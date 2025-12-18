Ft
tisza török gábor kocsis máté

Valami baj van a Tisza-rajongóknál: a kutatásaik nagyon szépek, de valójában már ők is a Fideszre fogadnak

2025. december 18. 21:15

A kezdeti tiszás lendület hangzavara most csöndesedik, és a józanabb hangok jobban hallatszódnak.

2025. december 18. 21:15
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Most, hogy a Fidesz megnyerte a nyarat és az őszt, már „csak” a telet és a választást kell megnyerni, s akkor megmenekül az ország a brüsszeli veszedelemtől. Ez látszólag sima ügy, noha 

egy percre sem szabad leállni, minden nap dolgozni kell a sikerért a jobboldaliaknak is, mert a baloldal nem nyugszik. 

Egy régi ismerősöm, akivel együtt megyünk szombaton a szegedi háborúellenes gyűlésre, arról panaszkodik, hogy fiát meghülyítették a tiszások. Olyan hazugságot terjesztenek egymás között, hogy a Tisza nyerte meg az őszt, meg hogy 2002-ben a választások második fordulóját is az MSZP nyerte, nem a Fidesz. Szóval könnyű a politikai hírek iránt csak felszínesen érdeklődő hebrencs tiszásokat félrevezetni. Érezhető, hogy a párton belül is működik egy dezinformációs hálózat, hogy a lényegében csak hőbörgési szinten Tisza-rajongók fejében föl se merüljön, hogy baj van. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Pedig tiszás szemmel nézve komoly bajok vannak.

Még a legsunyibb politológusuk, az SZDSZ-es gyökerű, azaz a jobboldallal soha nem rokonszenvező  Török Gábor is olyan kommentárt fűzött a Medián friss kutatásához, amelyben közel 20 százalékos Tisza előnyt mért, hogy ha kétszer olvassa el valaki a rövid kommentjét, akkor akár kétféleképpen is lehet értelmezni.

Ahogy annak idején Gertrúd királyné meggyilkolását értelmező Hermann von Altaich bencés szerzetes krónikájából fennmaradt idézetet, ahol a vesszők kitételével meg lehet változtatni a híres mondat értelmét: „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan egyetértetek én nem ellenzem.” Török Gábor azért ennyire nem furfangos, de így sem kicsit az. 

A 21 Kutatóközpont pedig azt hozta ki, hogy 34-26 az állás, természetesen a Tisza javára. Erre mondja Török: „Ha valóban ez a helyzet, ez 4 hónappal a választás előtt már sok, nehezen behozható.” Látszólag jóváhagyja tehát az elsőre elsöprőnek látszó Tisza fölényt. Ám ott van a mondat elején a „ha” szócska, ami igazából megfordítja az értelmezést. Gondolhatjuk azt is a mondat olvastán, hogy nem ez a helyzet. 

Kocsis Máté az Igazság Órájában úgy jellemezte őt, mint sztárpolitológust, akinek 15 éve nem jött be egyetlen jóslata sem.

Csak a rend kedvéért hozzuk ide a Nézőpont-előrejelzést: 46-39 a Fidesz javára. Egyébiránt a Nézőpont volt az az intézet, amely a korábbi választások alkalmával a legkisebb különbséggel találta el a végeredményt. 

De ha a Magyar Hang podcastjába pillantunk bele, akkor kihallik a megszólalók álláspontjából, hogy bár a baloldal győzelméért szorítanak, ám ők is érzik a büdöset. A köpönyegforgató Csintalan, aki alapvetően tősgyökeres MSZP-s kommunista, de hülyítette már az embereket a HirTv műsorvezetőjeként is, és most éppen tiszás, néven is nevezi a helyzetet. Kijelenti:

Szarban vagyunk, ebben a tekintetben. Nagyon nehéz. Az meg tény, hogy én sem gondolom, hogy le van futva.” 

Mármint a választás, hogy a győzelemre álló Fidesszel szemben nem lehet megfordítani a meccset. Nem lehet, de ez az én véleményem, nem Csintalané. A jó számok tartósan ezt mutatják.

Nyiri-Reichert János Zoltán, aki a pályát jobboldali újságnál, talán a Napi Magyarországnál kezdte, aztán elment a Magyar Fejlesztési Bank sajtófőnökének, ami még egyértelműbb állásfoglalás Orbán mellett, most azt mondja: 

Ha bookmakerhez kéne mennem és a pénzemet akarnám, akkor azt hiszem inkább a Fideszre tennék, ami szomorú.” 

Szomorú, bizony, Jánoskám, de ez legyen a te lelkiismereted problémája. 

És még Puzsérnak is bűzlik valami Dániában. No nem a kábítószer szaga, hiszen a minap technóra táncolva tiltakoztak a drograzziák ellen, letolva a kormányt. A demonstrálók szerint nem a drogmentes ország, hanem a politikai haszonszerzés a kormány célja. Azt nem tudni, hogy ez a kábítás kábszer hatása alatt történt-e, most mindenesetre ezt mondta Puzsér, ami tisztánlátásról árulkodik: „A Medián azt méri, hogy a Fidesz két százalékot hozott a Tiszán. Abban kell, hogy legyen valami, mert nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra.” 

Valami megfordult.

Megfordult? Eleve sem volt másképp, csak a kezdeti tiszás lendület hangzavara most csöndesedik és a józanabb hangok jobban hallatszódnak. 

Ez jó hír a jobboldalnak, de a kemény munkát folytatni kell. Magyar kudarcába ugyanis Brüsszel sem akar könnyen belenyugodni.

(A fotó forrás: Magyar Péter Facebook oldala)
 

 

