potenciálisan több milliárd dolláros megállapodás segít kielégíteni Magyarország növekvő energiaigényeit.”

Az ügyvivő a nemzeti szuverenitás témájában is határozott véleményt fogalmazott meg:

„Trump elnök értékeli azokat a vezetőket, akik nem kérnek bocsánatot azért, mert szeretik hazájukat. 

Orbán Viktor miniszterelnök megvédte Magyarország hitét, családját és jövőjét — ez mélyen rezonál az elnökkel és amerikaiak millióival.

Mindketten értik, hogy az erős nemzetek erkölcsi alapokon épülnek, nem bürokratikus előírásokon. Magyarország mert szembemenni a nemzetközi progresszivizmussal, amely egyetlen demokráciamodellt akar ráerőltetni mindenkire. A migráció terén pedig megelőzte a többieket: már korán megértette, hogy ha nem véded meg a határaidat, akkor nincs nemzet.”

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

***


 

Héja
2025. augusztus 12. 10:30
Trump alatt a normális USA-t ismerhetjük meg.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 12. 10:30 Szerkesztve
Trump a 24. órában érkezett. Kár, hogy nem indulhat 4 év múlva. És nagyon kár lenne, ha Orbán elveszítené 2026-ot. De ha nem tisztázza a lopásvádakat: Mi magyarország országépítő filozófiája, amit a zombivá züllesztett Zombi Péter lopásnak, korruptnak nevez, akkor el fogja veszíteni. És minden nappal erősödik a zombicsőcselék... Mert egyre magabiztosabbak abban, hogy Orbán lop!, le kell váltani és nekik van igazuk... Erről van szó, ez forog kockán. Győz a csőcselék, vagy győz a tények (hogy Magyarország óriásit fejlődött a 2010-es államcsőd óta!!!!!!!!!!!!!!!!!)...
Válasz erre
0
0
turulminator
2025. augusztus 12. 10:21
Miota a kolcsonos tisztelet jele, hogy meg nagykovetet se neveztek ki Magyarorszagra ? No hagyjuk man
Válasz erre
1
4
suharto
2025. augusztus 12. 10:01
mint például az energia — beleértve az amerikai kis moduláris atomerőművek bevezetésének lehetőségét — Akkor minek Paks2?
Válasz erre
0
4
