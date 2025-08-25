Újabb politikus tűnt fel Orbán Viktor mellett az Adrián

Orbán Viktor olyan elegánsan szúrt oda Magyar Péternek, ahogyan csak ő tud

„Csak a béke!” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az alaszkai csúcs után Trump lehet a megoldás. A miniszterelnök levele Brüsszelt bírálja, Moszkvára hivatkozik, és Orseolo Péterrel üzen a jelennek.