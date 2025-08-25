Tusk padlót foghat az olaszok felismerésétől: Orbán Viktor előnyben, értékes eszközhöz jutott

Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenleg előnyös diplomáciai pozícióba került az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, mivel Budapestet lehetséges helyszínként említik egy jövőbeli Zelenszkij–Putyin-csúcshoz – írja az Il Giornale nyomtatott kiadása.

Pierluigi Mennitti szerint

Orbán stratégiai kettőssége és kapcsolatai Trumphoz, Putyinhoz, Hszi Csin-pinghez és az EU-hoz most értékes eszközzé váltak, miközben a belpolitikai megosztottsággal küzdő Lengyelország kiszorulni látszik a régiós befolyási versenyből.

A cikk kiemeli, hogy bár Varsó eddig a legtöbbet áldozta Ukrajna támogatásáért, most Budapest profitálhat a diplomáciai folyamatból.