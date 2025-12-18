A budapesti adventi vásár az amerikai nagykövetség ügyvivőjét is elkápráztatta (VIDEÓ)

Idén is Magyarország nyerte a díjat, mögöttünk kullog egész Európa
Caroline Savage megfogadta a kommentelők javaslatait.
Csütörtökön egy különleges vendéget fogadott a Szent István Bazilika előtti adventi vásár, ugyanis Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője személyesen járta be a karácsonyi vásárt.
A nagykövetség hivatalos Facebook-oldalán megosztott videóban mutatja be élményeit.
Caroline Savage ügyvivő megfogadta a javaslataitokat, mikor kilátogatott a karácsonyi vásárba
– írták. Az ügyvivő a valódi karácsonyi hungarikumnak számító szaloncukrot is megkóstolta. Külön kiemeli a marcipános változatot, de más ízeket is kipróbált.
Ezenkívül vásárolt is az ügyvivő, többek között mézet – amelyből mézeskalácsot fog készíteni –, valamint karácsonyi ajándék gyanánt egy pár kalocsai mintás kesztyűt is a kislányának.
A videó zárásaként az ügyvivő boldog karácsonyt kíván Magyarországnak.
