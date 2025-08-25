Rafael Pinto Borges: Magyarországnak igaza van, az EU óriási felelőtlenségre készül

A Brussels Signal véleménycikke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök helyesen utasítja el Ukrajna EU-csatlakozását, amit Brüsszel, Berlin, Párizs és London is szeretne elérni.

Rafael Pinto Borges hangsúlyozza, hogy

Ukrajna újjáépítése az EU számára anyagilag és gazdaságilag kivitelezhetetlen, miközben az ukrán csatlakozás a kontinens mezőgazdaságára, munkaerőpiacára és szociális stabilitására is súlyos veszélyt jelentene.

A cikk kiemeli Ukrajna korrupcióját, a kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyarok – jogainak sérelmét, valamint hogy a csatlakozás Európát végleg Oroszországgal szembeni ellenséges pozícióba kényszerítené. Orbán Viktor álláspontját a szerző előrelátónak és Európa érdekét szolgálónak nevezi, szembeállítva azt az európai vezetők szerinte felelőtlen politikájával.