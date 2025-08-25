Ft
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Újabb politikus tűnt fel Orbán Viktor mellett az Adrián

Újabb politikus tűnt fel Orbán Viktor mellett az Adrián

2025. augusztus 25. 08:46

Mutatjuk a vendéget.

2025. augusztus 25. 08:46
null

Németh Zsolt parlamenti államtitkár, a Fidesz politikusa az Adrián nyaraló Orbán Viktor miniszterelnök vendége volt.

„Magyar-magyar csúcs az Adrián! 

A diplomáciai nagyüzem nem áll le! Egyeztetés Orbán Viktorral! ” – írja Németh Zsolt.

Nyitókép: Facebook

kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 25. 10:05
Konkrétan kép van róla, ahogy a malac csüng a yachton, de ti még mindig mantrázzátok, hogy "nem is igaz". Komolyan, már a saját szemeteknek sem hisztek? 😂 Tényleg ilyen a Fidesz-vallás: ha a szektavezér azt mondja, hogy zöld az ég, akkor kórusban mondjátok, hogy "sosem volt kék". Ez már nem is politika, ez egy szekta. És az a legszomorúbb, hogy az ilyen egybites szerencsétlenek miatt tart ott az ország, ahol. De nyugi, jövőre vége, a nép felébredt és mentek a levesbe.
llnnhegyi
2025. augusztus 25. 09:24
Magyar Júdás Péter kütyükirály, futóbolond idegben van.
Gintonic68
2025. augusztus 25. 09:17
Csak a luxi...😉 Képzelem mennyibe került nekünk, annak a többszázéves fatönknek az odaszállítása és behelyezése...mikor itthon milliók éhenfáznak...😄😂
mAgyar-Peter-a-nemzetronto
2025. augusztus 25. 09:17
kiabrandult-fideszes 2025. augusztus 25. 08:57 "Háborús veszélyhelyzetben nyaralgatunk, viktor?" Menj az óvóhelyre, amíg haza nem jön! mAgyar Peti neked is épít egyet. Óvóhelyet minden mAgyarnak!
