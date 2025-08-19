A frakcióvezető elárulta: ez a sors várna Magyarországra, ha zöld jelzést adnánk a migrációnak (VIDEÓ)

Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét legutóbb arról kérdezték, hogy mi történne, ha Magyarországon is zöld jelzést adnánk a migrációnak.

A nagyobbik kormánypárt politikusa erre azt felelte, hogy „az, ami Nyugat-Európában történik a nagyvárosokban:

élhetetlenné tenné a hétköznapokat”.

Ezután a rövid videóban utcai zavargásokról készült felvételeket vetítettek le.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: