Projekt Hüdra: a Soros-jogászok nyomában – a szálak David Pressmanig és Magyar Péter édesanyjáig vezetnek

A bírói aktivizmus

Az igazságszolgáltatásba való külföldi beavatkozás és a bírói hivatás politikai szerepként való felfogásának legszembetűnőbb példája kétségtelenül az a 2022 októberében lezajlott esemény volt, amikor

David Pressman, az amerikai nagykövet – aki nyíltan politikai aktivistaként tevékenykedett – fogadta Matusik Tamást, az Országos Bírói Tanács (OBT) nemzetközi kapcsolatokért felelős tagját, és Vasvári Csabát, a szervezet szóvivőjét.

Ez a találkozó alapvetően ütközött a bírói hivatás etikai normáival, és heves vitákat váltott ki a magyar közéletben. Ennek ellenére az OBT közleményben védte az egyeztetést, azt állítva, hogy ez „a demokráciákban teljesen szokásos gyakorlat”. Kijelentették továbbá, hogy véleményük szerint „egyáltalán nem merült fel, hogy az OBT-t képviselő bírók látogatása sértette volna bírói függetlenségüket, vagy etikai szabálytalanságot követett volna el”.

Hasonló védekezés hangzott el Vadász Viktor, Matusik szövetségese részéről is, aki azt hangsúlyozta, hogy a Pressmannel folytatott tárgyalás csupán annyit bizonyít, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás és az igazságot az Országos Bírói Tanács képviseli. Ez a hozzáállás megmagyarázza, hogy egy évvel később újból megtörtént az OBT-vezetők nagyköveti látogatása, mégpedig kibővített létszámmal. Pressman elmondása szerint ez a találkozó – paradox módon – „a Tanács függetlenségének erősítéséért végzett munkájáról” szólt.

Vadász Viktor emellett azzal is eldicsekedhet, hogy 2025-ben a Magyar Civil Becsületrend Ars Humanica Hungarica kitüntetésben részesült Magyarországon kifejtett „áldásos tevékenységéért”. Ezzel egy olyan illusztris díjazottak közé lépett, mint a CEU tanári kara (2019), az SZFE Közössége (2021), valamint a Klubrádió (2022).

Fokozódó politikai aktivizmus a hazai bírók részéről

A magyarországi bírók politikai fellépésének megélénkülését vizsgálva nem is kell messzebb mennünk, mint a 2025 februári bírótüntetésre. A Magyar Bírói Egyesület Bárándy Péter exminiszter mellett egy másik egykori politikust is bevetett a demonstráción Baka András személyében, aki a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselőjeként vált ismertté és az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar tagja is volt.

Baka a bírák szabad véleménynyilvánításáról szónokolt és kijelentette, hogy: „A kormányzat erőből viszi át akaratát az Alkotmánybíróság segítségével.” Tehát az Alkotmánybíróságot a kormány politikai eszközének minősítette. A volt MDF-es képviselő szerint az Alkotmánybíróság jogkörének csak a Sólyom-féle, a nyugatnémet alaptörvényben gyökerező modellje fogadható el jogállami megoldásként. Ez azonban nem állja meg a helyét nemzetközi összehasonlításban. A holland alkotmány például tiltja alkotmánybíróság létrehozását. Finnországban a parlament egyik bizottsága foglalkozik ilyen ügyekkel, és arra is van példa, hogy a Legfelsőbb Bíróság egyik részlege dönt a tárgykörbe tartozó ügyekben.

Kimondhatjuk tehát, hogy a jogállam alapfeltételei között nem szerepel az ilyen jellegű testület léte.

A másik kifogás, hogy a kormányzó és az ellenzéki pártok konszenzusa nélkül nem beszélhetünk pártatlan alkotmánybírákról. Ha ez így lenne, akkor a világszerte mintának tekintett Legfelsőbb Bíróság, az Egyesült Államok szövetségi bírósága, amely alkotmánybíróság is egyben, nem tekinthető pártatlannak, hiszen a bírák kétharmada a republikánus párt támogatásával lett a legfőbb bírói és alkotmánybírói testület tagja.

Baka érvelése – a nemzetközi példákon túl – azért is vitatható, mert a magyar Alkotmánybíróság ügyeinek 98 százaléka bírósági döntések alkotmányossági vizsgálatára korlátozódik, így az általa feltételezett politikai végrehajtói szerep nem állja meg a helyét.

A Soros-szervezetek és a dollármédia által is szervezett bíró-demonstrációval kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy azon Dr. Erőss Mónika, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) korábbi elnökhelyettese és Magyar Péter édesanyja is részt vett. Akinek bírói munkája során a függetlenséget, a pártatlanságot kellene képviselnie, mégis, mint kiderült, fia pártalapítását megelőző első pártrendezvényében aktív segítséget nyújtott. Erről maga a Tisza elnöke nyilatkozott, aki több ízben hivatkozott arra, hogy anyja befolyásos bírósági vezető volt.