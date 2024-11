Itt vannak az időpontok: ekkor nyitnak az adventi vásárok!

Nyitókép: Advent Bazilika Facebook-oldala

Ugyan a karácsony a szeretetről és az összetartozásról szól, és leginkább arról, hogy az év számos dolgos és rohanós, feszült napja után egy kis nyugalomra leljünk szeretteink körében, ennek a sokak számára megosztó időszaknak van egy másik, nem kevésbé izgalmas oldala. Méghozzá az adventi vásárok időszaka, amikor érdemes akár más városokba vagy országokba is ellátogatni, hogy kicsit elvarázsoljon minket a fahéj, a szilva, a fenyők, valamint a kézműves termékek időszaka.

Budapest fényesebben ragyog

Még a csillagoknál is fényesebb egy-egy adventi vásár forgataga, aminek valóban megvan a varázsa, még úgy is, hogy jól tudjuk, hatalmas üzletről van szó. Ahova mindenesetre érdemes ellátogatni, hogy átszellemüljünk egy kicsit, és akár itthon is nemzetközi minősében élvezzük ki a különleges időszak hangulatát,

az például Budapest, ahol egyből két helyszínre is javasolt elnézni. Elvégre a Vörösmarty téren és a Bazilákánál lévő karácsonyi vásárok nemcsak az ország legszebbjei közé tartoznak, de a külföldi rendezvényekkel is felveszik a versenyt.

Ez a CNN utazási szekciójának idei összeállításából is kiderült, melynél a 2024-es listán a chicagói Christkindlmarket, a bécsi Christkindlmarkt, vagy a Strasbourg Christmas Market mellett a Vörösmarty téri és a Szent István Bazilika előtti vásár is helyett kapott. Érthető, hiszen a Szent István Bazilikának és környékének eleve van egy nagyon szép összképe, amit a különleges, feldíszített, forralt bortól és sült húsoktól illatozó forgatag még izgalmasabbá tesz.