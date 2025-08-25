Újabb politikus tűnt fel Orbán Viktor mellett az Adrián

Skandalum: Orbán nyaral
Politikust a nyaralása miatt gúnyolni körülbelül afféle közhely, minthogy az angoloknak mindenről az jut eszébe, hogy “parancsol egy pohár teát?”, a németek őrjítően precízek, Magyar Péter pedig hazudik.
Mutatjuk a vendéget.
Németh Zsolt parlamenti államtitkár, a Fidesz politikusa az Adrián nyaraló Orbán Viktor miniszterelnök vendége volt.
„Magyar-magyar csúcs az Adrián!
A diplomáciai nagyüzem nem áll le! Egyeztetés Orbán Viktorral! ” – írja Németh Zsolt.
Ezt is ajánljuk a témában
Politikust a nyaralása miatt gúnyolni körülbelül afféle közhely, minthogy az angoloknak mindenről az jut eszébe, hogy “parancsol egy pohár teát?”, a németek őrjítően precízek, Magyar Péter pedig hazudik.
Nyitókép: Facebook