Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Harrach Péter Magyar Péter politika

Szembesítés

2025. augusztus 25. 18:22

A politikai küzdelem célja a hatalom megszerzése, illetve megtartása.

2025. augusztus 25. 18:22
null
Harrach Péter
Harrach Péter
Magyar Kereszténydemokra Szövetség

„A politikai küzdelem célja a hatalom megszerzése, illetve megtartása. Miért? Vagy azért, hogy megvalósítsuk azt, amit képviselünk, vagy – mert ilyen is van – önmagáért a hatalomért. Ennek a küzdelemnek fontos eleme a szembesítés, ami bizonyítja, hogy az ellenfél nem kormányképes. A kampány során erre a munkára akkor is szükség van, ha az illető maga bizonyította alkalmatlanságát. Ez az önleleplezés ugyanis az elvakult követő ingerküszöbét nem éri el.

A szembesítés tárgya elsősorban a személy, de nem hanyagolható el az általa, vagyis az ő politikai oldala által képviselt törekvés sem. A mai helyzet sajátossága az, hogy az egyik oldalon van egy vezető, aki a kormányzati munka minden területére kiterjedő határozott elképzeléssel rendelkezik, akinek elkötelezettsége meghatározó az egész politikai közösség számára. A másik oldal elsőszámú képviselője kiválóan játsza el a szerepét, de ez sem tudja elfedni személyisége problémáit, irreális énképét és felfokozott ambícióját. Saját politikai elképzelésnek, és vezetői felelősségnek nyomát sem találjuk nála.

Mielőtt szembesítjük egymással a két személyt, nézzük az általuk képviselt két oldal eszmeiségének és törekvéseinek néhány pontját. Milyennek látják az embert, a társadalmat, az országot és Európát.

Egy politikai erő emberképe és ennek mentén hozott döntései meghatározzák a társadalom állapotát is. Ma az emberről alkotott képünk két pontjának van különös jelentősége. Mit gondolunk a szabadságáról és biológiai neméről.

Ha a szabadságunkat az emberi természetnek megfelelő, ezért örökérvényű normák keretei között éljük meg, akkor a társadalomban rend és biztonság van. Ha a szabadság lerázza magáról a felelősség normáit, és kiteszi magát az erkölcsi relativizmus gyakran változó igényeinek, akkor a társadalomban felszaporodnak a kártékony mozgalmak és deviáns jelenségek. Azt gondolom, nem kell megneveznünk, hogy melyik oldal, mit képvisel. A biológiai nem kérdésében a keresztény felfogás világos és egyszerű. »Férfinak és nőnek teremtette«. Más kérdés, ha a kamaszkori viharos útkeresésben átmeneti, vagy ritkán végleges eltérés van a tudat és a valóság között. Ezt megértéssel és segítséggel kell kezelni, nem pedig kultuszt csinálni belőle és visszafordíthatatlan megoldásokba vinni a fiatalokat.

Az egyik oldal szerint a társadalom közösségekre épül. Ezek a közöségek formálják tagjainak identitását. A másik oldal uralkodó eszmeisége, a nyílt társadalom elmélet, támadja a hagyományos közösségeket – mint a család, a nemzet, és az egyház – helyette kevert társadalmat és ebben választható identitást hírdet. Ezt szolgálja az illegális bevándorlás támogatása is.”

Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!