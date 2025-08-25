Új csapattársának tündöklése könnyen megpecsételheti Sallai Roland sorsát (VIDEÓ)

Micsoda kezdés! A mezőny egyik legjobbja „a magyar C. Ronaldo” a címvédő sztárcsapatban
Sallai Roland a török idénynyitón jobbhátvédként is remekelt.
Kapott gól nélkül, százszázalékos mérleggel vezeti a török ligát a Galatasaray labdarúgócsapata.
Csonka fordulót rendeztek a török labdarúgó-bajnokságban, a nemzetközi kupák playoffjában szereplő csapatok egyaránt elhalasztották a hétvégi mérkőzésüket. A bajnoki címvédő Galatasaray automatikusan főtáblás a Bajnokok Ligájában, így koncentrálhatott a hazai ligára. Az isztambuliak magyar játékosa, Sallai Roland a Kayserispor otthonában is a kezdőcsapatban kapott helyet – mint a szezonban eddig minden alkalommal – és a 79. percig a pályán volt a kiütéses, 4–0-ás győzelem során, először cserélte le edzője, Okan Buruk.
A Galata továbbra is százszázalékos, még gólt sem kapott, háromból hármat nyert, vezeti a tabellát.
Sallai ezúttal is új posztján, jobbhátvédként játszott – eredeti helyén, a Bayern Münchentől nyáron érkező riválisa, a német válogatott Leroy Sané villogott, a meccs legjobbjaként zárt. A góllal és a gólpasszal magasra tette a lécet, tündöklése ráadásul hosszú távon is meghatározhatja Sallai jövőjét a csapatnál. Ha továbbra is jobbhátvédként szerepel, az a magyar válogatott játékára is hatással lehet.
Fotó: Facebook/Galatasaray