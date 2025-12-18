Valami baj van a Tisza-rajongóknál: a kutatásaik nagyon szépek, de valójában már ők is a Fideszre fogadnak

Ahogy annak idején Gertrúd királyné meggyilkolását értelmező Hermann von Altaich bencés szerzetes krónikájából fennmaradt idézetet, ahol a vesszők kitételével meg lehet változtatni a híres mondat értelmét: „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan egyetértetek én nem ellenzem.” Török Gábor azért ennyire nem furfangos, de így sem kicsit az.

A 21 Kutatóközpont pedig azt hozta ki, hogy 34-26 az állás, természetesen a Tisza javára. Erre mondja Török: „Ha valóban ez a helyzet, ez 4 hónappal a választás előtt már sok, nehezen behozható.” Látszólag jóváhagyja tehát az elsőre elsöprőnek látszó Tisza fölényt. Ám ott van a mondat elején a „ha” szócska, ami igazából megfordítja az értelmezést. Gondolhatjuk azt is a mondat olvastán, hogy nem ez a helyzet.

Kocsis Máté az Igazság Órájában úgy jellemezte őt, mint sztárpolitológust, akinek 15 éve nem jött be egyetlen jóslata sem.

Csak a rend kedvéért hozzuk ide a Nézőpont-előrejelzést: 46-39 a Fidesz javára. Egyébiránt a Nézőpont volt az az intézet, amely a korábbi választások alkalmával a legkisebb különbséggel találta el a végeredményt.

De ha a Magyar Hang podcastjába pillantunk bele, akkor kihallik a megszólalók álláspontjából, hogy bár a baloldal győzelméért szorítanak, ám ők is érzik a büdöset. A köpönyegforgató Csintalan, aki alapvetően tősgyökeres MSZP-s kommunista, de hülyítette már az embereket a HirTv műsorvezetőjeként is, és most éppen tiszás, néven is nevezi a helyzetet. Kijelenti: