Félelmetes számok: a németek mindenkit lehagynak katonai kiadásokban

A fejlesztések nem állnak meg a szárazföldi erőknél: 20 új Eurofighter Typhoon vadászbombázó is érkezik, miközben a haditengerészetre, légvédelemre és rakétaprogramokra is tízmilliárdokat különítettek el.

A tervek alapján a Bundeswehr a mostani 183 ezres létszámról

2030-ra 200 ezer fő fölé nőhet, és végleg maga mögött hagyja a hidegháború utáni visszafogott védelmi politikát.

Bár a közvélemény megosztott – a németek többsége nem lenne hajlandó fegyvert fogni, az önkéntes jelentkezések száma 28 százalékkal nőtt az elmúlt évben.

Az orosz fenyegetés és az amerikai támogatás bizonytalansága miatt Berlinben úgy látják: a gyorsított fegyverkezés elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa saját erejéből is garantálni tudja biztonságát.