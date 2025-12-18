Ft
12. 18.
csütörtök
adventi vásár szent istván bazilika caroline savage amerikai nagykövetség

A budapesti adventi vásár az amerikai nagykövetség ügyvivőjét is elkápráztatta (VIDEÓ)

2025. december 18. 20:56

Caroline Savage megfogadta a kommentelők javaslatait.

2025. december 18. 20:56
null

Csütörtökön egy különleges vendéget fogadott a Szent István Bazilika előtti adventi vásár, ugyanis Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője személyesen járta be a karácsonyi vásárt. 

A nagykövetség hivatalos Facebook-oldalán megosztott videóban mutatja be élményeit.

Caroline Savage ügyvivő megfogadta a javaslataitokat, mikor kilátogatott a karácsonyi vásárba

– írták. Az ügyvivő a valódi karácsonyi hungarikumnak számító szaloncukrot is megkóstolta. Külön kiemeli a marcipános változatot, de más ízeket is kipróbált.

Ezenkívül vásárolt is az ügyvivő, többek között mézet – amelyből mézeskalácsot fog készíteni –, valamint karácsonyi ajándék gyanánt egy pár kalocsai mintás kesztyűt is a kislányának. 

A videó zárásaként az ügyvivő boldog karácsonyt kíván Magyarországnak.

Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán / MTI

