Projekt Hüdra: újra megjelent a Soros-pénzek árnyéka, ideje megvilágítani a legújabb projektjüket, Magyar Pétert

Sorozatunk korábbi részeiben bemutattuk, miként próbálja a Soros-hálózat a magyar közvéleményt a liberális álláspont irányába terelni. Ugyanaz a tendencia figyelhető meg a környezetvédelem, a genderideológia, a drogliberalizáció és az illegális migráció kérdéskörében is. Most annak járunk utána, kik és milyen módszerekkel próbálják az éppen aktuális ellenzéki megváltót kormányra juttatni – jelentős pénzügyi háttérrel megtámogatva.

Gurulnak a dollárok

A politikai befolyásszerzéshez és finanszírozáshoz kapcsolódó ügyekről a legtöbb információ a 2022-es választási kampányt követően került napvilágra. Mint ismeretes, ekkor vált világossá, hogy a Bajnai Gordonhoz köthető körök milyen módon juttattak több milliárd forintot az ellenzék kampányába. Mivel az alább ismertetett pénzmozgásokat korábban már számos cikk részletesen bemutatta, ezúttal nem térünk ki minden részletre. Egy rövid összefoglalás azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, miként befolyásolják ezek a szereplők a jelenlegi politikai helyzetet.

A Nemzeti Információs Központ által 2022 végén lefolytatott vizsgálat szerint a Korányi Dávid vezette Action for Democracy (AD) nevű szervezet összesen 1.848.603.106 forint támogatást utalt a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) számlájára, nyolc részletben. Ebből az összegből az MMM 2022 márciusa és júliusa között körülbelül 1,4 milliárd forintot továbbított a DatAdat csoport részére. (A DatAdat GmbH 1,411 millió forintot, a DatAdat Professional Kft. 11,7 millió forintot, míg a Datapraxis OÜ 1,4 millió forintot kapott.)

Az Action for Democracy közvetlenül is támogatta a Bajnai Gordon volt kormányfő nevével fémjelzett DatAdat-csoportot, összesen 148 millió forinttal. Emellett egy harmadik pénzcsatorna is létrejött Korányi Dávid pénzalapja és Bajnaiék céghálózata között: ez az Oraculum 2020 Kft.-n keresztül működött.

Ez utóbbi cég Páva Zoltán, egy volt szocialista tanácsadó érdekeltsége. Az Oraculum üzemelteti az Ezalényeg nevű portált, amely 2019-ben és 2022-ben is kampányszerű, fizetett hirdetéseken keresztül próbálta befolyásolni a választókat. Az Oraculum összesen 1 milliárd forintot kapott Korányiék szervezetétől, ebből azonban 324 millió forintot továbbított a DatAdat részére.