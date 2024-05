Újabb Soros-kötődésű jelöltet mutatunk be Magyar Péter listájáról

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Munkatársunktól

A Tisza Párt több jelöltje a magyar közéletben ismeretlen, de a Soros-hálózat számára annál inkább ismert szereplő. Mindennek azért is van jelentősége 2024 májusában, mert a milliárdos spekuláns visszatérően a háború folytatását és eszkalációját hangsúlyozza.

Weisz Viktor Magyar Péterék európai parlamenti listáján a 9. helyen szerepel.

Weisz jelenleg a Soroshoz köthető davosi Világgazdasági Fórumnál dolgozik, és némi akcentussal beszél magyarul.

Magyar Péter jelöltje a bevándorlási válság egyik legintenzívebb időszakában, 2016 és 2018 között az Artemisszió Alapítványnál dolgozott, ahol migránsok mentorálásában vett részt. Erről következőképpen írt a Linkedin-profilján: „Az Artemisszió Alapítvány ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) együttműködésben megvalósult projektjében

lehetőségem nyílt arra, hogy mentorként és támogatóként segíthessem Zia Qasemit, egy afgán menekültet, aki Magyarországon akart beilleszkedni.”

Valamilyen oknál fogva azonban a fenti, lapunk által korábban, az oldal előző időállapotában lementett részlet már nem szerepel Weisz nyilvános Linkedin-életrajzában, ahol 2016 után mostanra hirtelen 2019 következik.

Magyar Péteréknek jó okuk lehet a titkolózásra. Weisz korábbi munkahelye, a migránsok segítésében aktív Artemisszió Alapítvány Soros György fizetési listáján is szerepel: az Open Society Foundations (OSF) 2016-ban 109 499 dollárt (több mint 40 millió forintot) adott az alapítványnak. Sőt, az Artemisszió támogatói és partnerei között megtalálható a Soros-hálózat által szintén pénzelt Közélet Iskolája, valamit olyan migránssegítő szervezetek, mint a Refugees Welcome és az European Programme for Integration and Migration (EPIM). A Refugees Welcome olasz szervezete már szintén többször kapott támogatást Soros György alapítványától, az Open Society Foundations-től.

A Soros-kapcsolatok azért is lényegesek a választás szempontjából, mert az üzletember évek óta az orosz–ukrán háború folytatása mellett teszi le a garast.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, nyilvánosan lobbizott az EU-nál, hogy az több mint ötvenmilliárd dollárral támogassa Ukrajnát. Mindemellett az amerikai spekuláns 2023 nyarán egyértelműen a háború folytatása mellett érvelt, mondván, a kollektív nyugati háborúpártiság ahhoz járult hozzá, hogy Ukrajna készen áll ellentámadást indítani, amint az összes beígért nyugati fegyver megérkezik.

Szintén figyelemreméltó, hogy a „Talpra Magyarok”-honlapjára feltöltött életrajza szerint Weisz Viktor 2016-ban – tehát az Artemissziónál végzett munkája előtt – részt vett az Európai Parlament bevándorlás és migráció témájában megrendezett versenyén, melyen – szóvivőként szerepelve – díjat is kapott. Erre így emlékezett vissza a bemutatkozó videójában: „fiatalabb koromban nekem volt alkalmam felszólalni az Európai Parlamentben. Én aznap eldöntöttem, elhatároztam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni.”

Érdekesség, hogy Weisz minden szerénységet mellőz a Linkedin-oldalán olvasható bemutatkozásában, gyakorlatilag „szuperhősnek” nevezi saját magát:

A Világgazdasági Fórum globális alakítójának lenni olyan, mint valós problémákkal foglalkozó szuperhősnek lenni.

Fiatal, 20 és 30 év közötti szakemberek vagyunk, akik kivételes vezetői potenciálról és elkötelezettségükről tettek tanúbizonyságot, hogy pozitív hatást gyakoroljanak közösségeinkre. A világ minden sarkából érkezünk, és sokféle hátteret és iparágat képviselünk.”