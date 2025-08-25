Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Ukrajna Brüsszel Magyarország Orbán Viktor EU

Rafael Pinto Borges: Magyarországnak igaza van, az EU óriási felelőtlenségre készül

2025. augusztus 25. 11:12

A brüsszeli portálon megjelent véleménycikk szerzője szerint Orbán Viktor álláspontja előrelátó és Európa érdekét szolgálja, szemben az EU vezetőinek hibás politikájával.

2025. augusztus 25. 11:12
null

A Brussels Signal véleménycikke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök helyesen utasítja el Ukrajna EU-csatlakozását, amit Brüsszel, Berlin, Párizs és London is szeretne elérni. 

Rafael Pinto Borges hangsúlyozza, hogy

Ukrajna újjáépítése az EU számára anyagilag és gazdaságilag kivitelezhetetlen, miközben az ukrán csatlakozás a kontinens mezőgazdaságára, munkaerőpiacára és szociális stabilitására is súlyos veszélyt jelentene.

A cikk kiemeli Ukrajna korrupcióját, a kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyarok – jogainak sérelmét, valamint hogy a csatlakozás Európát végleg Oroszországgal szembeni ellenséges pozícióba kényszerítené. Orbán Viktor álláspontját a szerző előrelátónak és Európa érdekét szolgálónak nevezi, szembeállítva azt az európai vezetők szerinte felelőtlen politikájával.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 25. 12:57
Csinálják csak , vegyék fel ! Haszon: szétbassz az EU-t. Ez az ára...
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. augusztus 25. 12:37
A brüsszeli vezetők évek óta felelőtlen , rossz politikát folytatnak, ideje lenne az egész bagázst leceserélni!
Válasz erre
3
0
euphorbiapulcherrima
2025. augusztus 25. 12:34
Ukrajnának a verőlegény ill. a pitbull szerepét szánja Ursula.Aki nem paríroz neki, arra ráuszítja.Csodálkozom, hogy az eu tagjai olyan naívak, hogy azt hiszik, ők nem lehetnek a célpontok.
Válasz erre
5
0
Hangillat
2025. augusztus 25. 12:33
Idiótauralom, pénzért szuperdebil árulók: dekadencia felsőfokon. Az 'európai értékek' brüsszeli-NATO idiótái tüzeiik a szupernacionalista ukrán erőszakemberek erőszakosságát. Kőolajvezeték: 'nincs veszélyeztetés'. Az USA mélyállam után itt az állam nélküli EU magasállam.Szülő férfi - szörnyrémálmot követő szörnyvalóság.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!