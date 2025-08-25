Megelégelte a szlovák külügyminiszter: kemény figyelmeztetést küldött Ukrajnának

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint az ukrán támadások a Barátság kőolajvezeték ellen veszélyeztetik a Szlovákiából Ukrajnába irányuló dízelszállítást – írta a Kárpáthír. A szlovák politikus szerint Kijev az olajvezeték elleni támadásokkal csak saját érdekeit sérti, mivel az ellátás megszakadása üzemanyaghiányt okozhat az országban.

A Televízia JOJ műsorában Blanár kiemelte, hogy a Slovnaft finomító orosz kőolajat dolgoz fel, és Ukrajna havi üzemanyag-szükségletének 10 százalékát fedezi. Hangsúlyozta, hogy a vezeték Szlovákia számára is létfontosságú, ezért nemzeti érdek a szállítások védelme.

Ukrajna a saját érdekeit veszélyezteti, mert üzemanyaghiányt kockáztat. Nemzeti érdekünk a szállítások biztosítása, ezért nyíltan tárgyalunk Kijevvel”

– mondta Blanár. A miniszter pragmatikus hozzáállást szorgalmazott Kijevtől, és jelezte, a kérdést európai szinten is napirenden fogják tartani.

