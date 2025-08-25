Szoboszlai hétfő este áldozattá válhat, ki is borult a neves szakíró – rekordra készül a Liverpool

A középpálya szinte minden pontján otthonosan mozgó univerzális futballista ezúttal új poszton bizonyíthatna a világnak, igaz a nyári felkészülés során lejátszott Stoke City elleni nem hivatalos edzőmérkőzésen már kipróbálta magát a hátsó alakzatban.

„Jelenleg csak két sérültünk van, de sajnos ők ketten (Frimpong és Conor Bradley – a szerk.) pont ugyanazon a poszton játszanak. De jó hír, hogy mások is be tudják tölteni ezt a pozíciót.

Wata (Endo Wataru) már játszott ezen poszton néhány percet, ahogyan Szoboszlai Dominik is”

– fogalmazott a találkozót megelőzően Arne Slot vezetőedző.