„Nyet!” – Putyin készül a béketervre, de ez sokaknak nem fog tetszeni

„A mai napirenden szerepel a találkozó az amerikai tárgyalódelegációval. Arra összpontosítunk, hogyan lehet Ukrajna biztonságát megbízható módon garantálni, hogy a Budapesti Memorandum és az orosz invázió tapasztalata soha többé ne ismétlődhessen meg” – mondta az ukrán elnök.
Berlinbe érkezése előtt Zelenszkij újságírói kérdésre arról beszélt: egy igazságos és reális tűzszüneti megoldás lehetne az elv, miszerint „mindenki ott marad, ahol van”. Ez azt jelentené, hogy az ukrán és az orosz csapatok jelenlegi állásaikban maradnak, a további kérdéseket pedig diplomáciai úton rendeznék.
„Tudom, hogy Oroszország ezt elutasítja. Azt akarják, hogy kivonuljunk a Donbaszból – vagy elfoglalják azt” – fogalmazott Zelenszkij.