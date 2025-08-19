A frakcióvezető elárulta: ez a sors várna Magyarországra, ha zöld jelzést adnánk a migrációnak (VIDEÓ)

Magyar Péterék már elkezdték az érzékenyítést: ha hatalomra kerülnek, indulhat a migráció Magyarországra
A Tisza Párt CEU-s előadója szerint Magyarország potyautas, mert nem fogadja be a migránsokat, így más országokra hárítja ennek a terhét.
Kocsis Máté nem valami szívderítő forgatókönyvet vázolt fel.
Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét legutóbb arról kérdezték, hogy mi történne, ha Magyarországon is zöld jelzést adnánk a migrációnak.
A nagyobbik kormánypárt politikusa erre azt felelte, hogy „az, ami Nyugat-Európában történik a nagyvárosokban:
élhetetlenné tenné a hétköznapokat”.
Ezután a rövid videóban utcai zavargásokról készült felvételeket vetítettek le.
