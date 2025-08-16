Mosolyból fagyos tekintet: Trump és Putyin kézfogásának rejtett üzenete

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a tegnap este találkoztak először 2018 óta, az alaszkai Anchorageban, ahol háromórás tárgyalás zajlott köztük az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. A nyitó kézfogásnál a két elnök még mosolygott, Trump pedig szinte showműsorhoz illően tapsolt az orosz vezetőnek, mintha egy sztárvendéget köszöntene.

A testbeszéd-szakértők szerint ezzel az amerikai elnök „ego-simogatást” adott Putyinnak, aki láthatóan elégedetten „dorombolt” a gesztustól

– számolt be a Daily Mail.

Fotó: Sergey Bobylev / AFP

A nemzetbiztonsági elemzők ugyanakkor figyelmeztettek: már azzal is győzelmet adott Putyinnak Trump, hogy egy évtized után újra amerikai földre hívta, ráadásul Volodimir Zelenszkijt kihagyta a tárgyalásokból. Putyin utoljára 2015-ben járt az Egyesült Államokban, amikor Barack Obamával találkozott New Yorkban.

A mostani találkozón Trump szokatlan közvetlenséget mutatott: végig tapogatta Putyin karját, vállát, hátát, és kézfogás közben többször barátian lapogatta.

Fotó: Gavriil GRIGOROV / AFP

A hangulat azonban gyorsan megváltozott, amikor a vezetők a zárt ajtók mögötti tárgyalásokra vonultak.

Trump arca komorrá vált, testtartása keményebb lett, és az addigi túláradó barátságos gesztusok elmaradtak.

A végső kézfogásnál a különbség szembetűnő volt: bár a mozdulat hasonlított a nyitóhoz, Trump ezúttal gyorsan elengedte Putyin kezét, szúrós tekintettel kísérve a gesztust – se baráti lapogatás, se közelségkeresés nem maradt.

Fotó: Kremlin Press Office / AFP

A háromórás megbeszélés végül nem hozott áttörést, és a felek elismerték, hogy továbbra sem sikerült megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.

Ennek ellenére mindketten jelezték: van esély a tárgyalások folytatására.

A találkozót kísérő látványos mozzanatok – Trump tapsa, a vörös szőnyeges fogadás, valamint a B–2-es bombázók áthúzása – egyszerre jelentettek baráti gesztust és figyelmeztetést:

Putyin amerikai földön csak vendég

– véli a brit újság.