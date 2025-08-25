Ft
08. 25.
hétfő
visszatérés Erdei Zsolt ökölvívás

Szívhez szóló: kiderült, mire cserélheti le legendás bevonulózenéjét Erdei Zsolt – különleges alkotó áll a háttérben

2025. augusztus 25. 10:57

Hiányzott a reflektorfény és az ünneplés – Madár elárulta, nem a pénz miatt tér vissza a ringbe.

2025. augusztus 25. 10:57
null

Mint arról korábban beszámoltunk, Erdei Zsolt, ismert becenevén, Madár elképesztő hírrel lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán: év végén visszatér a ringbe! A december 20-i mérkőzésről egyre több részlet kerül nyilvánosságra, amelyen ellenfele a dunaszerdahelyi születésű Végh Attila lesz. Az 51 éves Erdei felkészülése már gőzerővel zajlik a korábbi MMA-, és kempo-bajnok ellen.

„Noha sokszor elmondtam már, hogy nem a pénzért vállaltam a decemberi meccset az ismert szlovák harcművész Végh Attila ellen,

azért az igazsághoz az is hozzátartozik, nem ingyen csinálom végig ezeket a hónapokat,

majd lépek ismét ringbe a Hell Boxing Kings gáláján, ahol a HBK Super Fight cirkálósúlyú öve lesz a tét” – kezdte a Magyar Nemzetnek adott interjúját Madár, majd így folytatta:

„Teljes életmódváltáson mentem keresztül, megszabadultam 14-15 kilótól, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Nem tagadom, igencsak jólesik azt hallanom az emberektől, hogy kipattintottam magamat, legalább tíz évvel fiatalabbnak nézek ki a koromnál. Ám emellett én bunyózni is szeretnék, hiszen ezért vágtam bele az edzésekbe. Eddig a karbantartást végeztem el, a komoly meló most következik, mert az utolsó három hónapot megnyomom, heti nyolc-tíz edzéssel.”

Erdei motivációja a régi, mint elmondta, a hétköznapok szürkesége mellett ismét érezni akarta a közönség szeretetét, vissza akart kerülni a köztudatba, és újra át szeretné élni, milyen az, amikor ezrek ünneplik egy győzelem után. Mint kijelentette, ahogy a visszavonulása is időszerű volt, most a visszatérése is az.

„Nem tagadom, már jó volt abbahagyni, hiszen egyre többször voltam sérült, egyre kevésbé voltam motivált egy-egy felkészülés kezdetekor. Szerintem a legjobb pillanatban vonultam vissza, ráadásul nem a légüres térben találtam magam. Edzőként azonnal a sportágamban folytathattam, beindult a Madárfészek Akadémia, még működött az Erdei Zsolt Boksziskola.

Maga az aktív ökölvívás hosszú évekig nem hiányzott, aztán megszólalt bennem a kisördög, és most a visszatérésre, egy újabb nagy meccsre készülök”

– fogalmazott Erdei Zsolt, aki korábban éveken át a Republic Szállj el kismadár című dalára vonult a ringbe, most azonban változhat a helyzet. Mint Madár a Retro Rádióban elárulta, miután nagy fia egyre otthonosabban mozog a rapzene világában, előfordulhat, hogy új dalt és egyben bevonulózenét ír majd édesapjának a visszatérés jeles alkalmából!

Fotó: Facebook/Erdei Zsolt

ThunderDan
2025. augusztus 25. 12:29
Megöregedett.
Válasz erre
0
0
kisstomi-2
2025. augusztus 25. 12:10
„Noha sokszor elmondtam már, hogy nem a pénzért vállaltam a decemberi meccset az ismert szlovák harcművész Végh Attila ellen," - szeretném leszögezni, hogy Attila nem szlovák harcművész, hanem egy felvidéki /szlovákiai/magyar harcművész, aki sohasem tagadta nemzetiségét, mindig is felvállalta magyarságát !!!!! Madár megérdemelné, hogy ezért a leszlovákozásért Attila jól "helyrerakja" !
Válasz erre
1
0
backsplash
2025. augusztus 25. 11:28
miért kellenek ide ilyen szar anyagok???
Válasz erre
3
0
UgyeletesFoApolo
•••
2025. augusztus 25. 11:15 Szerkesztve
A szívhez szóló inkább az, hogy a főoldalon rákerestem, hogy hány kettőspont van? (vagyis a ":") 176 darab... Az összes kurva cím kéttagú bulvár szemét lett. Nem hiszem el, hogy miért kell bulvárkurvának lenni???
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!