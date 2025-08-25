Ez a nap is eljött: Magyarországon oldják meg a németek egyik legsúlyosabb problémáját

Az egészségügyi államtitkár új szerepbe helyezné a háziorvosokat
Takács Péter a legfőbb népbetegségek terén szélesítené az orvosok kompetenciáit.
Szászország ismét 40 orvosi tanulmányi helyet biztosít a Pécsi Tudományegyetemen, a hallgatók pedig vállalják, hogy szakképzésük után legalább öt évig vidéki háziorvosként dolgoznak a tartományban.
Magyarország kulcsszerepben a német vidéki orvoshiány enyhítésében – írja a Die Zeit.
A lap rámutat,
Szászország tartománya ismét 40 orvosi tanulmányi helyet biztosít a Pécsi Tudományegyetemen, a német nyelvű képzés költségeit részben a száz szociális ügyekért felelős minisztérium, részben a Szászországi Orvosszövetség finanszírozza.
A cikk szerint a hallgatók vállalják, hogy szakképzésük után legalább öt évig vidéki háziorvosként dolgoznak Szászországban, Magyarország pedig a tudósításban a német orvosképzés fontos partnereként jelenik meg.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
