Szívhez szóló: kiderült, mire cserélheti le legendás bevonulózenéjét Erdei Zsolt – különleges alkotó áll a háttérben

Mint arról korábban beszámoltunk, Erdei Zsolt, ismert becenevén, Madár elképesztő hírrel lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán: év végén visszatér a ringbe! A december 20-i mérkőzésről egyre több részlet kerül nyilvánosságra, amelyen ellenfele a dunaszerdahelyi születésű Végh Attila lesz. Az 51 éves Erdei felkészülése már gőzerővel zajlik a korábbi MMA-, és kempo-bajnok ellen.

„Noha sokszor elmondtam már, hogy nem a pénzért vállaltam a decemberi meccset az ismert szlovák harcművész Végh Attila ellen,

azért az igazsághoz az is hozzátartozik, nem ingyen csinálom végig ezeket a hónapokat,

majd lépek ismét ringbe a Hell Boxing Kings gáláján, ahol a HBK Super Fight cirkálósúlyú öve lesz a tét” – kezdte a Magyar Nemzetnek adott interjúját Madár, majd így folytatta:

„Teljes életmódváltáson mentem keresztül, megszabadultam 14-15 kilótól, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Nem tagadom, igencsak jólesik azt hallanom az emberektől, hogy kipattintottam magamat, legalább tíz évvel fiatalabbnak nézek ki a koromnál. Ám emellett én bunyózni is szeretnék, hiszen ezért vágtam bele az edzésekbe. Eddig a karbantartást végeztem el, a komoly meló most következik, mert az utolsó három hónapot megnyomom, heti nyolc-tíz edzéssel.”