Szívhez szóló: kiderült, mire cserélheti le legendás bevonulózenéjét Erdei Zsolt – különleges alkotó áll a háttérben

Megkérdezték Erdei Zsoltot, hogy pénzért bokszol-e 51 évesen – ezt válaszolta
Újabb részleteket árult Madár a visszatéréséről.
Hiányzott a reflektorfény és az ünneplés – Madár elárulta, nem a pénz miatt tér vissza a ringbe.
Mint arról korábban beszámoltunk, Erdei Zsolt, ismert becenevén, Madár elképesztő hírrel lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán: év végén visszatér a ringbe! A december 20-i mérkőzésről egyre több részlet kerül nyilvánosságra, amelyen ellenfele a dunaszerdahelyi születésű Végh Attila lesz. Az 51 éves Erdei felkészülése már gőzerővel zajlik a korábbi MMA-, és kempo-bajnok ellen.
„Noha sokszor elmondtam már, hogy nem a pénzért vállaltam a decemberi meccset az ismert szlovák harcművész Végh Attila ellen,
azért az igazsághoz az is hozzátartozik, nem ingyen csinálom végig ezeket a hónapokat,
majd lépek ismét ringbe a Hell Boxing Kings gáláján, ahol a HBK Super Fight cirkálósúlyú öve lesz a tét” – kezdte a Magyar Nemzetnek adott interjúját Madár, majd így folytatta:
„Teljes életmódváltáson mentem keresztül, megszabadultam 14-15 kilótól, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Nem tagadom, igencsak jólesik azt hallanom az emberektől, hogy kipattintottam magamat, legalább tíz évvel fiatalabbnak nézek ki a koromnál. Ám emellett én bunyózni is szeretnék, hiszen ezért vágtam bele az edzésekbe. Eddig a karbantartást végeztem el, a komoly meló most következik, mert az utolsó három hónapot megnyomom, heti nyolc-tíz edzéssel.”
Erdei motivációja a régi, mint elmondta, a hétköznapok szürkesége mellett ismét érezni akarta a közönség szeretetét, vissza akart kerülni a köztudatba, és újra át szeretné élni, milyen az, amikor ezrek ünneplik egy győzelem után. Mint kijelentette, ahogy a visszavonulása is időszerű volt, most a visszatérése is az.
„Nem tagadom, már jó volt abbahagyni, hiszen egyre többször voltam sérült, egyre kevésbé voltam motivált egy-egy felkészülés kezdetekor. Szerintem a legjobb pillanatban vonultam vissza, ráadásul nem a légüres térben találtam magam. Edzőként azonnal a sportágamban folytathattam, beindult a Madárfészek Akadémia, még működött az Erdei Zsolt Boksziskola.
Maga az aktív ökölvívás hosszú évekig nem hiányzott, aztán megszólalt bennem a kisördög, és most a visszatérésre, egy újabb nagy meccsre készülök”
– fogalmazott Erdei Zsolt, aki korábban éveken át a Republic Szállj el kismadár című dalára vonult a ringbe, most azonban változhat a helyzet. Mint Madár a Retro Rádióban elárulta, miután nagy fia egyre otthonosabban mozog a rapzene világában, előfordulhat, hogy új dalt és egyben bevonulózenét ír majd édesapjának a visszatérés jeles alkalmából!
Fotó: Facebook/Erdei Zsolt