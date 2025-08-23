Ft
nyaral Horvátország Orbán Viktor

Skandalum: Orbán nyaral

2025. augusztus 23. 14:27

Micsoda botrány: Orbán Viktor a magyarok által sohasem látogatott Horvátországba ment nyaralni a saját keresetéből! Kovács András véleménycikke.

2025. augusztus 23. 14:27
Orbán Viktor, Orbán Balázs, Kaminsky Fanni
Kovács András
Kovács András

A miniszterelnök elutazott a távoli, egzotikus, magyarok által sohasem látogatott Horvátországba. A tengeren - kivételes luxus - hajóra szállt, nem cirkálóra, nem jachtra, nem torpedórombolóra, igaz nem is ladikra, hanem az Adrián egy német vállalati középvezető nyaralási keretéből bőven bérelhető hajóra. Két napja őrjöng ezen a balliberális sajtó, Magyar Péter pedig fotóhamisítványokkal hányja tele a közösségi média felületét, hogy némi figyelmet kicsiholjon. Holott annyi történt, hogy saját jövedelméből, egyetlen közfillért sem felhasználva, tölti éves nyári vakációját - honfitársaink százezreihez hasonlóan - a szomszéd országban a kormányfő. Ennyi talán elnézhető egy ország választott vezetőjének, aki szemben az ellenzék vezetőjével mindig ott van a munkahelyén, rendre munkaidő előtt és munkaidő után is, ráadásul a nyaralását is szakmai műhelymunkával indította a fényképek tanulsága szerint. Politikust a nyaralása miatt gúnyolni körülbelül afféle közhely, minthogy az angoloknak mindenről az jut eszébe, hogy “parancsol egy pohár teát?”, a németek őrjítően precízek, Magyar Péter pedig hazudik. Lehet, hogy elküldhetnénk vakációra az "Orbán bármit tesz: közbotrány” reflexüket az ellenzéki újságok és akkor egy kicsit értelmesebb lenne a közbeszéd.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

diseri
2025. augusztus 23. 15:04
A Harcosoknak már bizonyára megsúgták: fiú lesz vagy lány?
Válasz erre
0
0
Pandaka pygmaea
•••
2025. augusztus 23. 14:57 Szerkesztve
A faszomba' már. Kibaszott unalmas ÉVEK óta azt/arról olvasni habzó, felháborodott hírfolyamokban, hogy hűha, Orbán (ismét) Horvátországban(!) nyaral. Mintha egy utolsó tiszás proli nem ugyanezt tenné, az Antalyában foglalt all inclusive út előtt/után. 👀 Ja, és a Poloska UGYANÚGY közpénzen nyaralgat, mivel az EP-s képviselők fizetése is bizony az adófizetőknek köszönhető KÖZPÉNZ.
Válasz erre
1
0
pollip
2025. augusztus 23. 14:55
MP a Tisza horda kártya pénzéből nyaral:-) De egészségére, ha a hívek fizetik neki:-))))
Válasz erre
1
0
dzsini75
2025. augusztus 23. 14:53
Jó jó…… Nem mindegyik politikus tud 80 napra elmenni nyaralni……. Olyan csak 1 van……. (The MANöken) 😂😂😂
Válasz erre
3
0
