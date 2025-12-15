Ft
12. 15.
hétfő
kreml putyin zelenszkij berlin ukrajna

„Nyet!” – Putyin készül a béketervre, de ez sokaknak nem fog tetszeni

2025. december 15. 16:32

Miközben Berlinben megkezdődnek az amerikai-ukrán-európai béketárgyalások, a Kreml már előre jelezte: semmilyen változtatást nem hajlandó elfogadni az Ukrajnáról szóló béketerven.

2025. december 15. 16:32
A Kreml világossá tette, hogy nem fogad el semmilyen módosítást az Ukrajna elleni háború lezárását célzó béketerven – még azelőtt, hogy Berlinben tárgyalások kezdődnének az Egyesült Államok, Ukrajna és európai partnereik részvételével. 

Erről a The New Voice of Ukraine portál számolt be, Vlagyimir Putyin elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov nyilatkozataira hivatkozva.

Usakov kétségbe vonja, hogy az ukrán és az európai fél „konstruktív módon” járulna hozzá a békedokumentumokhoz.

„Ezeket a dokumentumokat még nem láttuk” – állította a Kreml tanácsadója. Ugyanakkor hozzátette:
 

Ha mégis megjelennek bennük módosítások, akkor rendkívül éles kifogásaink lesznek.”

Usakov szerint Moszkva álláspontja egyértelmű, és azt az amerikai fél „teljes mértékben megértette”. A kifogások – mint fogalmazott – „számos pontra” kiterjednének, köztük a területi kérdésekre is.

A Putyin-tanácsadó azt is hangsúlyozta: az amerikai delegációval folytatott egyeztetéseken nem került szóba az úgynevezett „koreai modell”, vagyis a konfliktus befagyasztásán alapuló rendezési forgatókönyv.

Usakov nyilatkozata még Putyin december 11–12-i türkmenisztáni látogatása során készült, ám csak december 15-én hozták nyilvánosságra.

Eközben december 14-én Berlinben megkezdődtek a béketervről szóló egyeztetések, amelyeken részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az Egyesült Államok részéről Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint több európai vezető.

Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a németországi tárgyalások érdemi előrelépést hoznak.

„A mai napirenden szerepel a találkozó az amerikai tárgyalódelegációval. Arra összpontosítunk, hogyan lehet Ukrajna biztonságát megbízható módon garantálni, hogy a Budapesti Memorandum és az orosz invázió tapasztalata soha többé ne ismétlődhessen meg” – mondta az ukrán elnök.

Berlinbe érkezése előtt Zelenszkij újságírói kérdésre arról beszélt: egy igazságos és reális tűzszüneti megoldás lehetne az elv, miszerint „mindenki ott marad, ahol van”. Ez azt jelentené, hogy az ukrán és az orosz csapatok jelenlegi állásaikban maradnak, a további kérdéseket pedig diplomáciai úton rendeznék.

„Tudom, hogy Oroszország ezt elutasítja. Azt akarják, hogy kivonuljunk a Donbaszból – vagy elfoglalják azt” – fogalmazott Zelenszkij.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / AFP

 

 

johannluipigus
2025. december 15. 17:12
"A Kreml világossá tette, hogy nem fogad el semmilyen módosítást az Ukrajna elleni háború lezárását célzó béketerven " Ennyike. Így kell ezekkel a kazár szolgálatban álló majmokkal beszélni.
survivor
2025. december 15. 17:12
Tudomásul kell venni, a győztes diktál. Ha az EU felbomlás nem nagy ár...akkor ki fogják fizetni.A ruszkikat ez nem érinti.
Csigorin
2025. december 15. 17:10
zelenszki persze azt valasztja, hogy foglaljak csak el inkabb, addig is nem neki kell fagyoskodni meg 22 orat sotetben kuksolni, az o bunkereben lesz aram is meg futes is... mocsok rohadek
survivor
2025. december 15. 17:10
FeketeFehér Úgy érted ,integritásukról és függetlenségükről szóló garanciákról az EUSA val szemben..
