Olcsó munkaerő, megszoruló magyar családok – ez várhat ránk a Ukrajna EU-csatlakozása után
Ukrajna uniós csatlakozása beláthatatlan gazdasági és társadalmi következményeket hozhat Magyarországra. Szalai Piroska elemzése.
A brüsszeli portálon megjelent véleménycikk szerzője szerint Orbán Viktor álláspontja előrelátó és Európa érdekét szolgálja, szemben az EU vezetőinek hibás politikájával.
A Brussels Signal véleménycikke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök helyesen utasítja el Ukrajna EU-csatlakozását, amit Brüsszel, Berlin, Párizs és London is szeretne elérni.
Rafael Pinto Borges hangsúlyozza, hogy
Ukrajna újjáépítése az EU számára anyagilag és gazdaságilag kivitelezhetetlen, miközben az ukrán csatlakozás a kontinens mezőgazdaságára, munkaerőpiacára és szociális stabilitására is súlyos veszélyt jelentene.
A cikk kiemeli Ukrajna korrupcióját, a kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyarok – jogainak sérelmét, valamint hogy a csatlakozás Európát végleg Oroszországgal szembeni ellenséges pozícióba kényszerítené. Orbán Viktor álláspontját a szerző előrelátónak és Európa érdekét szolgálónak nevezi, szembeállítva azt az európai vezetők szerinte felelőtlen politikájával.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
