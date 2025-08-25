Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Juraj Blanár Ukrajna Barátság Slovnaft kőolajvezeték Szlovákia

Megelégelte a szlovák külügyminiszter: kemény figyelmeztetést küldött Ukrajnának

2025. augusztus 25. 10:52

Juraj Blanár szerint saját érdekeit sérti Ukrajna a Barátság kőolajvezeték támadásával.

2025. augusztus 25. 10:52
null

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint az ukrán támadások a Barátság kőolajvezeték ellen veszélyeztetik a Szlovákiából Ukrajnába irányuló dízelszállítást – írta a Kárpáthír. A szlovák politikus szerint Kijev az olajvezeték elleni támadásokkal csak saját érdekeit sérti, mivel az ellátás megszakadása üzemanyaghiányt okozhat az országban.

A Televízia JOJ műsorában Blanár kiemelte, hogy a Slovnaft finomító orosz kőolajat dolgoz fel, és Ukrajna havi üzemanyag-szükségletének 10 százalékát fedezi. Hangsúlyozta, hogy a vezeték Szlovákia számára is létfontosságú, ezért nemzeti érdek a szállítások védelme. 

Ukrajna a saját érdekeit veszélyezteti, mert üzemanyaghiányt kockáztat. Nemzeti érdekünk a szállítások biztosítása, ezért nyíltan tárgyalunk Kijevvel”

– mondta Blanár. A miniszter pragmatikus hozzáállást szorgalmazott Kijevtől, és jelezte, a kérdést európai szinten is napirenden fogják tartani.

Nyitókép forrása: OMAS BENEDIKOVIĆ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 25. 13:06
Vegyétek fel Ukrajnát ! Rá 4-5 évvel szétesik az EU.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 25. 12:35
Trencséni és Fodor gabi hallott róla?
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. augusztus 25. 12:31
Eljött az ideje a kemény válaszadásnak Zelenszkij számára!
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. augusztus 25. 12:27
Az a helyzet, hogy eszköztelenek vagyunk addig, míg Brüsszelben nincs változás. Ki kell pucolni a szupertőke háborús érdekeit, ha kell ki kell vágni a teljes becsontosodott bürokráciát az EB-vel és az EP-vel együtt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!