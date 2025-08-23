Félelmetes számok: a németek mindenkit lehagynak katonai kiadásokban

Biztonsági garanciák Ukrajnának: hatalmas teher szakadhat az európaiak nyakába
Marco Rubio is megerősítette: Európa lesz az első vonalban.
Berlin történelmi fegyverkezésbe kezdett: a következő években több százmilliárd eurót költenek tankokra, vadászgépekre és modern fegyverrendszerekre.
Nyolcvan évvel a második világháború után Berlin ismét Európa egyik legerősebb haderejét hozza létre.
A német kormány javaslata szerint 2026-ra a katonai kiadások meghaladják a 108 milliárd eurót, 2029-re pedig a GDP 3,5 százalékát fordítanák védelemre
– ez a NATO új célkitűzése.
A következő másfél évtizedben összesen 355 milliárd eurót költenének haderőfejlesztésre – írta meg az Army Recognition.
A program keretében tízezer új katonát és húszezer tartalékost vonnának be, miközben hatalmas fegyverbeszerzések indulnak.
A berlini kabinet 70 milliárd eurót szán páncélozott járművekre, több ezer Leopard 2-es tankra, Puma és Boxer lövészpáncélosra, valamint finn Patria csapatszállítókra.
A Leopardokból már a legmodernebb A8-as verzió érkezne, aktív védelmi rendszerrel és nagyobb tűzerővel.
Ezt is ajánljuk a témában
Marco Rubio is megerősítette: Európa lesz az első vonalban.
A fejlesztések nem állnak meg a szárazföldi erőknél: 20 új Eurofighter Typhoon vadászbombázó is érkezik, miközben a haditengerészetre, légvédelemre és rakétaprogramokra is tízmilliárdokat különítettek el.
A tervek alapján a Bundeswehr a mostani 183 ezres létszámról
2030-ra 200 ezer fő fölé nőhet, és végleg maga mögött hagyja a hidegháború utáni visszafogott védelmi politikát.
Bár a közvélemény megosztott – a németek többsége nem lenne hajlandó fegyvert fogni, az önkéntes jelentkezések száma 28 százalékkal nőtt az elmúlt évben.
Az orosz fenyegetés és az amerikai támogatás bizonytalansága miatt Berlinben úgy látják: a gyorsított fegyverkezés elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa saját erejéből is garantálni tudja biztonságát.
Ezt is ajánljuk a témában
Szeptemberig olasz börtönben marad a merénylet gyanúsítottja.
Nyitókép: OLIVER BERG / AFP