08. 25.
hétfő
Fontos rendelet készül: középpontban a választások

Fontos rendelet készül: középpontban a választások

2025. augusztus 25. 10:44

A rendelettervezetet augusztus 30-ig bocsátották társadalmi vitára.

2025. augusztus 25. 10:44
null

„Miniszteri rendelet – 2026 választás” címmel jelent meg a kormány hivatalos oldalán Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendelettervezete, amely a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítását szabályozná. 

A tervezet részletesen előírja a választási irodák feladatait, az informatikai rendszer használatát, valamint a nyomtatványok mintáit. 

A rendelet jövő év január 1-jén lépne hatályba, a társadalmi egyeztetés határideje pedig augusztus 30-án ér véget – írta a 24.hu.

Fókuszban az oktatás és az informatikai rendszerek

A tervezetből kiderült, hogy az általános rendelkezések között szerepel a kötelező a választási irodák tagjainak oktatása. Ezekért a választási iroda vezetője lesz a felelős. 

A közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére – a területi választási iroda vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az  adatok feldolgozását – olvasható a dokumentumban.

A rendelettervezet hosszasan írt például az informatikai rendszerek használatáról. Ebben a részben felsorolták, hogy informatikai rendszert kell használni

1. a választási szervek adatainak rögzítéséhez,
2. a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,
3. a választási bizottsági tagnak és a megfigyelőnek javasolt személyek összeférhetetlenségére vonatkozó egyes szabályok teljesülésének ellenőrzéséhez,
4. a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,
5. a névjegyzékek összeállításához és vezetéséhez, a névjegyzéki kérelmek elbírálásához, a névjegyzékbe vételről szóló értesítők előállításához,
6. a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához, a választási eljárásról szóló törvényben előírt tájékoztatási és ellenőrzési feladat ellátásához,
7. a névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,
8. a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak, a jelölő szervezetek emblémáinak és a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,
9. a jelölő szervezet képviseletére meghatalmazott személyek nyilvántartásához,
10. a jelöltek és listák sorsolásával kapcsolatos feladatok ellátásához,
11. az ajánlóív iránti igény rögzítéséhez,
12. az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
13. a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
14. a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,
15. a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, valamint a külképviseleti névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő példányának, továbbá a szavazási levélcsomag átadásához készült jegyzék nyomtatásához, valamint a nyomtatás megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,
16. a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,
17. a jegyzőkönyvek rögzítéséhez, ellenőrzéséhez és szkenneléséhez,
18. a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,
19. a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
20. a választási eredmény megállapításának támogatásához,
21. a kiszabott bírsággal kapcsolatos feladatok ellátásához, valamint
22. az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő tájékoztatáshoz

Ezzel párhuzamosan elérhetővé váltak az országgyűlési választásokon alkalmazandó nyomtatványok mintái is.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

Obsitos Technikus
2025. augusztus 25. 11:05
Mielőtt az agyhalottak sikoltozni kezdenek, ez nem törvény, ez a választási törvény (és egyéb törvények) végrehajtási rendelete, elsősorban technikai kérdésekkel foglalkozik az igazságügy-miniszer határkörébe tartozó ügyekben.
bagira004
2025. augusztus 25. 10:59
Kormány ne engedje meg választáskor egy lakásba-házba 20-30 bejelentkezzenek , választási csalás bűncselekmény . Önkormányzatok körmére nézzenek oda mindegyikhez ellenőrt állítsanak ki be jelentkezések kapcsán . Az biztos a Tisza párt a dk ballibsik alkalmazzák , minden csalási alkalmat bevetnek.
ihavrilla
2025. augusztus 25. 10:56
Mindjárt jönnek a tiszások és felhördülnek, hogy Orbán megint úgy változtatja meg a törvényt, hogy a Fidesznek kedvezzen.
