Orbán Viktor nem kertelt – elárulta, mik a tervei Nagy Mártonnal

„Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik. Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t. Ez havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében. A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot.

Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták”

– írta az Index szerint Orbán Viktor hétfőn reggel a Harcosok Klubjában arra reagálva, hogy

Magyar Péter azt állította, Nagy Mártont „megkérték a távozásra”.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Magyar Hang Kompország című műsorában adott interjút szombaton Magyar Péter, akivel rajkai országjárása közben beszélgettek. A Tisza Párt elnöke nem fogta vissza magát, amikor a nemzetgazdasági miniszter terveiről kérdezték, és egy újabb merész, megalapozatlan állítást is elejtett.