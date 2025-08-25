Szoboszlai hétfő este áldozattá válhat, ki is borult a neves szakíró – rekordra készül a Liverpool

Breaking: máris kidőlt a Liverpool új alapembere, megváltozhat Szoboszlai pozíciója
A magyar válogatott csapatkapitányának új szerepköre lehet.
Bizonyíthatja sokoldalúságát a magyar középpályás.
Nagy rangadóra készül a Liverpool labdarúgócsapata a Premier League-ben, hétfő este a Newcastle United otthonában lépnek pályára a Vörösök. Ahogy már beszámoltunk róla, a nyáron érkezett holland Jeremie Frimpong megsérült, továbbá a jobbhátvédként szintén bevethető Conor Bradley és Joe Gomez sem százszázalékos, így került szóba lehetséges helyettesként a magyar válogatott csapatkapitánya, a 97. liverpooli tétmérkőzésére készülő Szoboszlai Dominik.
A középpálya szinte minden pontján otthonosan mozgó univerzális futballista ezúttal új poszton bizonyíthatna a világnak, igaz a nyári felkészülés során lejátszott Stoke City elleni nem hivatalos edzőmérkőzésen már kipróbálta magát a hátsó alakzatban.
„Jelenleg csak két sérültünk van, de sajnos ők ketten (Frimpong és Conor Bradley – a szerk.) pont ugyanazon a poszton játszanak. De jó hír, hogy mások is be tudják tölteni ezt a pozíciót.
Wata (Endo Wataru) már játszott ezen poszton néhány percet, ahogyan Szoboszlai Dominik is”
– fogalmazott a találkozót megelőzően Arne Slot vezetőedző.
Sallai Roland kapcsán hasonlóan aktuális a kérdés, mint ismert, a válogatott szélső a török Galatasarayban szerepel új poszton. Szoboszlai hátsó sorba vezénylése szintén érdekes, némileg kényszerből megoldás lenne, meg is osztotta az angliai szakértőket az áldozattá válása. Többen őt játszatnák visszavontan, ám a liverpooli szakíró, Ian Doyle szerint kár lenne a magyar játékost védőként alkalmazni, mert nem az:
Szoboszlai nem védő, kár lenne ilyen poszton kísérletezni vele”
– írta felháborodottan.
Hétfő este eldől a kérdés, mindenesetre jó esélyekkel utazik Newcastle-be a címvédő. Ha a Vörösök gólt szereznek a mérkőzésen, akkor beállítják a klub eddigi legjobb sorozatát, zsinórban 36 élvonalbeli mérkőzésen szereznének gólt, mint 2019 márciusa és 2020 februárja között. Arne Slot csapata ezzel ráadásul sorozatban a 22. idegenbeli bajnoki mérkőzésen találna be.
Fotó: MTI/EPA/Peter Powell