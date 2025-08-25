Megdöbbentő: erre készülnek az ukránok Lembergben, ez minden kárpátaljai magyarnak fájhat

Lemberg városa 2.2 millió hrivnyát (20 millió forint) készül elkülöníteni a meggyilkolt Irina Farion emlékművére – írja a Pravda Telegram-oldala.

Farion korábban azt vallotta,

a kárpátaljai magyaroknak nincs keresnivalójuk Ukrajnában, a kisebbségeket hátrányosan érintő nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarok debilek, mert még a kutyák is gyorsabban tanulják meg az alapvető vezényszavakat, mint ők az ukrán kifejezéseket.

„Hallgassanak ide: amikor elküldünk egy kutyát oktatásra, az a kutya egy hónap múlva úgy tér haza, hogy ismeri az »ülj!, állj!, fekszik!« parancsszavakat. Nekik pedig hét év kell? Szükségünk van ennyi debilre Ukrajnában? Vegyék az útleveleiket, melyeket Magyarország adott nekik, és menjenek Magyarországra. Miért kellene nekem pénzt adni a magyar, román, orosz és lengyel iskoláknak?” – tette fel a kérdést Farion, aki korábban azokat az ukrán katonákat is szidta, akik oroszul beszéltek a fronton.

A politikusnő tavaly júliusban halt meg egy merényletben.