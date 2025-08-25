Tényként kezelik az ukránok: a magyar hadsereg megindult Kárpátalja felé (VIDEÓ)

„Már második hónapja vagyunk tanúi az ukrán-magyar kapcsolatokban bekövetkezett egyre fokozódó feszültségnek” – folytatja a műsorvezető, aki a kémbotrányt emlegetve azonnal Tseber Rolandhoz fordul. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy miattam hívták össze a magyar biztonsági szolgálatot, mert úgy vélik, hogy én fenyegetést jelentek az egész országnak. Ez nem kémkedés, ez diplomácia” – állítja a Magyarországról kiutasított Tseber.

Ismert, Tseber Roland az elmúlt években számos magyar ellenzéki politikussal épített ki kiváló kapcsolatokat – épp úgy, ahogy ezt a hírszerzők szokták. Köztük volt például Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely, akik a 2022-es választási kampányban mindketten versenyben voltak az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelölti pozíciójáért. Tseber Roland Ivanovics az elmúlt egy évben pedig hogy, hogy nem, a TISZA vezetőjével, Magyar Péterrel is kiváló kapcsolatba került. Olyannyira, hogy tavaly segített megszervezni Magyar Péter ukrajnai utazását.

„Ez nem kémkedés, ezt nevezik diplomáciának. A diplomácia a kapcsolatok megteremtése, barátok keresése és érintkezési pontok keresése” – magyarázkodik a műsorban Tseber, akit meglehetősen rosszul érintettek a magyar kormány lépései: a botrány kirobbanása után az ukrán politikus patkányozva fenyegette meg Orbán Viktort és a Fideszt.

Óda Magyar Péterhez – előadja: Tseber Roland Ivanovics

„Az én Ukrajnámat megtámadták. Nálunk háború van. A létünkért harcolunk. Ez egy magyar belpolitikai játék, amely azzal kapcsolatos, hogy Magyarországon most történelmi pillanatok zajlanak, történelmi események.

Mert 18 év (Sic!) óta először, amióta a Fidesz van hatalmon, végre fiatal demokratikus erők törtek fel.

Egy fiatal politikus, Magyar Péter tavaly létrehozott egy új politikai pártot. Júniusban voltak a választások az európai parlamentbe, és már akkor 30 százalékot gyűjtött, és bejuttatta az embereit az európai parlamentbe. Politikai ereje egyre jelentősebben nő. Most ő van első helyen Magyarországon. Ha a választások ezen a héten lennének, ő lenne Magyarország miniszterelnöke” – szavalja a kortesbeszédet Tseber.

Nem véletlen az ukrán politikus Magyar Péter-iránti rajongása: Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor kerülhet napirendre, ha kormányváltás következik Magyarországon. Ezért állnak az ukránok a Tisza mellett. Magyar Péterék Nemzet Hangja kampányából kiderült: a Tisza-szavazók 58 százaléka támogatja Zelenszkijék uniós csatlakozását. A pártvezér március 15-én azt mondta: a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza kormányprogramját, így a párt Ukrajna EU-csatlakozása mellett foglal állást.

Kárpátalja mint az új Krím?

A műsorban szó esett a kárpátaljai magyar kisebbség ügyéről is. Aljona Szavina monológjában odáig merészkedett, hogy azt állította: az orosz offenzívát követően a magyar hadsereg az ukrán határhoz indult, méghozzá Kárpátalja elfoglalásának céljával. Mint mondta: „Nem kitalációk azok a hírek, hogy amikor Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, a magyar hadsereg Kárpátalja felé vonult Kijev gyors kapitulációjának reményében. Ezt tanúsították azok az ukrán katonák, akik Magyarországon keresztül tértek vissza Ukrajnába, hogy megvédjék az országukat.”

Ezt követően azért helyreteszi, hogy a magyar kormány a kezdetektől elítéli az orosz agressziót, és békepárti politikát képvisel. De természetesen nem bízik Orbán Viktorban, mint mondja:

marad a kellemetlen szájíz, és a bizalmatlanság, és a magyar határ felől fenyegető veszély érzése is marad!”

Érdekes mindez annak fényében, hogy pár évvel ezelőtt pont egy ukrán képviselő nyilatkozta azt: a 128-as ukrán dandárnak két óra elegendő lenne, hogy a Balatonig hatoljon.