„Nyet!” – Putyin készül a béketervre, de ez sokaknak nem fog tetszeni

Usakov szerint Moszkva álláspontja egyértelmű, és azt az amerikai fél „teljes mértékben megértette”. A kifogások – mint fogalmazott – „számos pontra” kiterjednének, köztük a területi kérdésekre is.

A Putyin-tanácsadó azt is hangsúlyozta: az amerikai delegációval folytatott egyeztetéseken nem került szóba az úgynevezett „koreai modell”, vagyis a konfliktus befagyasztásán alapuló rendezési forgatókönyv.

Usakov nyilatkozata még Putyin december 11–12-i türkmenisztáni látogatása során készült, ám csak december 15-én hozták nyilvánosságra.

Eközben december 14-én Berlinben megkezdődtek a béketervről szóló egyeztetések, amelyeken részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az Egyesült Államok részéről Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint több európai vezető.

Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a németországi tárgyalások érdemi előrelépést hoznak.