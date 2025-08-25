Ft
Magyar Péter Orbán Viktor Nagy Márton

Orbán Viktor nem kertelt – elárulta, mik a tervei Nagy Mártonnal

2025. augusztus 25. 15:55

„Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – reagált a kormányfő arra, hogy Magyar Péter azt állította, Nagy Mártont „megkérték a távozásra”.

2025. augusztus 25. 15:55


„Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik. Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t. Ez havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében. A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot. 

Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták” 

– írta az Index szerint Orbán Viktor hétfőn reggel a Harcosok Klubjában arra reagálva, hogy 

Magyar Péter azt állította, Nagy Mártont „megkérték a távozásra”.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Magyar Hang Kompország című műsorában adott interjút szombaton Magyar Péter, akivel rajkai országjárása közben beszélgettek. A Tisza Párt elnöke nem fogta vissza magát, amikor a nemzetgazdasági miniszter terveiről kérdezték, és egy újabb merész, megalapozatlan állítást is elejtett.

„Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni” – jelentette ki Magyar Péter, utalva a miniszter által beharangozott adócsökkentési programra.

Nagy Márton vasárnap a szociális médiában reagált a vádakra:

Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!”

Nagy Márton: Itt a várva várt lehetőség a lakásszerzésre

Ahogy arra a miniszterelnök is utalt, Nagy Márton fontos szerepet vállalt az Otthon Start kidolgozásában.

A miniszter nemrég azt írta a Facebookon: 2024-ben a magyar lakáspiac Európa élmezőnyébe került: a tranzakciók számának növekedését tekintve csak Luxemburg előzött meg bennünket. Ez is jól mutatja, hogy az otthonteremtés ügye mennyire fontos a magyar családok és fiatalok számára.

A tárcavezető szerint az idei év első negyedévében ugyanakkor a piac visszafogottabb teljesítményt nyújtott.

Bár számos intézkedés – a SZÉP-kártya felhasználhatósága, az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felszabadítása vagy a lakossági állampapírokból felszabaduló összegek – élénkítő hatással bírtak, a tranzakciószám mindössze 1,5 százalékkal emelkedett. Ez részben a tavalyi kiugróan magas bázisnak köszönhető, részben pedig annak, hogy sokan kivárnak egy új lehetőségre.

Nagy Márton közölte, ez a lehetőség pedig már az ősszel érkezik: indul a 3 százalékos kedvezményes Otthon Start program.

A program célja egyértelmű: a fiatalokat segíteni abban, hogy albérlet helyett saját tulajdonban kezdjék meg önálló életüket. Ez nemcsak a családoknak jelent biztos hátteret, hanem az egész gazdaságot is erősíti, hiszen az otthonteremtés az egyik legerősebb motorja a hazai piacnak.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
 

