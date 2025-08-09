Micsoda kezdés! A mezőny egyik legjobbja „a magyar C. Ronaldo” a címvédő sztárcsapatban

Péntek este a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Süper Lig küzdelmei is elrajtoltak, magyar főszerepléssel.

A címvédő Galatasaray a Gaziantep otthonába látogatott, és simán érvényesítette a papírformát a legutóbb 14.-ként végző ellenféllel szemben: már a félidőben lerendezte a meccset három gólt szerezve.

Az előszezonban parádés szezont mutató Sallai Roland ezúttal jobbhátvédként kezdett, de így is elég volt neki nem egészen nyolc perc, hogy kiharcoljon egy szöglet után kiharcoljon egy tizenegyest, amit aztán Baris Yilmaz értékesített is.

A mérkőzést végigrobotoló magyar válogatott a mezőny egyik legjobbjaként zárt, valamennyi szakportál a top 3-ba rakta értékelései alapján – nagyon úgy tűnik tehát, nem beszéltek a levegőbe a török szakértők, amikor úgy fogalmaztak, idén mindenki meg fogja érezni az odaát csak a „magyar C. Ronaldónak” becézett Sallai hatását.