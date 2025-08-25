Ft
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Magyarország Szászország orvoshiány háziorvos Pécsi Tudományegyetem

Ez a nap is eljött: Magyarországon oldják meg a németek egyik legsúlyosabb problémáját

2025. augusztus 25. 10:08

Szászország ismét 40 orvosi tanulmányi helyet biztosít a Pécsi Tudományegyetemen, a hallgatók pedig vállalják, hogy szakképzésük után legalább öt évig vidéki háziorvosként dolgoznak a tartományban.

2025. augusztus 25. 10:08
null

Magyarország kulcsszerepben a német vidéki orvoshiány enyhítésében – írja a Die Zeit.

A lap rámutat,

Szászország tartománya ismét 40 orvosi tanulmányi helyet biztosít a Pécsi Tudományegyetemen, a német nyelvű képzés költségeit részben a száz szociális ügyekért felelős minisztérium, részben a Szászországi Orvosszövetség finanszírozza.

A cikk szerint a hallgatók vállalják, hogy szakképzésük után legalább öt évig vidéki háziorvosként dolgoznak Szászországban, Magyarország pedig a tudósításban a német orvosképzés fontos partnereként jelenik meg.

