Berlin Európa Bundeswehr létszám

Félelmetes számok: a németek mindenkit lehagynak katonai kiadásokban

2025. augusztus 23. 09:00

Berlin történelmi fegyverkezésbe kezdett: a következő években több százmilliárd eurót költenek tankokra, vadászgépekre és modern fegyverrendszerekre.

2025. augusztus 23. 09:00
Nyolcvan évvel a második világháború után Berlin ismét Európa egyik legerősebb haderejét hozza létre. 

A német kormány javaslata szerint 2026-ra a katonai kiadások meghaladják a 108 milliárd eurót, 2029-re pedig a GDP 3,5 százalékát fordítanák védelemre 

– ez a NATO új célkitűzése. 

A következő másfél évtizedben összesen 355 milliárd eurót költenének haderőfejlesztésre – írta meg az Army Recognition.

A program keretében tízezer új katonát és húszezer tartalékost vonnának be, miközben hatalmas fegyverbeszerzések indulnak. 

A berlini kabinet 70 milliárd eurót szán páncélozott járművekre, több ezer Leopard 2-es tankra, Puma és Boxer lövészpáncélosra, valamint finn Patria csapatszállítókra. 

A Leopardokból már a legmodernebb A8-as verzió érkezne, aktív védelmi rendszerrel és nagyobb tűzerővel.

A fejlesztések nem állnak meg a szárazföldi erőknél: 20 új Eurofighter Typhoon vadászbombázó is érkezik, miközben a haditengerészetre, légvédelemre és rakétaprogramokra is tízmilliárdokat különítettek el. 

A tervek alapján a Bundeswehr a mostani 183 ezres létszámról 

2030-ra 200 ezer fő fölé nőhet, és végleg maga mögött hagyja a hidegháború utáni visszafogott védelmi politikát.

Bár a közvélemény megosztott – a németek többsége nem lenne hajlandó fegyvert fogni, az önkéntes jelentkezések száma 28 százalékkal nőtt az elmúlt évben. 

Az orosz fenyegetés és az amerikai támogatás bizonytalansága miatt Berlinben úgy látják: a gyorsított fegyverkezés elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa saját erejéből is garantálni tudja biztonságát.

Nyitókép: OLIVER BERG / AFP

