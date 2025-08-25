Ft
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Magyarország Deutsch Tamás Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Szörnyű víziót vázolt fel az EP-képviselő: Ukrajna már katonailag is nyomást gyakorolna Magyarországra

2025. augusztus 25. 10:13

Egyértelmű célja lehet Zelenszkijnek a politikus szerint.

2025. augusztus 25. 10:13
null

A Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás célja, hogy a Magyarországgal szemben indított politikai, titkosszolgálati, illetve a médián keresztül alkalmazott nyomásgyakorlási módszereiket immár katonai eszközökkel is kiegészítsék – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfő reggel.

Deutsch Tamás hangsúlyozta, a nyomásgyakorlás célja, hogy megváltoztassa Magyarország következetes békepárti, illetve Ukrajna gyorsított európai uniós felvételét ellenző álláspontjait.

A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.

Magyarország ismét arra kényszerül, hogy határozottan kiállva a saját érdekei mellett, Szlovákiával közösen arra szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy nyomásgyakorlással és diplomáciai eszközökkel vessen véget a Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló Barátság kőolajvezeték elleni ukrán katonai akcióknak – közölte Deutsch Tamás.

A politikus hangsúlyozta, az Északi Áramlat földgázvezeték elleni terrortámadás elkövetője is ukrán szereplő, a támadás elkövetésére az ukrán állami és katonai vezetéstől kapott utasítást.

A fideszes EP-képviselő műsorvezetői kérdésre válaszolva elmondta, az újabb incidens miatt ezt a kérdést a külügyminiszterek tanácsa, az általános ügyek tanácsa elé szükséges utalni, illetve az őszi európai csúcsértekezlet napirendi pontjai közé is fel kell venni.

Deutsch Tamás kiemelte: az ukránok az egyik oldalról az Európai Unió tagjai akarnak lenni, benyújtották a tagfelvételi kérelmüket, és a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását sürgetik, másik oldalról Ukrajna épp azt a „klubot” támadja katonailag, amelybe felvételt akar nyerni. Hozzátette, az unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni katonai támadás nem más, mint Európai Unió ellen intézett katonai támadás, ebben a helyzetben pedig le kell venni a napirendről az ukránok uniós csatlakozását.

Nem csinálhat hülyét magából már ilyen mértékben Brüsszel,

hogy csatlakozási tárgyalásokat folytat egy olyan országgal, amely ország nem rest az Európai Unió ellen katonai támadásokat indítani” – fogalmazott a fideszes EP-képviselő.

A Telex még májusban felhívta rá a figyelmet, hogy a honvédség tokaji radarja Magyarországra berepülő drónokat detektált, ezek közül egyet le is lőttek. Azóta beigazolódott, hogy a drónok Ukrajnából érkeztek.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

