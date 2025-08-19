Ft
08. 19.
kedd
A frakcióvezető elárulta: ez a sors várna Magyarországra, ha zöld jelzést adnánk a migrációnak (VIDEÓ)

2025. augusztus 19. 17:00

Kocsis Máté nem valami szívderítő forgatókönyvet vázolt fel.

2025. augusztus 19. 17:00
null

Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét legutóbb arról kérdezték, hogy mi történne, ha Magyarországon is zöld jelzést adnánk a migrációnak.

A nagyobbik kormánypárt politikusa erre azt felelte, hogy „az, ami Nyugat-Európában történik a nagyvárosokban:

élhetetlenné tenné a hétköznapokat”.

Ezután a rövid videóban utcai zavargásokról készült felvételeket vetítettek le.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Potymog
2025. augusztus 19. 18:24
Minap elnéztem, a 4-es 6-os villamoson, úgy tűnt, több külföldi van, mint magyar származású. Vajon mennyi volt belőlük szimplán turista, és mennyi, aki nem megy haza néhány héten belül?
kbexxx
2025. augusztus 19. 17:56 Szerkesztve
A kérdés költői a válasz realista ,de ennél még Károsabb is ,visszafordíthatatlanul felhigitaná Nemzetünk identitását, biztonságunk ,soha nem integrálhatóak lennének, szétverné szociális eredményeink és végül.. Ez az utolsó normalitás szigete veszne el.!
neszteklipschik
2025. augusztus 19. 17:25
"Ugyan!" Még jót is tenne nekünk! #azabajhogytovábbmennek -brüsszelita lippsik
Chekke-Faint
2025. augusztus 19. 17:05
Mindjárt itt lesznek a tiszások, hogy megint hazudtok...DDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!