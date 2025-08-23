Skandalum: Orbán nyaral

Orbán Viktor bemutatta a frissen készült, 2026-os győzelmi tervét (FOTÓ)
A miniszterelnök a stábja társaságában jelentkezett be.
Micsoda botrány: Orbán Viktor a magyarok által sohasem látogatott Horvátországba ment nyaralni a saját keresetéből! Kovács András véleménycikke.
A miniszterelnök elutazott a távoli, egzotikus, magyarok által sohasem látogatott Horvátországba. A tengeren - kivételes luxus - hajóra szállt, nem cirkálóra, nem jachtra, nem torpedórombolóra, igaz nem is ladikra, hanem az Adrián egy német vállalati középvezető nyaralási keretéből bőven bérelhető hajóra. Két napja őrjöng ezen a balliberális sajtó, Magyar Péter pedig fotóhamisítványokkal hányja tele a közösségi média felületét, hogy némi figyelmet kicsiholjon. Holott annyi történt, hogy saját jövedelméből, egyetlen közfillért sem felhasználva, tölti éves nyári vakációját - honfitársaink százezreihez hasonlóan - a szomszéd országban a kormányfő. Ennyi talán elnézhető egy ország választott vezetőjének, aki szemben az ellenzék vezetőjével mindig ott van a munkahelyén, rendre munkaidő előtt és munkaidő után is, ráadásul a nyaralását is szakmai műhelymunkával indította a fényképek tanulsága szerint. Politikust a nyaralása miatt gúnyolni körülbelül afféle közhely, minthogy az angoloknak mindenről az jut eszébe, hogy “parancsol egy pohár teát?”, a németek őrjítően precízek, Magyar Péter pedig hazudik. Lehet, hogy elküldhetnénk vakációra az "Orbán bármit tesz: közbotrány” reflexüket az ellenzéki újságok és akkor egy kicsit értelmesebb lenne a közbeszéd.
