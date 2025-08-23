Ft
08. 23.
szombat
Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

2025. augusztus 23. 10:08

Magyar Péternek is alaposan odapirított.

2025. augusztus 23. 10:08
null

„Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon” – kezdte Orbán Viktor legújabb, a Harcosok Klubjának írt levelét, a hamarosan induló Otthon Start Programra utalva.

A Barátság kőolajvezeték újabb megrongálása kapcsán Orbán Viktor az oroszokkal való sikeres tárgyalásról is írt: „az ukránok szétlőtték a barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás.” 

Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság”

– emelte ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor továbbá Magyar Péter legújabb tevékenységeire is tett egy kitekintést:

 A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát. A Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe.”

„Közben mi haladunk a saját terveink szerint” – emelte ki a miniszterelnök.

 A kiskakas kukorékol, a karaván halad. Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú.”

 – tette hozzá Orbán Viktor a levélben.

Nyitókép forrása: Leon Neal / POOL / AFP

