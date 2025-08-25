Ezt még a Politico sem tudta elkenni: sokba kerül Európának Von der Leyen alkuja

A július 27-i, törékeny vámmegállapodásról készült fényképen jól látszik, mennyire kényelmetlenül érinti az európai uniós felet az Egyesült Államokkal kötött egyezség, amely — jóindulattal is — legfeljebb „a körülményekhez képest lehető legjobbnak” titulálható – írja hétfői cikkében a Politico.

A szerző szerint a megállapodással Európa ugyan megmenekült Donald Trump haragjától, de cserébe feladta jó hírnevét és megbízhatóságát.

Saját szabályait szegte meg Brüsszel a Trumppal kötött vámmegállapodással

A Politico által idézett szakértők úgy vélik, hogy Brüsszel — azzal, hogy elfogadta a megállapodást, és ezzel számos engedményt tett az Egyesült Államok javára — saját, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretein belül lefektetett alapelveivel került ellentmondásba. Az USA-val kötött megállapodás ugyanis sérti a multilaterális kereskedelmi rendszer két alapelvét: a kölcsönösség és az egyenlő bánásmód elvét.

Ez azt jelenti, hogy mindkét félnek nagyjából egyenértékű engedményeket kellene tennie a másik irányába — ez azonban az EU–USA viszonylatában nem valósul meg.

Emellett a WTO „legkedvezőbb elbánásra” vonatkozó szabálya szerint, ha egy tagállam bármilyen előnyt biztosít egyik kereskedelmi partnerének, azt az előnyt a többi tagállamra is automatikusan ki kellene terjeszteni — kivéve, ha az egyezmény „lényegében az összes kereskedelemre kiterjed”.

Ezért, bár az EU beleegyezett abba, hogy eltörli az amerikai ipari termékekre és autókra kivetett összes vámot, ezt csak egy átfogó kereskedelmi megállapodás keretében tehetné meg.

Az Európai Bizottság állítása szerint a jövőben a többi vámot is eltörlik majd, így az EU végső soron eleget tesz majd a globális kereskedelmi szabályoknak. A Politico által megszólaltatott szakértők azonban ennek kevés realitást tulajdonítanak. Sőt, a Bizottság korábbi munkatársai is megkérdőjelezik Von der Leyenék erre vonatkozó állításait.

„Az EU-nak ezentúl nagyon nehéz lesz azt állítania, hogy »védelmezi a multilaterális kereskedelmi rendszert«, hiszen maga is kétoldalú megállapodást kötött az Egyesült Államokkal”

– mondta Marco Molina kereskedelmi jogász, aki 2024-ig vezette a WTO vitarendezési mechanizmusának reformjáról szóló tárgyalásokat.

Ignacio García Bercero, a Bizottság transzatlanti kapcsolatokért felelős korábbi vezetője úgy véli:

„Az EU hitelessége — a WTO egyik legfőbb tagjaként — súlyosan megrendül, ha ezentúl szimpátia alapján hajt végre vámcsökkentéseket”

– jelentette ki. Hozzátette: „az pedig egyáltalán nem hihető állítás, hogy az EU és az Egyesült Államok közötti »megállapodás« egy lépést jelentene a WTO-kompatibilis [szabadkereskedelmi megállapodás] felé.”

Marco Molina szerint, ha az EU vissza akarja szerezni hitelességét, az egyetlen járható út az, ha gondoskodik a WTO által előírt szabályok szigorú betartásáról. Szerinte azzal Washington számára is világossá tenné, hogy a vámháború az amerikai érdekeket is sérti.

