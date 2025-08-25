Ft
háború Tusk Putyin béke Zelenszkij Budapest Il Giornale Orbán Viktor EU

Tusk padlót foghat az olaszok felismerésétől: Orbán Viktor előnyben, értékes eszközhöz jutott

2025. augusztus 25. 09:43

Az Il Giornale szerint a magyar miniszterelnök a kapcsolatainak hála előnyös diplomáciai pozícióba került, mivel Budapestet lehetséges helyszínként említik egy jövőbeli Zelenszkij–Putyin-csúcshoz. Lengyelország viszont kiszorulni látszik a régiós befolyási versenyből.

2025. augusztus 25. 09:43
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenleg előnyös diplomáciai pozícióba került az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, mivel Budapestet lehetséges helyszínként említik egy jövőbeli Zelenszkij–Putyin-csúcshoz – írja az Il Giornale nyomtatott kiadása.

Pierluigi Mennitti szerint

Orbán stratégiai kettőssége és kapcsolatai Trumphoz, Putyinhoz, Hszi Csin-pinghez és az EU-hoz most értékes eszközzé váltak, miközben a belpolitikai megosztottsággal küzdő Lengyelország kiszorulni látszik a régiós befolyási versenyből.

A cikk kiemeli, hogy bár Varsó eddig a legtöbbet áldozta Ukrajna támogatásáért, most Budapest profitálhat a diplomáciai folyamatból.

rejszmano
2025. augusztus 25. 10:46
Valyon melyikünk kapja el a padlót fogás pillanatát? Esetleg kinek sikerül róla képet csatolnia?
bondavary
•••
2025. augusztus 25. 10:45 Szerkesztve
Tuskot nem hívták meg Zelenszkij washingtoni díszkíséretébe. Pedig nagyon igyekszik.
CirmoS
2025. augusztus 25. 10:44
EZ a TUskO nevű velejéig korrupt, ócska senkiházi globálfaszszopó cseléd tökéletesen illik az átverhető, agymosott idióta lengyelekhez! Idióta nép tetű vezetőket érdemel! Mi is ezt érdemelnénk, ha hagynánk a zártosztályos, drogos, korrupt csicska senki wéberpötit érvényesülni..
VeressZoltán
2025. augusztus 25. 10:42
Lengyelország és a balti csivavák - nem tanulva a történelmükből - hiába verték, verik a nyálukat ismét orosz befolyási övezet alá kerülnek, mivel mindent megtettek annak érdekében, hogy amitől félnek, az bekövetkezzen.
